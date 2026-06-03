Được biết, chiến dịch Maximum David sẽ làm nổi bật hệ sinh thái AI của Lenovo, từ thiết bị đến giải pháp và dịch vụ, cùng chúng hỗ trợ cá nhân, đội nhóm và doanh nghiệp khám phá những phương thức mới để làm việc, sáng tạo, giải trí và kết nối.

Có thể nói sự nghiệp và tầm ảnh hưởng của David Beckham từ lâu đã vượt ra ngoài sân cỏ. Là người đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami CF, cùng với tư cách doanh nhân, nhà đầu tư và biểu tượng văn hóa toàn cầu, Beckham thể hiện sự hội tụ hoàn hảo hiếm có của hiệu suất, kỷ luật, sáng tạo và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Được ra mắt trước thềm FIFA World Cup 2026™ một tháng, chiến dịch này tiếp tục phát huy vai trò ngày càng mở rộng của Lenovo trong bóng đá toàn cầu, bao gồm cả vai trò đối tác công nghệ chính thức của FIFA World Cup 2026™ và FIFA Women's World Cup 2027™.

Song song với đó, Lenovo cũng đang phát triển và triển khai các công nghệ ứng dụng AI nhằm tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm người hâm mộ, hỗ trợ phân tích hiệu suất cho đội bóng và cầu thủ, đồng thời mở ra những cách thức hoàn toàn mới để khán giả tương tác với môn thể thao vua này.

Lenovo công bố chiến dịch toàn cầu cùng David Beckham

Chia sẻ về chiến dịch lần này, ông Santi Pochat, Phó Chủ tịch phụ trách Sáng tạo AI và Chiến lược Thương hiệu tại Lenovo, cho biết: “Thế giới của David phản chiếu chính bối cảnh mà chúng ta đang sống: thể thao, kinh doanh, công nghệ, sáng tạo và khát vọng không ngừng vượt qua giới hạn. Ngay từ những bước đầu hợp tác, David và đội ngũ của anh đã đồng điệu với tầm nhìn sáng tạo của chúng tôi, đồng thời thể hiện sự khát khao khám phá những gì Lenovo đang xây dựng. Chiến dịch này kết nối vai trò ngày càng lớn của Lenovo trong bóng đá toàn cầu với một đối tác hiểu rõ những gì làm để đạt đến đẳng cấp cao nhất. Cả hai bên đều đang thúc đẩy nhau tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt dành cho cầu thủ, người hâm mộ, giới sáng tạo và các chuyên gia bóng đá.”

Chiến dịch sẽ được triển khai trên nhiều thị trường thông qua loạt hoạt động đa dạng, từ phim, nội dung số, mạng xã hội đến bán lẻ, trải nghiệm thực tế và các sự kiện trực tiếp. Qua đó, chiến dịch phác họa cách công nghệ của Lenovo đồng hành cùng Beckham trong các hoạt động thể thao, kinh doanh, di chuyển, sáng tạo và tối ưu hiệu suất hằng ngày. Đồng thời, những câu chuyện này cũng được đặt trong bối cảnh rộng hơn, cho thấy cách AI đang tạo ra tác động sâu rộng đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ, tập đoàn, giới sáng tạo và cộng đồng game thủ.

Trong khuôn khổ chiến dịch, fan tham dự các trận cầu FIFA World Cup 2026™ cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm những hoạt động tương tác do Lenovo cung cấp, bao gồm cả các trải nghiệm ứng dụng AI cùng David Beckham tại nhiều địa điểm ở Mỹ và Mexico.

“Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi sâu sắc cách chúng ta sống và làm việc, David giúp chúng tôi kể câu chuyện về công nghệ đứng sau những khát vọng chân thật, những nỗ lực thực sự và những khoảnh khắc kết nối đầy ý nghĩa,” ông Pochat chia sẻ thêm.

Chiến dịch Maximum David sẽ được triển khai trên phạm vi toàn cầu qua các kênh của Lenovo, hệ thống bán lẻ, nền tảng mạng xã hội và một số hoạt động tại FIFA World Cup 2026™.