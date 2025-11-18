Hàng loạt người dùng Windows và Office bị vô hiệu hóa

Bước đi quyết liệt của Microsoft

Trong động thái mới nhất nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao an ninh mạng, Microsoft đã thực hiện một biện pháp kỹ thuật mạnh mẽ thông qua bản cập nhật tháng 11/2025. Bản vá này đã chính thức "khai tử" công cụ kích hoạt KMS38, một phương thức kích hoạt trái phép Windows và Office vốn được cộng đồng người dùng sử dụng rộng rãi trong nhiều năm qua.

Theo thông tin xác thực, Microsoft đã thực hiện sửa đổi sâu vào các thành phần cốt lõi trong hệ thống quản lý giấy phép (core licensing), khiến tất cả các máy tính trước đây từng kích hoạt bằng KMS38 đều bị nhận diện là "không bản quyền". Ngay lập tức sau khi cập nhật, các hệ thống này bị vô hiệu hóa nhiều tính năng quan trọng và buộc phải quay về trạng thái bản dùng thử hoặc mua giấy phép hợp lệ.

KMS38 - Công cụ Crack "Huyền thoại"

KMS38 là sản phẩm của nhóm Massgrave, được biết đến như một trong những công cụ kích hoạt trái phép "sạch sẽ" và tinh vi nhất trong cộng đồng crack phần mềm. Điểm đặc biệt của KMS38 nằm ở cách thức: sử dụng redistributable KMS để kích hoạt Windows và Office, giúp hệ điều hành và phần mềm được nhận dạng như bản quyền chính thống. KMS38 trước đây lợi dụng cơ chế đặt số ngày hết hạn kích hoạt (Activation Expiration) tới năm 2038, vượt ngoài giới hạn mặc định của Windows.

Điều đáng chú ý là các hệ thống được kích hoạt bằng KMS38 không chỉ hoạt động ổn định mà còn có thể cập nhật bình thường, không bị hệ thống phát hiện hoặc báo lỗi bản quyền. Chính vì vậy, công cụ này đã trở nên cực kỳ phổ biến và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng như GitHub, Azure DevOps và thậm chí cả các dịch vụ lưu trữ của chính Microsoft.

Chiến lược bảo vệ Bản quyền toàn diện

Động thái vô hiệu hóa KMS38 của Microsoft được xem là một phần trong chiến lược bảo vệ bản quyền và nâng cao bảo mật toàn diện. Trước đó, tập đoàn này cũng đã yêu cầu tài khoản Microsoft bắt buộc đối với Windows 11 trên diện rộng, cho thấy quyết tâm kiểm soát chặt chẽ hệ sinh thái phần mềm của mình.

Theo đại diện Microsoft, việc loại bỏ các phương thức kích hoạt trái phép không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi tài chính của công ty mà còn hướng đến mục tiêu cao hơn là đảm bảo an ninh mạng cho người dùng. Các công cụ crack và phần mềm phi chính thống thường tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật nghiêm trọng như mã độc, đánh cắp dữ liệu hoặc bị khai thác trái phép bởi các tổ chức tội phạm mạng.

Tác động trực tiếp đến người dùng

Bản vá tháng 11/2025 đã tạo ra làn sóng xáo trộn lớn trong cộng đồng người dùng Windows và Office, cụ thể:

Tất cả các hệ thống từng kích hoạt bằng KMS38 đều bị ảnh hưởng ngay sau khi cập nhật. Người dùng bất ngờ nhận thấy Windows và Office của mình chuyển về trạng thái chưa kích hoạt, kèm theo các thông báo yêu cầu mua bản quyền.



Các phiên bản không bản quyền sẽ bị giới hạn nhiều chức năng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và hiệu suất làm việc của người dùng.



Các công cụ KMS độc lập, kể cả các phiên bản cập nhật mới nhất của KMS38, đều không còn hiệu quả do Microsoft đã vá lỗ hổng của hệ thống quản lý giấy phép.

Khuyến nghị cho người dùng

Trước tình hình này, các chuyên gia bảo mật và Microsoft khuyến nghị người dùng:

Mua giấy phép hợp lệ từ Microsoft hoặc các đối tác ủy quyền chính thức để đảm bảo sử dụng phần mềm an toàn và hợp pháp.



Tránh xa các công cụ crack và kích hoạt trái phép do nguy cơ bị khóa chức năng và các rủi ro bảo mật nghiêm trọng.



Cân nhắc các gói đăng ký Microsoft 365 với giá cả hợp lý, bao gồm nhiều dịch vụ đi kèm như lưu trữ đám mây OneDrive, cập nhật liên tục và hỗ trợ kỹ thuật chính thức.

Hành động này của Microsoft một lần nữa khẳng định xu hướng siết chặt quản lý bản quyền phần mềm trong ngành công nghệ, đồng thời cũng là lời cảnh báo với những ai vẫn sử dụng các phương thức kích hoạt trái phép. Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng được chú trọng, việc sử dụng phần mềm bản quyền không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cách bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân tốt nhất.