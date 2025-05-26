Tasco ra mắt One Tasco tích hợp AI, Big Data cho giao thông thông minh

Ngày 26/5, Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT – HNX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội. Đại hội ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2024, đồng thời thống nhất định hướng phát triển 2025, trong đó dịch vụ ô tô tiếp tục được xác định là lĩnh vực cốt lõi, trục chiến lược trọng tâm của hệ thống.

Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Tasco năm 2025.

Năm 2024, Tasco ghi nhận doanh thu hợp nhất 30.249 tỷ đồng, tăng 175%; lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, tăng 441% so với năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng dịch vụ ô tô, với doanh số 40.555 xe và thị phần đạt 13,7% theo báo cáo từ VAMA. Tasco Auto đã mở rộng hệ thống lên 126 showroom, phân phối 16 thương hiệu ô tô quốc tế, bao gồm các dòng xe sang như Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely...

Bên cạnh đó, Carpla, nền tảng xe đã qua sử dụng trong hệ sinh thái Tasco ghi nhận 5.833 giao dịch thành công, nhờ phát triển mô hình automall và hệ thống showroom liên kết.

Sự kiện ra mắt thương hiệu Geely và mẫu xe Geely Coolray của Tasco vào tháng 3/2025.

Năm 2024 cũng là năm đánh dấu những bước tiến quan trọng của Tasco khi thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với Geely Auto Group và Mitsui & Co., hai tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và đầu tư ô tô.

Ở lĩnh vực thu phí không dừng và thanh toán số, công ty thông qua VETC hiện dẫn đầu thị phần với 75%, phục vụ 3,7 triệu người dùng. Hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt đã được mở rộng tới gần 300 bãi đỗ nội đô, 5 sân bay và một số cửa hàng xăng dầu, , đóng góp vào triển khai đề án 06 của Chính phủ. Ví điện tử VETC cũng được phát triển mạnh, hướng tới mở rộng thêm nhiều tiện ích giao thông và tài chính.

Các mảng bảo hiểm, tài chính và bất động sản cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Bảo hiểm Tasco lọt Top 10 thị phần xe cơ giới chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, với doanh thu phí 650 tỷ đồng. Dư nợ cho vay mua xe đạt 3.500 tỷ đồng. Công ty tiếp tục vận hành hiệu quả hai khu nghỉ dưỡng 5 sao và hệ thống BOT, đồng thời khai thác 159 ha quỹ đất cho dự án mới tại Việt Trì (Phú Thọ).

Tích hợp hệ sinh thái One Tasco, đầu tư nhà máy lắp ráp 168 triệu USD

Trong năm 2025, Tasco đẩy mạnh tích hợp chuỗi dịch vụ “trọn vòng đời” từ mua bán xe mới – cũ, bảo hiểm, tài chính, sửa chữa, thuê xe đến các tiện ích giao thông thông minh. Công ty hướng tới phát triển nhà máy lắp ráp ô tô CKD liên danh với Geely, vốn đầu tư 168 triệu USD, công suất giai đoạn 1 đạt 75.000 xe/năm, dự kiến khởi công trong năm nay và vận hành từ 2026.

Một điểm giữ xe không tiền mặt của VETC được triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cùng với đó, Tasco sẽ nâng số showroom toàn quốc lên 150, hoàn thiện hệ sinh thái Carpla với các nhánh thương mại điện tử, dịch vụ hậu mãi và nền tảng cho thuê xe Stargo.

Trong lĩnh vực số hóa, VETC sẽ tiếp tục phát triển ví điện tử với các tiện ích mới như đặt chỗ đỗ xe, lái thử xe, dịch vụ tài chính... Công ty cũng ứng dụng AI và Big Data để tối ưu vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Dựa trên đà tăng trưởng năm 2024, Tasco đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu hợp nhất 39.878 tỷ đồng (tăng 31,8%) và lợi nhuận sau thuế 571 tỷ đồng (tăng 87,2%). Doanh nghiệp xác định con người, công nghệ ,trải nghiệm khách hàng là ba trụ cột chiến lược, hướng đến xây dựng thương hiệu bền vững và hệ sinh thái đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình sở hữu và sử dụng ô tô.