Hải Phòng: Công an phường Đông Hải ứng dụng AI cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hải tham gia tập huấn, thực hành ứng dụng AI trong công tác chuyên môn. (Ảnh: anhp.vn)

Bám sát định hướng của Bộ Công an về xây dựng đơn vị số, chỉ huy số, cán bộ số và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Công an phường Đông Hải đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác hành chính và truyền thông. Hội nghị có sự tham gia của Học viện Power AI và Câu lạc bộ Ứng dụng AI Hải Phòng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Đinh Văn Thuấn, Phó Trưởng Công an phường Đông Hải cho biết, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng AI trong xử lý văn bản, công tác tiếp dân, hành chính và tuyên truyền, qua đó nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cấp cơ sở.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã trực tiếp hướng dẫn thao tác, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng AI vào từng lĩnh vực chuyên môn.

Thượng tá Đào Kỳ Phong, Trưởng Công an phường Đông Hải yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các nội dung đã được tập huấn; bảo đảm việc sử dụng AI đúng mục đích, đúng quy định, an toàn, hiệu quả, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, Công an phường Đông Hải đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong CAND, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.