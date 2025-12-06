Khai mạc Triển lãm 'Nghĩa tình thủy chung' Việt Nam - Cuba

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh khái quát lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện, đoàn kết, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, Triển lãm mong muốn kể lại một cách giản dị nhưng sâu sắc, chặng đường 65 năm nghĩa tình giữa hai dân tộc anh em. “Nghĩa tình thủy chung” không chỉ nằm trong những sự kiện ngoại giao lớn được ghi vào lịch sử, mà còn hiện diện trong những câu chuyện rất đỗi đời thường thông qua những tấm ảnh, những kỷ vật được giữ gìn suốt hàng chục năm…

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Triển lãm gồm 4 phần, giới thiệu về những câu chuyện và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức Hội, đoàn thể và nhân dân giữa hai đất nước Việt Nam và Cuba. Phần mở đầu “Chung một ngọn cờ” khái quát nét tương đồng giữa 2 đất nước ở 2 đầu trái đất Việt Nam - Cuba và dấu mốc lịch sử không thể quên khi Việt Nam - Cuba đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1960.

Phần trưng bày chủ đề “Hai trái tim...” giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu phản ánh mối quan hệ đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Cuba trong những thời điểm khó khăn nhất của hai đất nước. Cuba nghĩa tình đồng hành, sát cánh cùng Việt Nam đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, và những hoạt động tương trợ của Việt Nam hướng tới Cuba vượt qua thời kỳ bị Mỹ cấm vận cuối những năm 90 của thế kỷ XX.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Triển lãm

Triển lãm cũng nhấn mạnh vai trò của nữ tướng Nguyễn Thị Định một người phụ nữ đặc biệt góp phần gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Cuba bền chặt. Phần trưng bày “Chung nhịp đập” với những tư liệu, hình ảnh thể hiện sự sát cánh của hai Đảng, nhân dân hai nước, mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực trong tình hình. Phần kết “Vun đắp tình hữu nghị” thể hiện dòng chảy nghĩa tình, sự tiếp nối truyền thống thông qua những hình ảnh, video clip về hoạt động của: Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba; các hoạt động kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước cấp Nhà nước và các tổ chức; các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau của thế hệ trẻ hai nước…

Tại triển lãm có nhiều hiện vật tiêu biểu lần đầu được giới thiệu tới công chúng như: Bức trướng “A Melba cùng Fidel luôn luôn làm cách mạng với Bác Hồ mãi mãi tấm lòng son” của bà Melba Hernández Rodríguez, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, ngày 28/7/1996; áp phích cổ động của những hoạ sỹ Cuba những năm 70 của thế kỷ XX, thể hiện sự ủng hộ nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và kêu gọi phụ nữ tham gia vào Hội LHPN Cuba để đóng góp vào sự phát triển của đất nước…

Các đại biểu tham quan Triển lãm.

Trong khuôn khổ sự kiện, cũng sẽ diễn ra chương trình giao lưu, chia sẻ từ các nhân vật đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với đất nước và nhân dân Cuba: Đạo diễn Nguyễn Hà Tiệp, một trong những đạo diễn của bộ phim “Hai trái tim chung nhịp đập” - một tác phẩm ghi lại hành trình chí nghĩa, chí tình của hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Cuba; Ông Manuel Enrique Montañé Enriquez, Phó Giám đốc Nhà máy tại Công ty liên doanh dược phẩm Genfarma giữa Việt Nam và Cuba. Ông là cháu trai của bà Melba Hernandez, vị Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Đoàn kết với Miền Nam Việt Nam (năm 1963), tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay; Bà Phương Song Liên, du học sinh tại trường Đại học Nông nghiệp La Habana, Cuba và nhà báo Huỳnh Dũng Nhân với câu chuyện về người cha và ký ức đặc biệt về chuyến thăm đất nước Cuba.

Tại sự kiện cũng sẽ diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật là bức trướng, kỷ vật đến từ gia đình bà Melba Hernandez do Đại sứ quán Cuba trao tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Hiện vật này sẽ được trưng bày trong triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” như một minh chứng sống động về tinh thần đoàn kết quốc tế, mối quan hệ thủy chung giữa hai đất nước Việt Nam - Cuba.