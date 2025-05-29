Skoda Karoq 2025 Premium và Sportline: Hai phiên bản mới khuấy động phân khúc SUV hạng C

Thị trường SUV Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của Skoda Karoq 2025 với hai phiên bản hoàn toàn mới. Hãng xe Séc chính thức công bố giá bán Karoq Premium tại mức 1,009 tỷ đồng và Karoq Sportline ở mức 1,129 tỷ đồng, cả hai đều nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu.

Skoda Karoq 2025 Premium và Sportline: hai phiên bản, hai cá tính riêng biệt

Karoq Premium hướng đến khách hàng ưa chuộng phong cách sang trọng và tinh tế. Phiên bản này sử dụng viền lưới tản nhiệt mạ chrome bóng, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe cùng bộ mâm hợp kim 18 inch. Nội thất được bọc da cao cấp với đường may chỉ nổi màu xám, ghế trước chỉnh điện 12 hướng kèm bộ nhớ 3 vị trí.

Ngược lại, Karoq Sportline thể hiện tinh thần thể thao rõ nét qua lưới tản nhiệt sơn đen mờ dạng bát giác, cản trước sơn cùng màu thân xe và các chi tiết đen bao gồm ốp gương, viền khung cửa sổ. Bộ mâm hợp kim 19 inch sơn màu than chì tạo điểm nhấn thể thao. Cánh gió đuôi xe kéo dài cùng logo màu đen hoàn thiện tổng thể thiết kế năng động.

Cả hai phiên bản Karoq 2025 đều trang bị động cơ xăng 1.4 TSI tăng áp, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hệ thống truyền động kết hợp hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước với ba chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Điểm đáng chú ý nhất chính là hệ thống đèn pha Full LED Matrix được trang bị tiêu chuẩn. Công nghệ này cho phép tự động điều chỉnh chùm sáng theo hướng đánh lái và điều kiện giao thông, tăng tầm quan sát mà vẫn tránh gây chói mắt cho xe đối diện.

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) xuất hiện trên cả hai phiên bản, giúp duy trì khoảng cách an toàn tự động với xe phía trước. Gói công nghệ Skoda Travel Assist hỗ trợ người lái trong các hành trình dài, đặc biệt hữu ích trên đường cao tốc.

Sự khác biệt trong trang bị

Phiên bản Premium tập trung vào các tính năng an toàn và tiện nghi cơ bản. Xe được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau. Điều hòa hai vùng độc lập kèm hệ thống lọc khí xử lý hydrocarbon và oxit nitơ. Màn hình Virtual Cockpit 8 inch hiển thị thông tin lái xe trực quan.

Karoq Sportline nâng cao trải nghiệm với màn hình Virtual Cockpit 10,25 inch lớn hơn, vô lăng 3 chấu thể thao dạng D-cut. Camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist giúp việc điều khiển xe thuận tiện hơn. Hệ thống âm thanh Canton 10 loa công suất 615W mang đến chất lượng âm thanh vượt trội. Sạc không dây và kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto hoàn thiện trải nghiệm công nghệ.

Cửa sổ trời toàn cảnh panorama tối màu, kính cách âm đa lớp và cốp điện mở rảnh tay là những trang bị cao cấp chỉ có trên phiên bản Sportline.

Karoq Premium cung cấp năm lựa chọn màu bao gồm bốn màu ánh kim Moon White, Red Velvet, Graphite Grey, Magic Black và một màu đơn sắc Steel Grey. Phiên bản Sportline có bốn tùy chọn với ba màu ánh kim Red Velvet, Graphite Grey, Magic Black và màu đơn sắc Steel Grey.

Đánh giá tổng quan

Với mức giá từ 1 đến 1,1 tỷ đồng, Skoda Karoq 2025 cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Honda CR-V và Hyundai Tucson trong phân khúc SUV hạng C. Lợi thế của Karoq nằm ở xuất xứ châu Âu, công nghệ hiện đại và hai phiên bản phục vụ nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Xe dự kiến bàn giao từ tháng 5/2025, hứa hẹn tạo sức hút với những người yêu thích SUV châu Âu tại thị trường Việt Nam.