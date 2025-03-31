Lenovo ra mắt laptop gaming thế hệ mới Legion Pro 7i Gen 10

Sản phẩm mới mang đến cho game thủ một cỗ máy gaming mạnh mẽ để “chinh phục mọi thách thức” nhờ được tích hợp AI này giúp bạn tự tin tham gia vào thế giới eSports khốc liệt và công phá mọi bảng xếp hạng.

“Lenovo luôn tiên phong đột phá giới hạn công nghệ cũng như công nghệ gaming, mang đến những giải pháp thông minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi game thủ. Laptop gaming Lenovo Legion Pro 7i mới nhất là một trong những minh chứng rõ nét cho tầm nhìn này khi có thể sở hữu sức mạnh công nghệ AI, hệ thống làm mát tối tân cùng trải nghiệm hình ảnh sống động, thiết kế hướng tới các tín đồ game và eSports giúp game thủ nắm chắc mọi lợi thế cạnh tranh. Thêm vào đó, các sáng tạo đột phá như Legion Space, Lenovo AI Engine+, và màn hình OLED 16” tích hợp công nghệ PureSight Gaming, Lenovo đã và đang tái định nghĩa về trải nghiệm gaming, đảm bảo mọi game thủ tại Việt Nam có thể chơi, sáng tạo và chinh phục ở phong độ đỉnh cao.” Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết.

Laptop gaming thế hệ mới Lenovo Legion Pro 7i Gen 10

Cụ thể, Lenovo Legion Pro 7i (16", 10) được thiết kế dành riêng cho các game thủ để luôn có được trải nghiệm gaming tốt nhất, đó là bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 275HX mạnh mẽ, thiết bị mang lại hiệu năng gaming vượt trội, đa nhiệm mượt mà và tích hợp AI hỗ trợ đắc lực cho các công việc sáng tạo. Đó là kết nối Thunderbolt™ 4 và hệ thống làm mát tối ưu đảm bảo máy hoạt động êm ái và hiệu quả hơn, Legion Pro 7i giúp bạn sẵn sàng chinh phục mọi bảng xếp hạng cũng như đồng hành cùng bạn trong mọi trận game kéo dài.

Đồng thời Lenovo còn trang bị công nghệ Coldfront giúp nâng hiệu quả nhiệt lên một tầm cao mới với buồng hơi lớn và thiết kế HyperChamber, làm tăng TDP thêm 15W lên mức tổng là 250W. Bên cạnh đó, Acoustic AI giúp điều chỉnh tốc độ quạt một cách linh hoạt để mang lại trải nghiệm gaming yên tĩnh hơn, trong khi tối ưu hóa luồng khí để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Thậm chí, người dùng có thể chuyển đổi tức thì giữa các chế độ hiệu năng với tổ hợp phím Fn+Q, và Lenovo AI Engine+ giúp tối ưu hóa khả năng làm mát và năng lượng cho những phiên gaming kéo dài.

Lenovo AI Engine+ thích ứng với mọi trận đấu nhờ sử dụng tính năng Scenario Detection theo thời gian thực

Đặc biệt, Lenovo AI Engine+ thích ứng với mọi trận đấu nhờ sử dụng tính năng Scenario Detection theo thời gian thực để tối ưu hóa FPS và tinh chỉnh hiệu suất của CPU/GPU. Tính năng Smart FPS đảm bảo trải nghiệm gaming mượt mà, với khả năng điều chỉnh tốc độ khung hình linh hoạt để đạt độ phản hồi tối đa. GPU GeForce RTX™ 50 Series, được hỗ trợ bởi kiến trúc NVIDIA Blackwell, mang tới sức mạnh AI tiên tiến, cho phép mở rộng công nghệ DLSS 4 siêu nhanh, hình ảnh siêu thực và tăng tốc NVIDIA Studio, cực kỳ lý tưởng cho các nhà sáng tạo nội dung.

“Cỗ chiến xa” cũng có thể theo bạn đi khắp mọi nơi nhờ viên pin 99,99Whr

“Cỗ chiến xa” cũng có thể theo bạn đi khắp mọi nơi nhờ viên pin 99,99Whr, kèm công nghệ sạc siêu nhanh Super Rapid Charge với công suất 400W và một adapter sạc USB-C 140W để đảm bảo trải nghiệm gaming liền mạch. Công nghệ Wi-Fi 7 cho tốc độ kết nối internet cực nhanh cùng các tùy chọn kết nối đầy đủ bao gồm USB-C, USB-A, HDMI 2.1 và RJ45 Ethernet, bạn sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng.

Không dừng lại ở đó, Lenovo Legion Pro 7i còn có màn hình OLED PureSight WQXGA 16” tuyệt đẹp, tần số quét 240Hz và thời gian phản hồi với độ trễ thấp dưới 0.5ms, bạn dễ dàng kiểm soát mọi trận đấu nhờ lợi thế về độ rõ nét siêu cao và mượt mà. Tỷ lệ tương phản 1,000,000:1 và công nghệ VESA TrueBlack 1000 giúp hiển thị màu đen sâu hơn cùng màu sắc sống động, chân thực. Đặc biệt, công nghệ chống bóng mờ (anti-burn-in) bảo vệ chất lượng màn hình, đảm bảo hình ảnh luôn sắc nét ngay cả trong những phiên chơi game căng thẳng và kéo dài.

Bàn phím Legion TrueStrike RGB cũng mang đến cho người dùng Lenovo Legion Pro 7i nghiệm gaming chính xác

Bàn phím Legion TrueStrike RGB cũng mang đến cho người dùng Lenovo Legion Pro 7i nghiệm gaming chính xác, đồng thời Legion Space được tối ưu hóa nhờ AI giúp máy trở thành "vũ khí" hoàn hảo cho bất cứ game thủ nào mong muốn công phá các bảng xếp hạng.

Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10) sẽ có mặt tại Việt Nam từ đầu tháng 4 với giá bán lẻ dự kiến từ 81.990.000 đồng cùng 2 năm dịch vụ Legion Ultimate Support, hỗ trợ 24/7 cho các game thủ cả về phần cứng lẫn phần mềm.