Chia sẻ về bộ đôi tablet gaming mới, ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: “Thị trường game Việt Nam đang bùng nổ và gaming di động đang định hình lại cách người chơi kết nối cũng như sáng tạo. Tại Lenovo, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy giới hạn của hiệu năng di động và Legion Tab thế hệ mới sẽ mang đến cho game thủ thêm nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết – kết hợp sức mạnh, độ chính xác và tính linh hoạt trong một thiết bị để thoả sức trải nghiệm gaming, sáng tạo và livestream mọi lúc, mọi nơi.”

Legion Tab Gen 5

Cụ thể, Legion Tab Gen 5 được ví như tablet gaming đích thực cho game thủ di động, với hiệu năng mạnh mẽ nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, kết hợp RAM lên đến 16GB tốc độ 10.667Mbps, mang lại hiệu năng vượt trội nhưng vẫn tối ưu năng lượng, khai thác tối đa pin 9000mAh. Đi cùng với đó là bộ nhớ trong lên đến 512GB, cho phép game thủ thoải mái lưu trữ nhiều tựa game hơn. Đặc biệt, nhờ hệ thống tản nhiệt Legion Coldfront Vapor thế hệ mới, thiết bị luôn đảm bảo hiệu năng mượt mà ngay cả trong những trận chiến kéo dài và căng thẳng.

Để chinh phục các tựa game di động nặng ký cũng như hướng người dùng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sự chính xác, tốc độ và tính cơ động, Legion Tab Gen 5 mang lại trải nghiệm liền mạch nhờ nền tảng phần cứng thế hệ mới cùng hệ sinh thái phần mềm thông minh, tối ưu cho chơi game, streaming và giải trí đa phương tiện.

Thiết bị sở hữu màn hình kích thước 8,8inch, độ phân giải 3K, tần số quét 165Hz cùng độ sáng tới 800 nits

Thiết bị cũng sở hữu màn hình kích thước 8,8inch, độ phân giải 3K, tần số quét 165Hz cùng độ sáng tới 800 nits ở chế độ High Brightness Mode, giúp mọi khung cảnh trở nên sống động và sắc nét, dù ở trong nhà hay ngoài trời.

Trải nghiệm còn được nâng tầm hơn nữa nhờ Legion Space, trung tâm quản lý thư viện game và tùy chỉnh hiệu năng, kết hợp hệ thống đèn Legion Halo với thiết kế RGB thông minh, có khả năng thích ứng linh hoạt theo từng diễn biến trong game.

Legion Tab Gen 5 cũng được trang bị bộ giải pháp thông minh Lenovo AI Engine+, ứng dụng AI để tối ưu và làm nổi bật các hiệu ứng âm thanh quan trọng trong game

Ngoài ra, Legion Tab Gen 5 cũng được trang bị bộ giải pháp thông minh Lenovo AI Engine+, ứng dụng AI để tối ưu và làm nổi bật các hiệu ứng âm thanh quan trọng trong game, đồng thời hỗ trợ khử ồn thông minh, giúp giao tiếp trong trận luôn rõ ràng, liền mạch. Hệ thống loa kép công suất cao chuẩn Dolby Atmos®, kết hợp phản hồi rung sống động và âm thanh được tăng cường bởi AI, mang đến trải nghiệm giác quan trọn vẹn.

Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, Legion Tab Gen 5 vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu và khoa học cho việc cầm nắm trong thời gian dài. Thiết bị được trang bị hai cổng USB‑C cùng các chuẩn kết nối thế hệ mới như Wi‑Fi 7 và Bluetooth® 6.0, đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh, ổn định và linh hoạt trong mọi chế độ gaming. Là một phần của hệ sinh thái Lenovo Legion, máy còn kết nối liền mạch với các thiết bị khác, hỗ trợ trải nghiệm đa màn hình và gaming toàn diện.

Legion Tab Gen 3

Legion Tab Gen 3 được xem là sự lựa chọn sáng giá khác dành cho game thủ muốn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ trong một thiết bị nhỏ gọn. Dựa trên nền tảng Snapdragon® 8 Gen 3 với các tính năng Elite Gaming và Ray Tracing thời gian thực, thiết bị mang đến khả năng chơi game mượt mà với FPS cao, được hỗ trợ bởi 12GB RAM LPDDR5X và 256GB bộ nhớ UFS 4.0 tốc độ vượt trội.

Máy sở hữu màn hình 8,8" 2.5K PureSight với tần số quét 165Hz cùng độ sáng tối đa 900 nits

Máy sở hữu màn hình 8,8" 2.5K PureSight với tần số quét 165Hz cùng độ sáng tối đa 900 nits cho hình ảnh sống động, mượt mà và chi tiết. Hệ thống loa hỗ trợ Dolby Atmos®, phản hồi rung tuyến tính kép (dual X‑axis haptics) và Android™ 14 tạo nên trải nghiệm giải trí hiện đại và giàu cảm xúc.

Với thiết kế kim loại nguyên khối mỏng chỉ 7,79mm và trọng lượng 350g, Legion Tab Gen 3 tiếp tục khẳng định vị thế là một thiết bị mạnh mẽ nhưng vẫn cực kỳ cơ động và nhẹ nhàng.

Ngoài ra, Lenovo cũng trang bị buồng hơi tản nhiệt Legion Coldfront Vapor Chamber lớn hơn, viên pin 6550mAh và hai cổng USB‑C để hỗ trợ thời gian chơi kéo dài và khả năng kết nối linh hoạt.

Với thiết kế kim loại nguyên khối mỏng chỉ 7,79mm và trọng lượng 350g, Legion Tab Gen 3 tiếp tục khẳng định vị thế là một thiết bị mạnh mẽ nhưng vẫn cực kỳ cơ động và nhẹ nhàng.