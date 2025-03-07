LocknLock hỗ trợ chị em phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và Hàn Quốc

Đây là hoạt động nằm trong khuổn khổ chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) mang tên “Can đảm cùng LocnkLock” do doanh nghiệp triển khai để hỗ trợ các gia đình mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, tại Việt Nam, từ ngày 5 - 7/3, LocknLock đã triển khai hoạt động hỗ trợ các gia đình mẹ đơn thân tại Hà Nội, Hà Giang, Tiền Giang và Bến Tre.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội và Đoàn Thanh niên TP HCM, LocnkLock đã trao tặng các vật phẩm sinh hoạt với tổng giá trị lên tới 9 tỷ đồng, bao gồm các thiết bị gia dụng hữu ích, bình giữ nhiệt, bình nước, cùng những thông điệp động viên ý nghĩa đến các chị em.

LocknLock tặng quà cho phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang

Tại Hàn Quốc, LocknLock đã hợp tác với J Foundation - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phát triển quốc tế, tích cực thực hiện các dự án hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ có thu nhập thấp trao tặng các sản phẩm nồi cao cấp trị giá hơn 2 tỷ đồng cho các cơ sở phúc lợi dành cho gia đình mẹ đơn thân tại Gwangju.

“Các sản phẩm như nồi và chảo mà LocknLock trao tặng là những vật dụng thiết yếu trong gia đình, sẽ mang lại sự hỗ trợ lớn cho các gia đình mẹ đơn thân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn LocknLock đã đồng hành trong hoạt động ý nghĩa này". Đại diện J Foundation chia sẻ.

Đại diện LocknLock cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi có thể trao gửi lòng can đảm đến các gia đình mẹ đơn thân và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và Hàn Quốc nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng chương trình ‘Can đảm cùng LocknLock” trên toàn cầu để mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho những chị em phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới.”

Bên cạnh chương trình “Can đảm cùng LocknLock”, LocknLock cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ mở rộng cơ hội giáo dục thông qua việc tặng vật phẩm cho trường học, cũng như hỗ trợ cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm 2023, công ty đã trao tặng vật phẩm cứu trợ cho khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, và năm ngoái, LocknLock cũng hỗ trợ vật phẩm sinh hoạt cho các nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam do bão Yagi gây ra.