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Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược

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12:19 | 12/01/2026
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Năm 2026 sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội,
Tổng Bí thư: 'Sắp xếp bộ máy nhân dân đồng tình, sao cán bộ lại tâm tư?' Quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền Đảng, Nhà nước sẽ có cơ chế chính sách bảo đảm quyền lợi cho cơ quan báo chí và những người làm báo bị tác động của việc sắp xếp, tinh gọn

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 11/1, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ.

Đảng bộ Chính phủ lần đầu tiên được thành lập theo Quyết định số 243-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kết luận số 208-KL/TW, Đảng ủy Chính phủ đã quyết định chuyển giao nguyên trạng 30 đảng ủy doanh nghiệp về trực thuộc 3 đảng ủy bộ, ngành theo yêu cầu; sau chuyển giao, Đảng bộ Chính phủ có 21 đảng ủy trực thuộc và 138.675 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tổng kết công tác Đảng, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Chính phủ, nhất là phân tích kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 2.

Thủ tướng nêu rõ, trong thành quả chung của đất nước có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, năm 2025, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân cả nước, các doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ, đạt được những kết quả toàn diện, trên tất cả các mặt.

Triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo ban hành Chương trình, Kế hoạch triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn chuẩn bị 160 đề án (57 đề án được giao từ đầu năm, 103 đề án bổ sung, phát sinh) trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (nhiều nhất trong nhiệm kỳ), trong đó có nhiều nghị quyết đột phá chiến lược, đề án lớn, phức tạp, giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài, thí điểm về thể chế, pháp luật, khơi thông các điểm nghẽn; lãnh đạo chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chỉ đạo của Lãnh đạo chủ chốt.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị cũng thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhất là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu lớn mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra; nghe và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu đã tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong các lĩnh vực: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát triển các doanh nghiệp nhà nước…

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Đảng uỷ Chính phủ tặng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính phủ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo, chỉ đạo "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế"

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng bộ Chính phủ và các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Nhìn lại năm 2025, các ý kiến tại Hội nghị thống nhất nhận định Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế".

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 5.

Cùng với phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục, những việc cần làm tốt hơn trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quan trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về "chuyển đổi trạng thái", việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; bảo đảm không trùng chéo, bỏ sót và không làm thay; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về "xoay chuyển tình thế", trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, điểm nổi bật là trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ, trước xu thế chung của kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, nợ công tăng, thì Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, bội chi được kiểm soát tốt.

Theo Thủ tướng, những kết quả lớn nhất là tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước (thể hiện rõ qua các dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước); niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam (thể hiện rõ qua việc tổ chức 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn với 564 dự án, tổng số vốn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó 75% vốn tư nhân; thu hút vốn FDI cao nhất từ trước tới nay và giải ngân FDI khoảng 27 tỷ USD trong xu thế đầu tư, thương mại và kinh tế toàn cầu sụt giảm); niềm tin và hy vọng của bạn bè quốc tế vào Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong các lĩnh vực khác; niềm vui của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả của đất nước.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 6.

Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Đảng uỷ Chính phủ tặng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, trong thành quả chung của đất nước có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Cụ thể, Đảng ủy Chính phủ đã chấp hành nghiêm, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện, quan trọng, nổi bật; thực hiện đồng bộ, hiệu quả, cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu trong 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn, tinh giản biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân;

Ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững; tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, quốc phòng, an ninh được tăng cường; chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 8.

Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Đảng uỷ Chính phủ tặng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Chính phủ đặc biệt quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng về chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Triển khai thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách tạo đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đánh giá chung, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân để góp phần phát triển đất nước, tạo được nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 9.

Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan đã và đang triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên tinh thần những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội toàn quốc XIV của Đảng sẽ xác định - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thể chế chiến lược, nguồn lực chiến lược, hạ tầng chiến lược, công nghệ chiến lược và cân bằng chiến lược

Cùng với phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục, những việc cần làm tốt hơn trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quan trọng: Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi; quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; nắm chắc tình hình, đưa ra nhiệm vụ kịp thời, phù hợp, hiệu quả, giữ vững nguyên tắc nhưng điều hành linh hoạt; giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan đã và đang triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên tinh thần những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội toàn quốc XIV của Đảng sẽ xác định; Đảng bộ Chính phủ và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện thật tốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trên cơ sở đó thực hiện 5 chiến lược cụ thể: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược- Ảnh 10.

Thủ tướng và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương

Năm 2026, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai nhiệm vụ được giao theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Cùng với đó, quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận của Trung ương, Nghị quyết 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Nghị quyết 01 của Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ căn cứ kết luận hội nghị, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, trách nhiệm tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026.

Thủ tướng lưu ý việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và phải luôn bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

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Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược Thủ tướng Phạm Minh Chính

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Hà Giang

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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Hải Phòng

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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
27°C
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30°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Nghệ An

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Thứ tư, 01/07/2026 09:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
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Phan Thiết

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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