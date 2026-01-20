Zalo và Tasco thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống

Đại diện Zalo và Tasco tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Cụ thể, Tasco sẽ ứng dụng gói giải pháp AI tổng thể từ Zalo bao gồm các công nghệ xử lý tiếng nói (Speech Processing), tổng hợp văn bản, AI tạo sinh, Trợ lý AI vào quy trình chăm sóc khách hàng của Tasco cũng như tạo ra những dịch vụ mới mẻ cho người dùng như “bản tin” AI. Với việc ứng dụng này, Tasco kỳ vọng chất lượng của tổng đài tự động, trợ lý chăm sóc khách hàng sẽ được cải thiện đáng kể.

Các thông tin về trạm thu phí, mức phí VETC của Tasco cũng sẽ được hiển thị trực tiếp trên Kiki Auto - trợ lý trên ô tô do Zalo phát triển, để mang lại sự tiện lợi cho người lái xe ở Việt Nam. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể dùng số dư của ví VETC để thanh toán cho gói Kiki Premium có trả phí.

“Với nền tảng công nghệ tiên tiến, đã và đang góp phần vào công cuộc bình dân hóa AI tại Việt Nam, Zalo tin rằng sự hợp tác sẽ mang tới nhiều hơn những giá trị tích cực cho người dùng khi trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại của hai bên. Đồng thời hướng tới củng cố năng lực làm chủ công nghệ của người Việt, để phục vụ cho cuộc sống của chính người Việt.” Ông Vũ Trọng Cường - Tổng giám đốc Zalo Platforms cho biết.

Trợ lý trên ô tô Kiki Auto do Zalo phát triển.

Zalo và Tasco cùng đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiên tiến, đẩy mạnh việc tích hợp sâu rộng trên hệ sinh thái để phục vụ người dùng hiệu quả.

Cụ thể, với chiến lược “AI-First”, Zalo khẳng định vị thế tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, tiếp tục đưa AI vào phục vụ cuộc sống của người Việt.

Hay với các tính năng AI phục vụ cho công việc và cuộc sống, Zalo có Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói, và Dịch thuật. Hay Kiki Auto - Trợ lý Việt trên ô tô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam… Các sản phẩm AI với năng lực toàn diện, hỗ trợ người dân trên đa khía cạnh như Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info, Trợ lý Công Dân Số…

Kiki Auto - Trợ lý Việt trên ô tô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam.

Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.