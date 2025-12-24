Chuyển đổi số
Vinh danh các doanh nghiệp, công trình tiêu biểu trong sử dụng năng lượng hiệu quả năm 2025

Lê Giang

Lê Giang

12:24 | 24/12/2025
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ trao giải "Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2025 và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025.
Sự kiện có sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Hội VECEA; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện một số hội, hiệp hội, viện nghiên cứu, các Sở Công Thương; các doanh nghiệp công nghiệp, tòa nhà, đơn vị, cá nhân đạt giải thưởng cùng đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông.

Theo đó, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 có 12 doanh nghiệp được trao cup Người dẫn đầu. Danh sách 111 sản phẩm Hiệu suất năng lượng cao nhất được Bộ Công Thương chứng nhận được đăng tải tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn/top-runner giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin.

Vinh danh các doanh nghiệp, công trình tiêu biểu trong sử dụng năng lượng hiệu quả năm 2025
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.

Ở lĩnh vực công trình xây dựng, 16 công trình tiêu biểu được trao Giải thưởng Hiệu quả năng lượng, trong đó có 5 công trình xây dựng mới (Giải Nhất thuộc về Tòa nhà Capital Place) và 11 công trình cải tạo (Giải Nhất thuộc về Cao ốc Vietcombank).

Đối với lĩnh vực công nghiệp, 15 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2025, trong đó Giải Nhất thuộc về Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng vinh danh 17 cá nhân là cán bộ quản lý năng lượng có thành tích xuất sắc tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương cho biết, bộ phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức 3 giải thưởng: Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất.

Vinh danh các doanh nghiệp, công trình tiêu biểu trong sử dụng năng lượng hiệu quả năm 2025
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Lễ trao giải.

Đây là các giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp các giải thưởng được phát động. Nhiều giải pháp hiệu quả, có tính nhân rộng đã được phát hiện, truyền thông rộng rãi nhằm phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua các giải thưởng doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu, nâng cao cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cuộc đua đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng theo xu hướng tiêu dùng xanh và thông minh hơn.

Năm 2025, Ban Tổ chức lần đầu bổ sung hạng mục Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo, nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo thống kê, các giải thưởng năm nay đã tiếp cận gần 1.000 đơn vị trên toàn quốc, với hàng trăm hồ sơ tham gia ở các hạng mục công nghiệp, công trình xây dựng, sản phẩm và giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng.

Vinh danh các doanh nghiệp, công trình tiêu biểu trong sử dụng năng lượng hiệu quả năm 2025
Các đơn vị đạt giải Nhất Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2025.
Vinh danh các doanh nghiệp, công trình tiêu biểu trong sử dụng năng lượng hiệu quả năm 2025
Các đơn vị đạt giải Giải pháp công nghệ hiệu suất năng lượng đổi mới sáng tạo năm 2025.

Bộ Công Thương kỳ vọng các sản phẩm hiệu quả năng lượng được vinh danh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, cải tiến tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường trong thời gian tới. Các tổ chức, cá nhân được vinh danh sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn xã hội đóng góp cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế- xã hội đất nước trong giai đoạn tới.

Đánh giá về chất lượng giải thưởng năm nay, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội VECEA cho biết các hồ sơ tham gia được chuẩn bị công phu, minh bạch, có nhiều bằng chứng thuyết phục. Hội đồng giám khảo đã làm việc khách quan, công bằng để lựa chọn những đơn vị, sản phẩm và cá nhân xứng đáng nhất để vinh danh.

năng lượng vinh danh Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025

