MobiFone hợp tác NGS xây dựng an ninh mạng tự chủ tại Việt Nam

Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS chính thức ký kết hợp tác chiến lược ngày 22/5/2025 tại Hà Nội. Thỏa thuận này thể hiện tầm nhìn chiến lược kiến tạo hệ sinh thái công nghệ "Make in Vietnam" với mục tiêu là bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

MobiFone và NGS hợp tác toàn diện, tập trung xây dựng nền công nghệ tự chủ và bảo mật quốc gia. Ảnh: MobiFone

Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng vũ trang và các tổ chức đặc thù tại Việt Nam... hiện đối mặt với những thách thức phức tạp về an toàn thông tin. Các giải pháp công nghệ nước ngoài tuy tiên tiến nhưng tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Khả năng kiểm soát công nghệ nước ngoài cũng hạn chế. Việt Nam cần phát triển sản phẩm an ninh mạng nội địa chất lượng cao. Đây là nhu cầu cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

MobiFone đã chọn NGS làm đối tác đầu tiên trong lĩnh vực an ninh mạng. Quyết định này dựa trên tính toán kỹ lưỡng về năng lực và sự hỗ trợ trong ngành của NGS. MobiFone hiện đang sở hữu hạ tầng viễn thông phủ sóng toàn quốc. Nhà mạng này có khả năng tiếp cận hàng triệu khách hàng trên cả nước. NGS mang đến chuyên môn sâu về công nghệ bảo mật và có kinh nghiệm triển khai các dự án an ninh mạng lớn tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận được ký kết, MobiFone và NGS sẽ hợp tác sâu rộng trong ba lĩnh vực chính: an ninh mạng, chuyển đổi số và nghiên cứu phát triển công nghệ mới. Hai bên cam kết cùng hợp tác trong hoạt động nghiên cứu chung và triển khai các dịch vụ tích hợp chuyên nghiệp.

MobiFone và NGS ưu tiên đào tạo nhân sự kỹ thuật, bên cạnh việc chuyển giao công nghệ và tư vấn chiến lược cho nhau. Mục tiêu cuối cùng mà cả hai hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái an ninh mạng hoàn chỉnh và chuyên biệt, mang thương hiệu riêng của MobiFone.

Ngoài ra, hai bên mở rộng hợp tác nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT). Các công nghệ này trở thành nền tảng để phát triển giải pháp chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước. Chiến lược hợp tác đặc biệt chú trọng phục vụ các tổ chức trong khối quản lý nhà nước và an ninh. Những đơn vị này có yêu cầu nghiêm ngặt về độ bảo mật, độ tin cậy và năng lực ứng dụng trong thực tiễn.

Các giải pháp, sản phẩm cụ thể như: MobiSafe (giải pháp Internet an toàn cho thuê bao MobiFone), phần mềm phòng chống virus cho hệ thống Cloud (Antivirus – AV), giải pháp tường lửa ứng dụng web OWAF và các dịch vụ kiểm định, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin. Tất cả đều hướng đến việc nâng cao năng lực nội tại, làm chủ công nghệ và từng bước đưa các giải pháp trong hệ sinh thái "Make in Vietnam" vào thực tiễn phục vụ quốc gia.

Thỏa thuận khẳng định chiến lược chuyển mình của MobiFone trong vai trò là đơn vị công nghệ chủ lực. Việc hợp tác cùng NGS đã cho thấy sự chủ động của MobiFone trong việc hoàn thiện hệ sinh thái số thực chiến, bảo mật cao, phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của ngành và đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc MobiFone Nguyễn Đình Tuấn tin tưởng rằng: "Sự hợp tác này sẽ tạo ra nhiều công cụ tin cậy, giúp ích cho khách hàng và xã hội. Từ đó, tạo dựng tên tuổi cho mỗi bên. Xin chúc sự hợp tác của chúng ta thành công suôn sẻ để cùng xây dựng những sản phẩm mới mạnh mẽ mang thương hiệu MobiFone, được khách hàng ghi nhận. Ký kết hôm nay là điểm khởi đầu, từng bước mang lại những kết quả cụ thể, vì sự phát triển bền vững của hai doanh nghiệp và vì mục tiêu xây dựng một nền công nghệ tự chủ, vững vàng cho quốc gia."

Tổng Giám đốc NGS Phạm Thế Trường bày tỏ quyết tâm hợp tác: "NGS rất vinh dự trở thành đối tác đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với MobiFone trong lĩnh vực an ninh mạng. Là doanh nghiệp có nhiều khát vọng, chúng tôi mong muốn được chứng minh năng lực, trở thành đối tác có giá trị với MobiFone. Qua đó, giúp hai bên cùng thực hiện được khát vọng, đóng góp một phần quan trọng cho sự phát triển của quốc gia. Cảm ơn MobiFone đã tin tưởng lựa chọn NGS"

Hợp tác giữa MobiFone và NGS diễn ra đúng thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Bối cảnh này tạo ra nhu cầu gia tăng mạnh về các giải pháp an ninh mạng chất lượng cao, đòi hỏi những sản phẩm có độ tin cậy cao và có thể kiểm soát hoàn toàn bởi Việt Nam.