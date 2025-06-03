Locknlock trao tặng hơn 1 tỷ đồng lan toả sống xanh tại Lào Cai

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch vì môi trường “Love for Our Planet” mà tập đoàn LocknLock đang triển khai trên toàn cầu.

Cụ thể, ngày 31/5, tại Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” do tổ chức Xanh Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức, LocknLock đã trao tặng các phần quà là sản phẩm gia dụng thân thiện môi trường cho học sinh tham gia.

Diễn đàn là không gian để trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu được chia sẻ, thể hiện nhận thức và vai trò chủ động trong việc bảo vệ môi trường sống.

LocknLock - thương hiệu đồ gia dụng đến từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng tổ chức Xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và khuyến khích lối sống xanh bền vững tại Lào Cai.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 1/6, LocknLock cùng tổ chức Xanh Việt Nam thực hiện chương trình tuyên truyền sống xanh tại Làng Nủ, huyện Bát Xát, nơi chịu thiệt hại bởi cơn bão Yagi năm 2024.

Tại đây, đại diện LocknLock trao tặng 514 sản phẩm gia dụng thân thiện môi trường, với tổng trị giá 113.614.000 đồng cho các em học sinh nhằm hạn chế việc sử dụng nhựa dùng một lần, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng dân cư vùng cao.

Bên cạnh hoạt động trao tặng quà, chương trình còn tổ chức các buổi truyền thông trực quan về phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước và ứng phó biến đổi khí hậu. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, người dân và tình nguyện viên tham gia, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng thân thiện, gần gũi và nhiều cảm hứng tích cực.

Đại diện LocknLock chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng trách nhiệm xã hội không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Thông qua các hành động thiết thực, LocknLock mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình sống xanh và hướng đến một tương lai bền vững.”

Với định hướng phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, LocknLock không chỉ đầu tư vào cải tiến công nghệ mà còn tích cực tham gia các chương trình cộng đồng tại Việt Nam.

Được biết, hoạt động tại Lào Cai lần này là một phần trong chuỗi hành động toàn cầu vì môi trường mà tập đoàn đang triển khai, thể hiện cam kết lâu dài của LocknLock đối với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.