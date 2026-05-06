Skoda Epiq: Mẫu xe điện giá rẻ, thiết kế nội thất vượt tầm phân khúc

Mẫu xe điện Skoda Epiq. Ảnh: Skoda.

Với mức giá dự kiến chỉ khoảng 26.000 euro, Epiq được định vị là mẫu xe điện có mức giá dễ tiếp cận nhất của Skoda, nhưng những gì thể hiện bên trong lại vượt xa kỳ vọng về một mẫu xe “giá rẻ”.

Nội thất tối giản, định hình phong cách Modern Solid

Epiq là mẫu xe thương mại đầu tiên của Skoda áp dụng toàn diện ngôn ngữ thiết kế Modern Solid, triết lý thiết kế mới hướng đến sự đơn giản, bền vững và thực dụng. Khoang cabin được tổ chức theo kiến trúc ngang, tạo cảm giác rộng rãi và trực quan cho người sử dụng.

Bảng táp-lô thiết kế phân tầng rõ rệt, phần dưới sử dụng vật liệu mềm nhằm tăng cảm giác cao cấp, kết hợp với các cửa gió điều hòa dạng hình chữ nhật được bố trí gọn gàng. Khu vực người lái nổi bật với vô-lăng hai chấu mang phong cách hiện đại, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 5,3 inch với tạo hình lục giác độc đáo.

Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí độc lập kích thước lên tới 13 inch, con số hiếm thấy trong phân khúc xe điện giá phổ thông. Ngay bên dưới, Skoda bố trí dải phím tắt cảm ứng lực (haptic), mô phỏng thao tác của nút bấm vật lý nhằm tăng trải nghiệm người dùng. Thiết kế này vừa giữ được tính trực quan, vừa phù hợp với xu hướng số hóa nội thất ô tô.

Bản phác thảo thiết kế nội thất Epiq được công bố. Ảnh: Skoda.

Xe cũng tích hợp khu vực chứa đồ mở ở trung tâm, đi kèm bộ sạc không dây cho điện thoại. Cụm điều khiển trung tâm được tinh giản, tạo không gian thoáng đãng cho khoang cabin. Bên cạnh đó, hệ thống đèn viền nội thất (ambient lighting) góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp và thân thiện.

Một điểm đáng chú ý là Skoda đẩy mạnh yếu tố bền vững trong thiết kế khi sử dụng vật liệu tái chế, tiêu biểu là lớp bọc ghế làm từ 100% sợi PES tái chế. Đây được xem là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển xe điện gắn liền với bảo vệ môi trường.

Bản phác thảo thiết kế ngoại thất Epiq được công bố. Ảnh: Skoda.

Dù thuộc phân khúc crossover cỡ nhỏ, Epiq vẫn đảm bảo khả năng chứa đồ linh hoạt. Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt dung tích 475 lít và có thể mở rộng lên 1.344 lít khi gập hàng ghế sau. Thông số này giúp mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn các chuyến đi ngắn.

Thiết kế tổng thể cho thấy Skoda hướng Epiq tới nhóm khách hàng đô thị, những người cần một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và không gian sử dụng.

Ba cấu hình vận hành, tầm hoạt động tối đa 430 km

MEB+ là nền tảng mà Epiq sử dụng, tương tự các mẫu xe điện đô thị khác trong tập đoàn như Cupra Raval hay Volkswagen ID. Polo. Nền tảng này cho phép tối ưu chi phí sản xuất trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành.

Epiq sở hữu ba cấu hình vận hành khác nhau. Ảnh: Skoda

Phiên bản tiêu chuẩn Epiq 35 được trang bị pin dung lượng 38,5 kWh kết hợp với mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất khoảng 114 mã lực và mô-men xoắn 267 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 11 giây và đạt phạm vi hoạt động khoảng 315 km.

Ở cấu hình Epiq 40, Skoda giữ nguyên loại pin nhưng nâng công suất động cơ lên khoảng 133 mã lực, giúp cải thiện khả năng tăng tốc xuống còn 9,8 giây. Tầm hoạt động của phiên bản này không thay đổi đáng kể so với bản tiêu chuẩn.

Công suất tối đa của Epiq có thể lên đến 208 mã lực. Ảnh: Skoda

Đáng chú ý nhất là phiên bản cao cấp Epiq 55 với pin NMC dung lượng 55 kWh. Xe đạt công suất lên tới 208 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,4 giây. Tốc độ tối đa đạt 160 km/h, cao hơn các phiên bản còn lại. Quan trọng hơn, tầm hoạt động tối đa của xe đạt khoảng 430 km sau mỗi lần sạc, con số cạnh tranh trong phân khúc.

Giá bán dễ tiếp cận, tiềm năng tại thị trường Việt Nam

Skoda dự kiến sản xuất Epiq tại Tây Ban Nha nhằm tối ưu chi phí và phục vụ thị trường châu Âu. Mức giá khởi điểm khoảng 26.000 euro được đánh giá là tương đương với mẫu SUV chạy xăng Skoda Kamiq, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho Epiq trong bối cảnh xe điện vẫn có giá cao.

Epiq có thể thu hút lượng khách hàng lớn nếu như ra mắt tại Việt Nam

Với xu hướng điện hóa đang phát triển tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe đô thị, Epiq được xem là mẫu xe có tiềm năng nếu được phân phối chính hãng. Mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại cùng không gian thực dụng có thể giúp mẫu xe này nhanh chóng thu hút người dùng, nhất là nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ.

Sự xuất hiện của Epiq cho thấy chiến lược rõ ràng của Skoda trong việc mở rộng danh mục xe điện, không chỉ ở phân khúc cao cấp mà còn hướng tới nhóm khách hàng phổ thông. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh khi thương mại hóa, đây có thể trở thành một trong những mẫu xe điện đáng chú ý nhất trong thời gian tới.