Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Văn Ký

Văn Ký

14:22 | 13/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Windows 11.Tải file ISO Windows 11, tạo USB boot, kiểm tra cấu hình máy, thực hiện cài đặt thông qua giao diện setup.
Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Windows 11

Bạn đang nóng lòng trải nghiệm giao diện cũng như những tính năng mới nhất của Windows 11, hệ điều hành tương lai nhưng không biết làm thế nào? Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để tải và cài đặt Windows 11.

So với Windows 10, Windows 11 có giao diện tinh tế hơn. Phiên bản mới này cũng đã giới thiệu nhiều thay đổi về giao diện người dùng như các góc tròn, biểu tượng màu, hình nền mới và hơn thế nữa. Tuy nhiên, các tính năng của Windows 11 là đủ tốt để làm hài lòng mọi người dùng máy tính.

1. Chuẩn bị cài đặt Windows 11

Bước 1: Tải Windows 11 về máy tính. Bạn cần tải tệp ISO của Windows 11 theo một trong cách đường link dưới đây:

Bước 2: Tiếp theo bạn cần tạo USB cài đặt Windows 11 theo hướng dẫn sau:

Bạn có thể download phần mềm Rufus để tạo đĩa khởi động theo link bên dưới và cài đặt trên máy tính chạy Windows 10

Tiếp theo, mở ứng dụng Rufus và bấm nút Select và duyệt đến thư mục chứa tệp ISO Windows 11 mà bạn đã tải xuống ở trên.

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Dưới khung Device, kích chọn ký tự ổ USB đã kết nối vào máy tính.

Sau khi hoàn tất, bấm nút Start để bắt đầu. Kết thúc quá trình tạo USB cài đặt Windows 11 bạn sẽ nhận được thông báo hoàn tất.

2. Cài đặt Windows 11 trên PC hoặc Laptop

Để cài đặt được Windows 11 thành công, bạn cần phải kiểm tra cấu mình máy tính của mình có đủ điều kiện để chạy Windows 11 không. Nếu bạn "cố đấm ăn xôi" là sẽ lại mất công cài lại, hoặc hệ điều hành này sẽ khuyến cáo và không cho bạn cài đặt buộc bạn phải nhấn nút Close và thoát điều đó sẽ rất mất thời gian và công sức.

Lỗi cài đặt windows 11

Để kiểm tra cấu hình máy tính của mình có đủ điều kiện để chạy Windows 11 không bạn có thể Tham khảo bài viết chi tiết ở đây.

Khi đã đủ điều kiện chúng ta có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trước tiên, khởi động lại máy tính và nhấn phím chức năng liên tục. Phím khởi động thường là F8, F9, Esc, F12, F10, Delete … tùy vào loại máy tính.

Bước 2: Trên màn hình Boot, chọn Boot from USB Drive hoặc tùy chọn USB Hard Drive.

Bước 3: Bây giờ trình hướng dẫn cài đặt Windows 11 sẽ bắt đầu.

Hướng dẫn cài đặt windows 11

Về cơ bản cài đặt Windows 11 không có gì khó khăn nó cũng dễ dàng như cài đặt Windows 10 mà chúng đã đã quá quen thuộc bạn có thể tham khảo cách cài đặt Windows 10 ở bài viết: Cách tạo USB boot và cài đặt windows 10 an toàn nhất.

Trên giao diện cài đặt mới Windows 11 này, bạn cần chọn ngôn ngữ sử dụng, thời gian và bàn phím. Sau khi hoàn tất, bạn yên tâm bấm nút "Next" để đi đến bước tiếp theo.

Bước 4: Trên trang tiếp theo, nhấp vào tùy chọn Install Now.

Bước 5: Tiếp theo, kích vào tùy chọn "I don’t have a product key". Sau đó, trên trang tiếp theo, chọn phiên bản Windows 11.

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Bước 6: Chọn phiên bản Windows 11 để cài đặt

Hướng dẫn cài đặt Windows 11 Pro

Đã mất công chọn chúng ta chọn luôn phiên bản Windows 11 Pro và tôi chắc các bạn cũng sẽ thích chọn phiên bản này.

Chấp nhận điều khoản cài đặt Windows 11 Pro

Ở hình này bạn tích vào I accept the Microsoft License Tems nhé.

Bước 7: Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào tùy chọn Custom: Install Windows only (advanced)

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Ở màn hình này có 2 chế độ cài đặt là chế độ cập nhật windows cũ lên bản cài đặt mới. Ở đây chúng ta đang cài trên máy mới nên phải chọn Custom: Install Windows only

Bước 8: Trên giao diện cài đặt tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn phân vùng.

Chia phân vùng ổ cứng cài đặt windows 11

Đến đây bạn có thể nhấn vào nút "New" để chia phân vùng cho ổ cứng bạn muốn sao cho thuận tiện nhất cho quá trình sử dụng về sau này. Bạn nên chia tối thiểu làm 2 phân vùng ổ cứng. Một ổ dùng để boot và chứa hệ điều hành, một ổ cứng để lưu dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng. Việc này có thể giúp bạn thuận tiện hơn để quy hoạch dữ liệu cũng như sửa chữa cài đặt mới lại hệ điều hành về sau. Ở đây mình đang làm demo và thử hệ điều hành mới nên ổ cứng dung lượng ít nên mình để mặc định cài đặt windows 11 trên ổ 60GB này bằng cách nhấn "Next" thôi.

Bước 9: Bước chờ đợi

Đến đây là quá trình cài đặt của bạn đã hoàn thành đến 90% rồi, bạn nên đứng dậy và làm ly cafe nhâm nhi là cách tốt nhất trong lúc này, vì đây là bước chính máy tính sẽ tự động copy, tải file cho bạn quá trình này có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, bạn hãy cố gắng kiên trì đợi cho đến khi Windows 11 kết thúc quá trình cài đặt nhé

Windows 11 Installing

Bước 10: Hoàn tất

Máy tính của bạn sẽ khởi động lại. Sau khi khởi động lại, bạn sẽ thấy màn hình thiết lập Windows 11 OOBE. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Nhấn Yes

Tiếp theo lại là Yes

Bước này bạn hãy đăng ký và nhập một tài khoản email đã đăng ký với Microsoft để sau này bạn có thể đổi mật khẩu Windows 11 và để sử dụng những ứng dụng miễn phí nhé!

Nhấn Next

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Bước 11: Khởi động lần đầu

Sau khi thiết lập hoàn tất, Windows 11 sẽ mất vài phút để thực hiện các thay đổi mà bạn đã chọn.

Cuối cùng Windows 11 sẽ hoàn tất và bạn có thể trải nghiệm những tính năng, giao diện mới nhất của Windows 11 rồi.

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Bài viết trên vừa hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt Windows 11 trên PC hoặc Laptop. Trong quá trình sử dụng nếu có bất kỳ vấn đề nào hãy cho chúng tôi biết thông qua bình luận bên dưới nhé. Chúc bạn thành công!

hướng dẫn cài đặt Windows 11 tải Windows 11 ISO mới nhất nâng cấp Windows 10 lên Windows 11 cách tạo USB cài đặt Windows 11 cài Windows 11 trên máy tính và laptop

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Tư vấn chỉ dẫn
One UI 8.0 chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng giá về hiệu suất, giao diện và trí tuệ nhân tạo. Được xây dựng trên nền tảng Android 16, phiên bản mới nhất này mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, tích hợp sâu hơn các tính năng Galaxy AI thông minh, cùng giao diện trực quan được tối ưu toàn diện.
Cách Bật - Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả

Cách Bật - Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả

Tư vấn chỉ dẫn
Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta đã có thể bật/tắt 120Hz trên iPhone 17 để vừa tận hưởng màn hình mượt mà, vừa tiết kiệm pin hiệu quả. Hãy áp dụng ngay để tối ưu trải nghiệm sử dụng suốt cả ngày
Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Tư vấn chỉ dẫn
Google đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho sinh viên, cho phép trải nghiệm miễn phí gói Google One AI Premium (Gemini Pro) trong 12 tháng. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến cùng 2TB dung lượng lưu trữ, hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập và nghiên cứu.
Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Tư vấn chỉ dẫn
Theo Google chương trình ưu đãi 1 năm sử dụng miễn phí sử dụng gói Google AI Pro dành cho các bạn sinh viên Việt Nam (từ 18 tuổi trở lên) để giúp các bạn có trải nghiệm học tập hiệu quả hơn.
Hướng dẫn thiết lập mạng Mesh Wi-Fi iGate VNPT

Hướng dẫn thiết lập mạng Mesh Wi-Fi iGate VNPT

Tư vấn chỉ dẫn
Mesh Wi-Fi ra đời với mục tiêu đơn giản hóa toàn bộ quy trình thiết lập mạng mesh (mạng lưới), cho phép người dùng tạo ra một hệ thống Wi-Fi liền mạch chỉ với vài thao tác đơn giản. Thay vì phải vật lộn với việc cấu hình từng bộ định tuyến riêng lẻ, lo lắng về vùng phủ sóng yếu hay kết nối không ổn định, người dùng giờ đây chỉ cần kết hợp các thiết bị tương thích Mesh Wi-Fi để tạo nên một mạng lưới thông minh, tự động tối ưu hóa hiệu suất
Xem thêm

Đọc nhiều

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
28°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
34°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
33°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
25°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
22°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16650 16919 17493
CAD 18282 18558 19172
CHF 32140 32522 33166
CNY 0 3470 3830
EUR 29902 30175 31200
GBP 34320 34711 35642
HKD 0 3257 3459
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14788 15375
SGD 19753 20034 20558
THB 725 788 841
USD (1,2) 26078 0 0
USD (5,10,20) 26119 0 0
USD (50,100) 26147 26182 26367
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,157 26,157 26,367
USD(1-2-5) 25,111 - -
USD(10-20) 25,111 - -
EUR 30,205 30,229 31,365
JPY 170.22 170.53 177.62
GBP 34,776 34,870 35,675
AUD 16,924 16,985 17,417
CAD 18,523 18,582 19,103
CHF 32,579 32,680 33,340
SGD 19,932 19,994 20,609
CNY - 3,646 3,742
HKD 3,335 3,345 3,427
KRW 17.04 17.77 19.07
THB 772.33 781.87 831.65
NZD 14,815 14,953 15,298
SEK - 2,734 2,813
DKK - 4,041 4,156
NOK - 2,571 2,645
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,846.01 - 6,554.59
TWD 777.32 - 935.56
SAR - 6,923.91 7,245.51
KWD - 84,155 88,955
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,187 26,367
EUR 30,007 30,128 31,210
GBP 34,552 34,691 35,626
HKD 3,321 3,334 3,436
CHF 32,300 32,430 33,304
JPY 169.64 170.32 177.10
AUD 16,833 16,901 17,418
SGD 19,979 20,059 20,569
THB 786 789 823
CAD 18,504 18,578 19,061
NZD 16,868 15,345
KRW 17.72 19.37
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26159 26159 26367
AUD 16828 16928 17539
CAD 18464 18564 19169
CHF 32389 32419 33310
CNY 0 3658.5 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30092 30122 31147
GBP 34631 34681 35786
HKD 0 3390 0
JPY 169.59 170.09 177.15
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14900 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19910 20040 20771
THB 0 754.3 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14210000 14210000 14410000
SBJ 12500000 12500000 14410000
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,367
USD20 26,165 26,215 26,367
USD1 23,857 26,215 26,367
AUD 16,860 16,960 18,074
EUR 30,278 30,278 31,594
CAD 18,416 18,516 19,829
SGD 20,006 20,156 20,625
JPY 170.29 171.79 176.4
GBP 34,744 34,894 35,671
XAU 14,158,000 0 14,362,000
CNY 0 3,540 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 13,850 ▲280K 14,240 ▲230K
Trang sức 99.9 13,840 ▲280K 14,230 ▲230K
NL 99.99 13,850 ▲280K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,850 ▲280K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,000 ▲230K 14,300 ▲230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,000 ▲230K 14,300 ▲230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,000 ▲230K 14,300 ▲230K
Miếng SJC Thái Bình 14,210 ▲130K 14,410 ▲130K
Miếng SJC Nghệ An 14,210 ▲130K 14,410 ▲130K
Miếng SJC Hà Nội 14,210 ▲130K 14,410 ▲130K
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,421 ▲13K 14,412 ▲130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,421 ▲13K 14,413 ▲130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲17K 1,412 ▲17K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲17K 1,413 ▲17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,367 ▲22K 1,397 ▲22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,817 ▲2178K 138,317 ▲2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,435 ▲1650K 104,935 ▲1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,656 ▲1497K 95,156 ▲1497K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,876 ▲1343K 85,376 ▲1343K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,103 ▲1282K 81,603 ▲1282K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,911 ▲918K 58,411 ▲918K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Cập nhật: 13/10/2025 20:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

OPPO ra mắt

OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

Trung Quốc:

Trung Quốc: 'Không sợ chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ'

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Chương trình

Chương trình 'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng' bước vào năm thứ 3 liên tiếp

BIC triển khai nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường và cứu trợ sau bão

BIC triển khai nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường và cứu trợ sau bão

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội