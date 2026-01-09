Khai mạc trưng bày ‘Ngựa về phố’ chào xuân Bính Ngọ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Trưng bày giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio, cùng nhiều hình ảnh, hiện vật về ngựa đến từ một số không gian văn hóa khác nhau.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh BTC

Các tác phẩm và tư liệu trưng bày thể hiện nhiều cách tiếp cận về hình tượng ngựa, từ chiều sâu nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ tạo hình hội họa đương đại đến các hình thức nghệ thuật sắp đặt sáng tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, trong tâm thức và văn hóa Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Gắn liền với những cuộc hành trình dài trong lịch sử và đời sống, hình tượng ngựa thường được xem như biểu trưng cho ý chí bền bỉ, khát vọng vươn xa và tinh thần không ngừng học hỏi của con người.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, trong năm Bính Ngọ – năm của hành động và chuyển động mạnh mẽ, hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc nội lực, sự bứt phá và tinh thần vượt lên trong hành trình hướng tới những mục tiêu mới.

Các đại biểu tham quan trưng bày.

Việc tổ chức trưng bày tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi được xem là biểu tượng của đạo học và truyền thống hiếu học Việt Nam, mang ý nghĩa sâu sắc. Trong không gian linh thiêng của sự học, hình tượng con ngựa không chỉ đại diện cho sức mạnh và sự bền bỉ, mà còn gợi liên tưởng tới tinh thần lập thân, lập nghiệp, ý chí vươn lên thông qua học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội.

Thông qua trưng bày, hình ảnh con ngựa hiện lên vừa gần gũi với truyền thống, vừa mang tinh thần thời đại, phản ánh khát vọng bứt phá trong tư duy, hành động và sáng tạo của xã hội đương đại.

1 góc không gian trưng bày.

Trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ và niềm tin vào một năm mới mạnh mẽ, bền bỉ, vươn xa.

Trưng bày diễn ra từ ngày 8/1/2026 đến hết tháng 3/2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.