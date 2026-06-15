Ngoài ra, Lenovo cũng sẽ hỗ trợ công tác phát sóng có quy mô lớn nhất trong lịch sử FIFA World Cup™, với tổng cộng hơn 17.000 thiết bị Lenovo và Motorola cùng hơn 200 kỹ sư sẽ được triển khai tại các sân vận động và khu tập luyện, góp phần bảo đảm quá trình tổ chức và vận hành diễn ra thông suốt.

FIFA World Cup 2026™ sẽ được vận hành và phát song bởi công nghệ AI của Lenovo

Trong đó đáng chú ý là hạ tầng AI thời gian thực của Lenovo hỗ trợ trợ phát sóng IPTV, tối ưu vận hành và mang đến những trải nghiệm đột phá cho người hâm mộ tại kỳ World Cup có quy mô toàn cầu lớn nhất trong lịch sử

Được biết, nền tảng hạ tầng tích hợp AI của Lenovo hỗ trợ phát sóng IPTV (Internet Protocol Television - truyền hình giao thức Internet) với độ trễ siêu thấp song song với các hình thức phát sóng truyền thống qua cáp và vệ tinh. Giải pháp này đồng thời tăng cường khả năng phân phối nội dung thông minh và hỗ trợ ra quyết định cho các hoạt động trọng yếu trong toàn bộ hệ sinh thái và công tác vận hành của giải đấu.

Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đã bước vào giai đoạn thi đấu chính thức với quy mô lớn nhất trong lịch sử, diễn ra tại ba quốc gia đồng chủ nhà, với 48 đội tuyển và dự kiến thu hút khoảng 6 tỷ người hâm mộ toàn cầu. Ở giải đấu năm nay, FIFA, các đơn vị phát sóng và đội ngũ vận hành sẽ hoạt động trong một môi trường công nghệ trực tuyến liên tục 24/7, được thiết kế để đảm bảo hiệu suất cao nhất.

Nâng cao trải nghiệm người hâm mộ bằng thông tin trực quan theo thời gian thực

Theo đó, các giải pháp công nghệ của Lenovo đã giúp giảm đáng kể độ trễ trong hạ tầng IPTV phục vụ giải đấu, với thời gian trễ hiện duy trì dưới 5 giây. Nhờ đó, người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến trận đấu gần như theo thời gian thực, đồng thời có được trải nghiệm đồng bộ hơn. Hệ thống máy chủ Lenovo ThinkSystem SR635 V3cùng các công nghệ liên quan sẽ đảm nhiệm quản lý khối lượng dữ liệu video khổng lồ trực tiếp truyền về từ các sân vận động trên khắp Bắc Mỹ.

Đồng thời vận hành luồng phát sóng IPTV của FIFA thông qua thu nhận, xử lý và phân phối nội dung trận đấu gần như tức thời qua 10 kênh phát sóng đến hơn 1.000 màn hình trong hệ sinh thái FIFA. Nhờ đó, người hâm mộ, giới truyền thông, khách VIP và các quan chức có thể nhanh chóng truy cập và theo dõi mọi trận đấu từ bất kỳ khu vực nào của sự kiện - từ fan zone đến khu tác nghiệp báo chí.

Không chỉ phục vụ hoạt động phát sóng, công nghệ của Lenovo còn được triển khai tại Trung tâm Điều hành Công nghệ của FIFA ở Miami và Trung tâm Điều hành Giải đấu trong suốt thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026™. Đây là “bộ não điều phối” của giải đấu, nơi toàn bộ hệ thống công nghệ được giám sát và quản lý gần như theo thời gian thực bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng ban lãnh đạo FIFA.

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Với sự hỗ trợ từ các giải pháp doanh nghiệp của Lenovo, hai trung tâm điều hành này giúp ban tổ chức theo dõi, đánh giá và khi cần thiết có thể xử lý kịp thời các vấn đề vận hành phát sinh trong toàn bộ giải đấu.

Chia sẻ về hạ tầng phục vụ cho World Cup 2026, Ashley Gorakhpurwalla, Chủ tịch Bộ phận Giải pháp Hạ tầng của Lenovo, cho biết: “Hạ tầng AI của Lenovo đang định hình lại trải nghiệm FIFA World Cup, mang đến các khoảnh khắc nổi bật gần như theo thời gian thực, góc nhìn đa chiều và những thông tin phân tích chuyên sâu ở quy mô toàn cầu. Cùng với FIFA, chúng tôi đang triển khai AI trong môi trường vận hành thực tế quy mô lớn - giải quyết bài toán độ trễ, vận hành trong những điều kiện khắt khe nhất thế giới và đưa hàng tỷ người hâm mộ đến như được trực tiếp theo dõi từng diễn biến trên sân, qua đó thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thể thao trực tiếp.”

Nacho Fresco, Giám đốc Công nghệ của FIFA, nói: “FIFA World Cup là một trong những sự kiện thể thao có quy mô và vận hành phức tạp nhất thế giới. Khi kỳ World Cup năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu lớn nhất trong lịch sử, việc đảm bảo vận hành trơn tru và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trở thành yếu tố then chốt. Lenovo là đối tác quan trọng giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ trễ thấp - điều kiện thiết yếu trong môi trường sản xuất và phát sóng trực tiếp.”

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FIFA World Cup 2026™ là minh chứng rõ ràng cho cách Lenovo đưa các tiến bộ công nghệ AI vào vận hành thực tế. Tại giải đấu lần này, Lenovo sẽ quản lý các hệ thống điện toán biên tại chỗ phức tạp nhất, giúp giảm đáng kể độ trễ trong những tình huống mà các giải pháp chỉ dựa trên đám mây không thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của hoạt động phát sóng. Trong suốt giải đấu World Cup năm nay, các giải pháp này sẽ được vận hành trên nền tảng Lenovo ThinkSystem - dòng máy chủ được thiết kế cho môi trường mật độ cao, trọng yếu, đòi hỏi khả năng xử lý dữ liệu lớn gần như theo thời gian thực.

Những hệ thống này sẽ hỗ trợ:

Giám sát thời gian thực các hệ thống công nghệ tại sân vận động và trên toàn giải đấu

Hỗ trợ phát sóng trực tiếp, livestream và truyền phát nội dung IPTV

Phát hiện nhanh các sự cố và xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu gián đoạn và thời gian ngừng hoạt động

Qua đó, công nghệ của Lenovo đang góp phần mang đến trải nghiệm theo dõi trận đấu trực quan và dễ hiểu hơn nhờ các giải pháp AI đầy sáng tạo. Các avatar cầu thủ 3D ứng dụng AI giúp tái hiện rõ ràng những tình huống phức tạp, như các pha việt vị, theo thời gian thực. Được xây dựng dựa trên công nghệ AI tạo sinh (GenAI) và dữ liệu thực của cầu thủ, các avatar này hỗ trợ người hâm mộ nắm bắt diễn biến trên sân ngay lúc trận đấu đang diễn ra, đồng thời cung cấp thêm nguồn tham chiếu cho đội ngũ trọng tài FIFA trong quá trình xem xét các tình huống việt vị.

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Để nâng cao trải nghiệm tại các sân vận động trải dài tại ba quốc gia đồng chủ nhà, Lenovo cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác an ninh, tối ưu vận hành và cải thiện mức độ tương tác của người hâm mộ:

Hệ thống điều hướng tích hợp AI giúp giảm ùn tắc và cải thiện luồng di chuyển tại các địa điểm thi đấu.

Tính năng “Referee View” dùng AI để ổn định hình ảnh, giảm rung lắc tới 50%, giúp người hâm mộ có được góc nhìn của chính trọng tài trong trận đấu

Các trải nghiệm số và hologram nhập vai mở ra những cách thức tương tác hoàn toàn mới giữa người hâm mộ và trận đấu.

Hiện tại, Lenovo vẫn đang tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành thể thao và tiếp tục theo đuổi tầm nhìn “AI thông minh hơn cho mọi người” nhằm dân chủ hóa việc tiếp cận công nghệ trong bóng đá.

Tại FIFA World Cup 2026™, Lenovo sẽ triển khai nền tảng FIFA AI Pro, một trợ lý tri thức thế hệ mới được hỗ trợ bởi AI, cung cấp các phân tích chiến thuật và thông tin chuyên sâu cho huấn luyện viên, cầu thủ và đội ngũ phân tích.

Phát triển trên nền tảng Lenovo AI Factory, FIFA AI Pro sẽ được cung cấp cho toàn bộ 48 đội tuyển tham dự giải đấu, giúp mở rộng khả năng tiếp cận các công cụ phân tích vốn trước đây chỉ giới hạn ở nhóm đội bóng hàng đầu, từ đó góp phần tạo ra một sân chơi cạnh tranh công bằng hơn.

FIFA World Cup 2026™ sẽ được vận hành và phát song bởi công nghệ AI của Lenovo

Đối với người hâm mộ, Lenovo mang đến cơ hội đặc biệt để thể hiện trọn vẹn niềm đam mê của mình thông qua bộ sưu tập thiết bị FIFA Special Edition, trải dài trên các dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và game thủ. Sở hữu thiết kế nhận diện và bao bì độc quyền mang dấu ấn FIFA World Cup 2026™, bộ sưu tập gồm motorola razr FIFA World Cup 26th Edition, ThinkPad X9-14 Gen 1, ThinkPad X1 Carbon Gen 13 và 14, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”, 11), Idea Tab và Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10). Những phiên bản giới hạn này cho phép người hâm mộ lưu giữ một phần kỷ niệm của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, ngay cả khi tiếng còi mãn cuộc cuối cùng đã vang lên.

Chi tiết về các hoạt động của Lenovo tại World Cup, xem thêm tại trang FIFA trên Lenovo.com