Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

19:23 | 02/12/2025
Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam (IGHE) – sự kiện xúc tiến thương mại thường niên ngành gia dụng và quà tặng hàng đầu Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18-20/12/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC),TP. Hồ Chí Minh.
Sự kiện do CHAOYU EXPO phối hợp với VINEXAD tổ chức, nhằm tạo nền tảng giao thương hiệu quả, kết nối các nhà cung ứng và nhà mua trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác và mở rộng cơ hội kinh doanh trong ngành hàng gia dụng và quà tặng.

Quy mô được nâng tầm – Quy tụ nguồn cung uy tín toàn cầu

Triển lãm IGHE 2025 ghi dấu bước phát triển nổi bật khi thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với diện tích trưng bày lên tới 10.000 m², quy mô hơn 500 gian hàng với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp.

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025 (IGHE) sẽ diễn ra tại TP.HCM từ 18–20/12.

Triển lãm trưng bày hơn 10.000 sản phẩm bao phủ toàn diện chuỗi ngành hàng đồ gia dụng, quà tặng và đồ trang trí, trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho các nhà mua trong nước và quốc tế. Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội khám phá xu hướng mới và tiếp cận các sản phẩm độc đáo, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại sâu rộng.

Với chủ đề “Nâng tầm chất lượng cuộc sống”, IGHE 2025 giới thiệu danh mục sản phẩm đa dạng: Dụng cụ nhà bếp, đồ inox, sản phẩm thân thiện với môi trường; Bình giữ nhiệt, thiết bị gia dụng đa năng; Đồ trang trí, tinh dầu thơm phòng, vật dụng lưu trữ thông minh; Đồ dùng ngoài trời, trang trí Giáng sinh và sản phẩm theo mùa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng chú trọng trải nghiệm sống tinh giản và thẩm mỹ, triển lãm giới thiệu các dòng sản phẩm kết hợp hài hòa công năng – thiết kế – cảm quan thẩm mỹ, trở thành điểm nhấn quan trọng tại IGHE 2025.

Triển lãm phản ánh xu hướng sống tối giản, đề cao tính thẩm mỹ và sự bền vững – các giá trị được người tiêu dùng ưa chuộng trong những năm gần đây. Triển lãm phản ánh rõ sự chuyển dịch của thị trường hướng đến sự tiện dụng, tính bền vững và giá trị thẩm mỹ trong không gian sống hiện đại.

Khu trưng bày quà tặng tại IGHE 2025 mang đến sản phẩm: Quà tặng sáng tạo, quà tặng doanh nghiệp & văn phòng phẩm, bộ quà tặng khuyến mãi; Quà tặng thiết kế theo chủ đề, bộ sản phẩm đồng thương hiệu IP, set quà tặng cao cấp; Sản phẩm thủ công mỹ nghệ, phụ kiện thời trang.

Triển lãm IGHE 2025 quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế và nhà máy hàng đầu.

IGHE 2025 mang đến giải pháp từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chiến lược quà tặng & marketing, đồng thời thể hiện rõ vai trò của quà tặng trong việc truyền tải cảm xúc, tạo dấu ấn thương hiệu và cá nhân hóa trải nghiệm.

Đồ dùng khách sạn & ngành dịch vụ: Đón đầu đà phục hồi du lịch

Trước xu hướng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch – khách sạn tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam. IGHE 2025 mang đến loạt sản phẩm: Đồ dùng nhà hàng – khách sạn; Đồ dùng một lần thân thiện môi trường; Bao bì sinh học, lều trại ngoài trời, đồ dùng sự kiện, lễ hội. Đây là nguồn cung quan trọng cho các doanh nghiệp đang nâng cấp dịch vụ và tối ưu hóa vận hành.

Triển lãm IGHE 2025 quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế và nhà máy hàng đầu mang đến những sản phẩm mới nhất: Bình giữ nhiệt bản quyền Sanrio, Chiikawa (X&W); Bộ hộp – dụng cụ ăn đa năng (Wuyu Technology); Sản phẩm tinh dầu thơm (Kuangshi Zhiyuan); Lều trại & đồ dùng ngoài trời (RunSen).

Cùng với đó là sự góp mặt của các cụm công nghiệp hàng đầu Trung Quốc: Đồ nhà bếp inox (Triều Châu); Đồ trang trí Noel (Mai Châu); Gốm sứ Đại Phúc; Quà tặng – phụ kiện thời trang (Nghĩa Ô). Mang đến cho nhà mua hàng cơ hội trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất, tiếp cận báo giá ưu đãi và nhanh chóng lựa chọn các sản phẩm chủ lực cho mùa mua sắm 2025.

Song song với không gian trưng bày thương mại chuyên nghiệp, IGHE 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động chuyên sâu và giàu trải nghiệm như: Diễn đàn xu hướng & hội thảo chuyên đề: Chuyên gia, nhà thiết kế và chuyên gia marketing hàng đầu trong ngành sẽ phân tích sâu các xu hướng tiêu dùng, vật liệu xanh, cải tiến sản phẩm và chiến lược thương hiệu, mang đến cái nhìn toàn diện và định hướng chiến lược cho doanh nghiệp; Khu trưng bày sản phẩm mới: Các sản phẩm mới và bộ sưu tập sáng tạo được trưng bày, mang đến cho nhà mua góc nhìn trực quan về xu hướng và cơ hội lựa chọn sản phẩm phù hợp; Chương trình kết nối giao thương B2B: Chương trình được thiết kế dành riêng cho các nhà mua (VIP Buyer), tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà sản xuất theo đúng nhu cầu thực tế. Nhờ đó, nhà mua có thể tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và tiếp cận nguồn hàng trực tiếp với mức giá cạnh tranh.

Triển lãm 2025 được kỳ vọng trở thành nền tảng giao thương toàn diện của ngành đồ gia dụng & quà tặng, mang đến cơ hội mở rộng thị trường, cập nhật xu hướng và xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Văn phòng
Theo ViewSonic thì màn hình tương tác ViewBoard IFP63 Series là sản phẩm mới nhất bổ sung vào danh mục giải pháp màn hình tương tác thông minh đạt chứng nhận EDLA, được thiết kế đặc biệt cho môi trường hợp tác hiện đại.
Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Văn phòng
Fujifilm X-T30 III là máy ảnh mirrorless mới tích hợp bộ xử lý X-Processor 5, xử lý hình ảnh nhanh gấp đôi thế hệ trước. Sản phẩm nặng 378 gram, quay video 6.2K/30P, lấy nét tự động nhờ công nghệ học sâu phát hiện chín loại chủ thể từ động vật đến máy bay không người lái.
Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Văn phòng
Huawei cũng cho biết, mẫu máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị công nghệ Màn hình PaperMatte cải tiến với công nghệ quang học, mang đến khả năng hiển thị vượt trội. Kết hợp với bàn phím rời, bộ WPS Office PC miễn phí, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Moi mở ra một kỷ nguyên của năng suất di động cho giới trẻ, đồng hành cho những khởi đầu đầy hứng khởi.
IEAE 2025 thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển ngành điện tử thông minh tại Việt Nam

IEAE 2025 thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển ngành điện tử thông minh tại Việt Nam

Cuộc sống số
Diễn ra trong 3 ngày tại Hà Nội, IEAE 2025 giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới nhất trong lĩnh vực AI, IoT, thiết bị gia dụng thông minh và linh kiện điện tử.
Huawei ra mắt tablet lý tưởng dưới 10 triệu đồng

Huawei ra mắt tablet lý tưởng dưới 10 triệu đồng

Điện tử tiêu dùng
Theo Huawei, mẫu máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte mới được ra mắt thị trường hôm nay sẽ mở ra một kỷ nguyên của năng suất di động cho giới trẻ, đồng hành cho những khởi đầu đầy hứng khởi.
