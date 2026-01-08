Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI

Sự kiện Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, được Lenovo tổ chức tại Sphere, Las Vegas nhằm công bố những đổi mới táo bạo nhất từ trước đến nay định hình tương lai của Hybrid AI, bao gồm siêu AI agent cá nhân thế hệ mới, danh mục AI PC và smartphone hoàn toàn mới, các concept công nghệ tiên phong như thiết bị đeo agentic‑native (tự chủ ngay từ khâu thiết kế), hạ tầng AI doanh nghiệp thế hệ mới, cùng những hợp tác chiến lược đầy đột phá trong lĩnh vực giải trí và thể thao.

Tại đây, các lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong ngành đã đồng hành cùng Lenovo để chia sẻ tầm nhìn, phác họa về cách Hybrid AI kết nối an toàn các mô hình AI cá nhân, doanh nghiệp và công cộng, từ đó tái định hình thế giới - từ sân cỏ bóng đá đến nhà máy sản xuất - hiện thực hóa cam kết mang AI Thông minh hơn đến cho Mọi người “Smarter AI for All”.

ThinkPad X1 Carbon Gen 14 and ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Editions

Đó là các sản phẩm:

Lenovo và Motorola Qira: Siêu AI agent cá nhân có khả năng nhận biết, suy nghĩ, hành động (dưới sự cho phép của người dùng), giúp hiện thực hóa tầm nhìn “một AI, đa thiết bị” của Lenovo trên các thiết bị PC, smartphone, máy tính bảng và thiết bị đeo.

Thiết bị thuần AI (AI‑native): Thế hệ AI PC mới, smartphone flagship Motorola, concept AI pendant thấu cảm và kính thông minh đưa AI đến bất cứ nơi nào người dùng cần. Các concept thiết bị mang tính đột phá: Những thiết kế tiên phong tái định nghĩa trải nghiệm AI, bao gồm ThinkPad Rollable XD Concept, Lenovo Legion Pro Rollable Concept, AI Perceptive Companion Concept, và AI Hub cá nhân.

Máy chủ suy luận AI tối ưu cho doanh nghiệp: Các máy chủ ThinkSystem và ThinkEdge mới cung cấp năng lực suy luận (inferencing) mạnh mẽ, phù hợp cho mọi quy mô tác vụ và mọi ngành nghề.

Mở rộng Lenovo Hybrid AI Advantage: Thế hệ mới của hạ tầng và giải pháp AI doanh nghiệp, bổ sung Lenovo Agentic AI Services cho AI vận hành an toàn, thông minh và linh hoạt.

Lenovo AI Cloud Gigafactory hợp tác cùng NVIDIA: Giúp các nhà cung cấp đám mây AI triển khai ứng dụng AI doanh nghiệp thực tế nhanh hơn, rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến vận hành thực tế.

FIFA World Cup, vận hành bởi Lenovo AI: Các giải pháp AI tùy biến hỗ trợ cầu thủ và huấn luyện viên, đồng thời mang đến trải nghiệm sống động hơn cho người hâm mộ. Lenovo cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 26™ cho các dòng ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea và Motorola dành cho fan yêu bóng đá.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO của Lenovo, phát biểu: “Với mỗi cá nhân, AI sẽ thúc đẩy sức sáng tạo, trui rèn trực giác và khơi nguồn trí tưởng tượng, bởi giờ đây AI có thể học từ chính ngôn ngữ, thói quen, trải nghiệm và ký ức độc nhất của mỗi người. Đây là một bước chuyển đổi mang tính nền tảng, hướng tới việc tăng cường, nâng tầm và tối đa hóa tiềm năng con người. Đối với doanh nghiệp, sự chuyển đổi này còn sâu sắc hơn: AI đang vượt ra khỏi phạm vi quản lý quy trình hay tối ưu hóa luồng công việc. Giờ đây, AI trao quyền cho các tổ chức để khai thác dữ liệu độc quyền từ chính hoạt động của họ và áp dụng logic ra quyết định riêng, trở thành một thực thể tự học hỏi và tự sáng tạo, hoàn thiện.”

Tolga Kurtoglu, Giám đốc Công nghệ (CTO) Lenovo, cho biết: “Đây chính là điều chúng tôi gọi là ‘điều phối mô hình thông minh’ (intelligent model orchestration), nền tảng của mọi AI Super Agent. Cách tiếp cận này cho phép một AI agent truy cập vào hệ thống các mô hình chuyên biệt, lựa chọn mô hình phù hợp nhất với nhu cầu tức thời của người dùng, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng - tăng cường bảo mật, giảm độ trễ và tiết kiệm chi phí xử lý.”

Lenovo và Motorola Qira là siêu AI agent cá nhân có thể vận hành mượt mà trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị của Lenovo và Motorola - từ PC, smartphone, máy tính bảng đến thiết bị đeo - cung cấp hỗ trợ theo ngữ cảnh một cách tự nhiên và liền mạch. Đây là hệ thống thông minh môi trường cá nhân (Personal Ambient Intelligence System), AI Agent hợp nhất này có tên Lenovo Qira trên các sản phẩm Lenovo và Motorola Qira trên các thiết bị Motorola, thể hiện tầm nhìn của Lenovo về một AI cá nhân duy nhất, hoạt động xuyên suốt nhiều thiết bị. Nhờ đó, Lenovo Qira có thể nhận biết nhu cầu và tự thực hiện hành động trên các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ được hỗ trợ trong hệ sinh thái Lenovo và Motorola. Cùng với khả năng xử lý đa phương thức và kho tri thức cá nhân hóa, Lenovo Qira học hỏi từ những thông tin người dùng chủ động chia sẻ và áp dụng hiểu biết đó ở bất kỳ đâu, mang đến sự hỗ trợ tức thời, chính xác và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Lenovo Qira sẽ biến những hiểu biết này thành hành động bằng cách phối hợp tác vụ xuyên suốt thiết bị, dịch vụ và quy trình, giúp người dùng luôn có đầy đủ thông tin để ra quyết định hiệu quả.

Thông tin thêm về Lenovo Qira xem tại đây.

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition

Đồng thời Lenovo cũng mở rộng danh mục AI PC cùng Intel bằng thế hệ laptop Aura Edition AI PC mới của Lenovo sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 cho hiệu năng cá nhân hóa hợp nhất, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng hiện đại.

Trong đó, các sản phẩm Aura Edition mới sẽ bao gồm:

ThinkPad X1 và X1 2‑in‑1 Aura Edition: Laptop doanh nhân cao cấp kết hợp hiệu năng mạnh mẽ từ Intel với trí tuệ thích ứng, bảo mật nâng cao và thiết kế linh hoạt, tối ưu cho quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Yoga Series Aura Edition: AI PC dành cho người dùng cá nhân, sở hữu hiệu năng tùy biến, trải nghiệm giải trí sống động và khả năng sáng tạo linh hoạt trong thiết kế mỏng nhẹ.

ThinkCentre X AIO Aura Edition: Máy tính all‑in‑one doanh nghiệp tinh gọn, nổi bật với màn hình tỷ lệ 16:18 độc đáo cùng các tính năng AI giúp tăng năng suất, bảo mật và khả năng cộng tác trong không gian làm việc tối ưu.

Yoga 32” AIO i Aura Edition: PC all‑in‑one thiết kế ấn tượng, kết hợp hiệu năng AI với hình ảnh sống động và các tính năng thông minh cho công việc, sáng tạo và sử dụng tại gia.

ThinkCentre X AIO Aura Edition

Dải sản phẩm trên sẽ có các tính năng nổi bật như:

Smart Modes - tối ưu hiệu năng và trải nghiệm theo thời gian thực

Smart Share - chia sẻ nội dung tức thì giữa các thiết bị

Smart Care - hỗ trợ thiết bị chủ động dựa trên AI

“Khi bắt đầu hợp tác phát triển Aura Edition, chúng tôi cùng chia sẻ tầm nhìn tạo ra một trải nghiệm PC thông minh vượt trội cho khách hàng, kết hợp thế mạnh thiết kế của Lenovo với năng lực AI của Intel ở mọi cấp độ. Sự hợp tác đó tiếp tục được mở rộng khi chúng tôi phát triển danh mục Aura Edition của Lenovo, sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 mới nhất, cùng nhiều kiểu dáng và tính năng hơn nữa.” Lip‑Bu Tan, CEO Intel, chia sẻ.

Thông tin thêm về danh AI PC mới và thiết bị khác xem thêm tại đây.

Smartphone cao cấp của Motorola cùng các phiên bản giới hạn khác cũng được xem là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái mới của Lenovo. Cụ thể, Motorola sẽ tiếp tục mở rộng danh mục smartphone cao cấp với hai thiết bị flagship tích hợp AI, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa hiệu năng đột phá và thiết kế tinh tế. Trong đó, motorola razr fold được xem là biểu tượng thời thượng nhờ có kiểu dáng thiết kế hoàn toàn mới, đây là mẫu smartphone màn hình gập nổi bật với màn hình rộng 8,1inch, hệ thống camera đỉnh cao cùng bộ công cụ sáng tạo hiện đại như sketch-to-image, cùng các tính năng Motorola Qira thông minh như “Catch Me Up” và “Next Move.” Sản phẩm thứ hai là motorola signature với camera Concert giúp kiến tạo chất riêng. Đây là mẫu smartphone với thiết kế tinh xảo và cao cấp nhất của Motorola từ trước đến nay. Trong đó, máy được trang bị bốn camera 50MP tích hợp AI, nền tảng di động Snapdragon 8 Gen 5, thiết kế sang trọng, dịch vụ hỗ trợ cao cấp (white-glove) theo yêu cầu, và 7 năm cập nhật hệ điều hành lẫn bảo mật.

Đáng chú ý, bộ đôi smartphone cao cấp này sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Thông tin thêm về các công bố mới của motorola có tại đây.

Yoga AIO I Aura Edition

Lenovo cũng mang đến CES 2026 loạt concept mang tầm nhìn tương lai, kết hợp những thiết kế táo bạo với hệ sinh thái thiết bị tích hợp AI, hướng tới việc tăng hiệu năng, nâng tầm trải nghiệm, và bảo vệ sức khỏe người dùng.

Có thể kể đến như:

ThinkPad Rollable XD: Một trong những thiết bị đầu tiên trên thế giới có khả năng mở cuộn, sở hữu màn hình hướng ra ngoài và màn hình mở rộng dành cho người dùng, mở ra khả năng đa nhiệm linh hoạt và cộng tác hiệu quả.

Lenovo AI Glasses: Mẫu kính thông minh kết nối không dây với thiết bị di động, tái định nghĩa cách người ung tương tác với thế giới xung quanh thông qua hỗ trợ AI, điều khiển đa phương tiện, và tích hợp đa thiết bị.

Lenovo Smart Sense Display: Màn hình thông minh đóng vai trò trung tâm kết nối nhiều thiết bị cá nhân như điện thoại, laptop và máy tính bảng, mang đến trải nghiệm tương tác trực quan, liền mạch, và được vận hành bởi AI.

Legion Pro Rollable: Màn hình laptop gaming có khả năng mở rộng theo chiều ngang từ cả hai phía nhờ thiết kế hai mô‑tơ và cơ chế căng lực, tái tạo trải nghiệm của màn hình thi đấu cỡ lớn trong các giải đấu eSport mà vẫn giữ được tính di động.

Lenovo cũng giới thiệu Project Kubit, concept Personal AI Hub, một thiết bị đám mây biên cá nhân hỗ trợ các ứng dụng AI trên nhiều PC, smartphone, thiết bị đeo và thiết bị nhà thông minh. Trái tim vận hành là hai máy trạm AI ThinkStation PGX nhỏ gọn sử dụng NVIDIA Grace Blackwell Superchip, đặt sau màn hình cảm ứng trong suốt. Thiết bị Hub này thu thập dữ liệu từ nhiều nền tảng, giúp người dùng có thể đạt được những cấp độ phân tích và ứng dụng AI hoàn toàn mới.

ThinkPad Rollable XD

Đồng thời, đội ngũ 312 Labs của Motorola cũng ra mắt Project Maxwell: một AI Perceptive Companion, concept trợ lý AI nhận biết ngữ cảnh, có thể tích hợp vào hệ sinh thái Motorola Qira. Khi được kích hoạt, trợ lý này liên tục thu thập dữ liệu toàn diện - nhìn những gì bạn nhìn, nghe những gì bạn nghe, và ghi nhận những gì bạn nói - để cung cấp phân tích theo thời gian thực và gợi ý cá nhân hóa. Nhờ đó, AI Perceptive Companion có thể đưa ra các đề xuất theo ngữ cảnh, giúp tự động hóa và tinh giản những tác vụ thường ngày.

Các mẫu concept đột phá của Lenovo xem thêm tại đây.

Lenovo AI Glasses

Lenovo cũng công bố danh mục máy chủ tối ưu cho suy luận AI toàn diện nhất hiện nay, được thiết kế chuyên biệt để ứng dụng AI đúng nơi dữ liệu được tạo ra, từ trung tâm dữ liệu, môi trường hybrid cho đến mạng biên (edge). Đó là:

Máy chủ Lenovo ThinkSystem và Lenovo ThinkEdge mới có năng lực suy luận AI mạnh mẽ, đáp ứng mọi quy mô tác vụ và phù hợp với mọi ngành nghề. Danh mục các máy chủ suy luận mới bao gồm:

Lenovo ThinkSystem SR675i: Máy chủ suy luận AI hiệu năng cực cao, bảo mật mạnh mẽ, có khả năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trọn vẹn ở bất kỳ đâu, phục vụ những tác vụ khổng lồ và tăng tốc mô phỏng trong sản xuất, y tế thiết yếu và dịch vụ tài chính.

Lenovo ThinkSystem SR650i: Máy chủ suy luận AI tăng tốc với khả năng tính toán GPU mật độ cao, dễ dàng mở rộng và triển khai trong các trung tâm dữ liệu hiện có.

Lenovo ThinkEdge SE455i: Máy chủ siêu nhỏ gọn, được thiết kế dành cho ngành bán lẻ, viễn thông và công nghiệp. Thiết bị này đưa năng lực suy luận AI đến mọi điểm dữ liệu, với độ trễ cực thấp, độ bền vượt trội và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện môi trường từ -5°C đến 55°C.

Đặc biệt khi kết hợp với Lenovo Hybrid AI Advantage, khách hàng được hưởng lợi từ chuyên môn sâu rộng, hệ sinh thái use case phong phú, cùng dịch vụ hỗ trợ thiết bị trọn vòng đời.

Thông tin về các máy chủ suy luận AI mới của Lenovo tại đây.

Lenovo Smart Sense Display

Sự kiện Tech World cũng đồng thời ghi nhận giải pháp Lenovo iChain, nền tảng chuỗi cung ứng vận hành bằng AI thông qua hình ảnh trực quan thời gian thực về quy trình sản xuất ThinkBook Plus Auto Twist AI PC, một thiết bị được cấu thành từ 2.700 linh kiện được thu mua và sắp xếp từ hơn 180 thị trường toàn cầu. iChain ứng dụng điều phối đa agent, cho phép quản lý nguồn cung toàn cầu, dự đoán gián đoạn, tối ưu hóa logistics và điều phối lắp ráp một cách thông minh và liền mạch.

Legion Pro Rollable Concept

Lenovo cũng giới thiệu một bước tiến đột phá trong lĩnh vực robot doanh nghiệp: robot AI sáu chân Daystar (“robodog”). Được triển khai cho một tập đoàn năng lượng lớn, robot này đạt độ chính xác 90% trong việc phát hiện các vấn đề về kết cấu và an toàn, đồng thời giúp nhân viên kỹ thuật không phải vào những môi trường có độ nguy hiểm cao.