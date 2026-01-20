Công nghệ số
AI

Zalo và Tasco thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:24 | 20/01/2026
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Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau triển khai trên nhiều khía cạnh công nghệ, giải pháp và ứng dụng nhằm khai thác thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái của hai bên để mở rộng dịch vụ, nâng cấp trải nghiệm người dùng.
Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới 10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết
Zalo và Tasco thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống
Đại diện Zalo và Tasco tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Cụ thể, Tasco sẽ ứng dụng gói giải pháp AI tổng thể từ Zalo bao gồm các công nghệ xử lý tiếng nói (Speech Processing), tổng hợp văn bản, AI tạo sinh, Trợ lý AI vào quy trình chăm sóc khách hàng của Tasco cũng như tạo ra những dịch vụ mới mẻ cho người dùng như “bản tin” AI. Với việc ứng dụng này, Tasco kỳ vọng chất lượng của tổng đài tự động, trợ lý chăm sóc khách hàng sẽ được cải thiện đáng kể.

Các thông tin về trạm thu phí, mức phí VETC của Tasco cũng sẽ được hiển thị trực tiếp trên Kiki Auto - trợ lý trên ô tô do Zalo phát triển, để mang lại sự tiện lợi cho người lái xe ở Việt Nam. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể dùng số dư của ví VETC để thanh toán cho gói Kiki Premium có trả phí.

“Với nền tảng công nghệ tiên tiến, đã và đang góp phần vào công cuộc bình dân hóa AI tại Việt Nam, Zalo tin rằng sự hợp tác sẽ mang tới nhiều hơn những giá trị tích cực cho người dùng khi trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại của hai bên. Đồng thời hướng tới củng cố năng lực làm chủ công nghệ của người Việt, để phục vụ cho cuộc sống của chính người Việt.” Ông Vũ Trọng Cường - Tổng giám đốc Zalo Platforms cho biết.

Zalo và Tasco thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống
Trợ lý trên ô tô Kiki Auto do Zalo phát triển.

Zalo và Tasco cùng đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiên tiến, đẩy mạnh việc tích hợp sâu rộng trên hệ sinh thái để phục vụ người dùng hiệu quả.

Cụ thể, với chiến lược “AI-First”, Zalo khẳng định vị thế tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, tiếp tục đưa AI vào phục vụ cuộc sống của người Việt.

Hay với các tính năng AI phục vụ cho công việc và cuộc sống, Zalo có Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói, và Dịch thuật. Hay Kiki Auto - Trợ lý Việt trên ô tô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam… Các sản phẩm AI với năng lực toàn diện, hỗ trợ người dân trên đa khía cạnh như Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info, Trợ lý Công Dân Số…

Zalo và Tasco thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống
Kiki Auto - Trợ lý Việt trên ô tô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam.

Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

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Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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