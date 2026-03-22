Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Liên bang Nga

Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo một số bộ, ngành. Tại sân bay, đại diện Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã đến tiễn đoàn.

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn tất nhiều sự kiện chính trị quan trọng trong nước. Chuyến công tác nhằm duy trì trao đổi cấp cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đối tác truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao rời sân bay Nội Bài lên đường thăm Liên bang Nga (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam và Nga hiện là "Đối tác chiến lược toàn diện", được xây dựng trên nền tảng hữu nghị lâu năm. Trong chuyến thăm, hai bên dự kiến trao đổi các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Một số lĩnh vực được quan tâm gồm năng lượng, dầu khí, hạ tầng, công nghệ cao, y sinh và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục là điểm nhấn trong quan hệ hai nước. Hai bên cũng dự kiến ký kết một số thỏa thuận và bàn định hướng triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Theo chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Mikhail Mishustin, đồng thời có thể gặp Tổng thống Vladimir Putin và một số lãnh đạo khác. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ thăm một số cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Bên cạnh các hoạt động chính trị và kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến thăm một số cơ sở khoa học, giáo dục và doanh nghiệp tại Nga nhằm tìm hiểu mô hình phát triển, thúc đẩy kết nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và động viên bà con tiếp tục ổn định cuộc sống, đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn, phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước trong bối cảnh mới.