Lenovo Legion Slim 5i 2023: làm hay, chơi giỏi

Vốn là dòng laptop gaming nhưng Legion của Lenovo lại sở hữu phong cách chuẩn “thanh niên nghiêm túc” với kiểu dáng, cấu hình và hiệu năng đáp ứng được nhu cầu làm việc, học tập và chơi game ngày càng cao của người dùng.

Kiểu dáng nhã nhặn, đơn giản, gọn gàng, tông màu xám bạc toát lên vẻ thanh lịch thay vì góc cạnh hầm hố như hầu hết các laptop gaming khác. Nắp máy cũng gần như trống trải, chỉ có duy nhất logo Legion và Lenovo được đặt gọn về phía các góc.

Thiết kế trung thành với phong cách “thanh niên nghiêm túc”

Thiết kế này đến từ việc Lenovo định hướng Legion là dòng laptop thiết kế để đáp ứng nhu cầu cao của công việc, học tập, chơi game và giải trí, đặc biệt là cho các game thủ "ẩn mình". Đó có thể là bất cứ ai, từ những người dùng văn phòng, doanh nhân hay những nhà sáng tạo nội dung, người dùng thông thường mê game chứ không nhất thiết phải là game thủ chính hiệu.

Chất lượng gia công cũng rất ấn tượng, từ phần vỏ, bộ khung, chiếu nghỉ tay đều chắc chắn với phần nắp máy bằng nhôm cao cấp. Các chi tiết bao quanh khe tản nhiệt 2 bên hông và đuôi máy cùng phần thân dưới cũng vậy. Phần vỏ nhôm dạng nhám mịn giúp Legion Slim 5i 2023 hạn chế hiệu quả việc bám dấu vân tay hay vết mồ hôi và nếu có cũng dễ dàng lau sạch.

Trên nắp máy có một gờ nhỏ đồng thời là khu vực chứa webcam giúp việc mở máy thuận tiện. Bản thân bản lề của Legion Slim 5i 2023 cho phép mở bằng một tay dễ dàng và mở góc tối đa tới 180 độ nên bạn có thể thoải mái tinh chỉnh góc nhìn màn hình phù hợp.

Trọng lượng của Legion Slim 5i 2023 khoảng 2,4kg với độ dày thân máy khoảng 25mm cho bản dùng card RTX 4060/4070 và khoảng 22mm cho bản dùng card RTX 4050/3050. Cộng với củ sạc khoảng 500g, Legion Slim 5i 2023 sẽ có tổng trọng lượng gần 3kg, không quá nặng nề khi cần di chuyển.

Kết nối phong phú, có cả khe cắm thẻ nhớ SD

Với 2 cổng USB-C 3.2 Gen 2 hỗ trợ truyền dữ liệu và xuất hỉnh ảnh chuẩn DisplayPort 1.4, 1 cổng với kí hiệu USB-PD bên cạnh sẽ hỗ trợ thêm việc sạc pin chuẩn Power Delivery công suất 140W, đi kèm 2 cổng USB-C là giắc cắm combo 3.5 cho tai nghe hay mic, Legion Slim 5i rất thuận tiện để kết nối với các thiết bị ngoại vi.

Cạnh phải là khe cắm thẻ nhớ SD, kết nối cực kỳ cần thiết cho giới sáng tạo nội dung, những người phải thường xuyên làm việc với máy ảnh nhưng hầu hết các laptop gaming hiện nay đều bị cắt bỏ. Điều này cho thấy Lenovo rất hiểu nhu cầu của người dùng. Nằm cạnh khe cắm thẻ nhớ là nút gạt để bật tắt webcam, đảm bảo sự riêng và bảo mật.

Cuối cùng là cạnh sau, nơi Lenovo bố trí 2 cổng USB-A chuẩn 3.2 Gen 2, 1 cổng mạng có dây chuẩn RJ45, 1 cổng HDMI 2.1 hỗ trợ xuất hình 8K/30Hz và cổng cắm nguồn. Các cổng phía sau đều biểu tượng minh họa để tiện thao tác.

Màn hình chất lượng cao, loa ổn áp bất ngờ

Xu hướng màn hình viền mỏng đã được Lenovo trang bị cho Legion Slim 5i 2023, do đó phần viền mỏng gọn trên cả 4 cạnh giúp máy trông thoáng đãng và hiện đại hơn hẳn. Phần viền tràn sát tận mép, tấm nền được đẩy sát khung viền khiến hình ảnh hiển thị sống động, rất phù hợp khi chơi game, xem phim.

Với độ phân giải cao 2.5k (2560x1600) trên kích thước 16inch, đi kèm tỉ lệ 16:10 vuông vắn bắt trend, hợp cho việc sáng tạo nội dung lẫn chơi game, xem phim, tần số quét tới 165Hz đảm bảo cho mọi khung hình đều mượt mà, ngay từ việc cuộn trang, duyệt web, và tất nhiên được lợi nhất là khi chơi game.

Màn hình này còn đáp ứng một loạt tiêu chuẩn hiển thị cao cấp như Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, công nghệ giảm ánh sáng xanh hại mắt TUV Low Blue Light, lớp phủ chống lóa Anti-glare, độ sáng tối đa 300 nits và đặc biệt là hiển thị 100% dải màu sRGB. Đáng chú ý khi màn hình của máy còn được cân chỉnh màu sẵn từ nhà máy bởi X-rite, có sẵn các profile màu từ sRGB, Rec709 để lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Thực tế trải nghiệm, màn hình của Legion Slim 5i 2023 cho chất lượng rất tốt với độ nét cao, màu sắc tươi tắn, tương phản sâu, độ sáng cao, góc nhìn rộng. Tấm nền được làm nhám mịn, chống lóa nên hạn chế tối đa hiện tượng phản chiếu, dùng tốt ngoài trời.

Về âm thanh, tuy chỉ trang bị 2 loa kích thước vừa phải nằm ở mặt dưới công suất 2W mỗi bên nhưng chất lượng âm thanh mà Legion Slim 5i 2023 khá bất ngờ. Âm lượng loa rất lớn, thậm chí ngang ngửa với cả những chiếc loa Bluetooth di động. Âm thanh trong trẻo, dày dặn, ấm áp, bass treble đầy đủ, không rè hay méo tiếng khi vặn lớn tối đa, giúp việc xem phim, nghe nhạc, chơi game đều rất đã tai.

Ứng dụng Nahimic Audio cũng cung cấp nhiều tùy chọn âm thanh cho từng nhu cầu chơi game, xem phim, nghe nhạc với nhiều tùy biến đa dạng để bạn tùy chỉnh. Trong khi đó, webcam 1080p của máy vừa đủ cho nhu cầu họp online hoặc video call.

Bàn phím gõ thoải mái, touchpad rộng rãi

Bàn phím TrueStrike vốn là thế mạnh trên các laptop Legion và dĩ nhiên Legion Slim 5i 2023 được hưởng trọn vẹn ưu điểm này. Máy cho trải nghiệm gõ phím dễ chịu với bàn phím full size độ nảy cao, hành trình sâu 1.5mm, phản hồi nhanh nhẹn, mặt phím bo cong ôm tay.

4 phím điều hướng có kích thước lớn, được đặt riêng tiện thao tác. Tính năng 100% anti-ghost giúp bàn phím này có thể nhận tín hiệu cùng lúc từ mọi phím, thích hợp cho những tựa game đòi hỏi thao tác nhanh và liên tục. Kích thước màn hình 16inch cho phép Legion Slim 5i 2023 tích hợp đủ dãy phím số numpad để thuận tiện khi cần nhập nhiều số liệu.

Hệ thống đèn nền LED RGB 4 vùng cho hiệu ứng sáng bắt mắt với nhiều tùy biến, độ sáng vừa đủ để sử dụng cả khi chiều muộn hay đêm tối. Đồng thời Touchpad trên Legion Slim 5i 2023 cũng được làm rộng rãi, độ nhạy tốt, mang lại trải nghiệm di chuột, cuộn trang, thao tác cảm ứng đa điểm phóng to, thu nhỏ mượt mà, chuẩn xác.

Hiệu năng mạnh mẽ, cân hết cả công việc lẫn giải trí

Lenovo Legion Slim 5i 2023 được trang bị bộ cấu hình mạnh mẽ trong tầm giá, tối đa lên tới Intel Core i7-13700H, card đồ họa Nvidia RTX 4070, 32GB RAM DDR5 và TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Phiên bản trải nghiệm trong bài viết này sở hữu chip Intel Core i7-13700H, RTX 4060, SSD 512GB cùng 16GB RAM.

Core i7-13700H nằm trong gia đình Core i7 Raptor Lake-H Gen 13 dành cho laptop của Intel với 14 nhân 20 luồng, xung nhịp đơn nhân lên đến 5.0GHz, gồm 6 lõi P-core hiệu năng cao và 8 lõi E-core được đánh giá là nền tảng chơi game hàng đầu hiện nay, giúp máy đạt hiệu suất đa nhiệm nhanh hơn tới 49% so với thế hệ trước đó. Đặc biệt, trong các tựa game như Marvel's Guardians of the Galaxy có thể giúp số FPS tăng đến 52%. Trên Legion Slim 5i, Core i7-13700H có thể nhận được mức TGP 100W điện, nằm trong top những chiếc laptop có Core i7-13700H mạnh nhất trên thị trường hiện tại.

Trong khi đó, GPU RTX 4060 cũng là tuỳ chọn cao cấp trên Legion Slim 5i. Lenovo cũng rất “ưu ái” khi thiết lập TGP tối đa tới 125W, trong khi Nvidia và hầu hết các nhà sản xuất chỉ thiết lập ở khoảng 100W. GPU này cũng sẽ có 8GB VRAM GDDR6, 3072 nhân CUDA. Mức 125W là thoải mái để chơi mượt các tựa game ở thời điểm hiện tại với độ phân giải 2.5K QHD, bằng đúng với độ phân giải của màn hình chiếc laptop này.

Tổng TDP cho toàn bộ máy được Lenovo thiết lập ở 200W, và cân bằng nguồn điện cho hiệu suất tối ưu nhất chính là công việc dành cho Lenovo AI Engine+. Nằm trong ứng dụng Lenovo Vantage, tính năng này sẽ tự động theo dõi tác vụ đang sử dụng thông qua con chip AI LA1 để đưa ra những sự điều tiết cần thiết. Chúng ta cũng có thể thay đổi nhanh các profile hiệu năng (Quiet, Balanced, Performance) bằng phím tắt Fn + Q.

Để kiểm tra hiệu năng thực tế của Legion Slim 5, một loạt các bài benchmark đã được thực hiện.

Lenovo Vantage cũng đóng vai trò trung tâm điều khiển trên laptop Lenovo, với Legion Slim 5i 2023 máy hỗ trợ Legion Edge cho phép thay đổi những cài đặt sâu liên quan đến phần cứng như ép xung GPU, thay đổi chế độ làm việc của GPU hay khóa touchpad để tránh chạm nhầm khi chơi game, theo dõi tình hình sức khỏe hệ thống, tính trạng pin, cập nhật BIOS, firmware,…

Đầu tiên là với Cinebench R23 chuyên đo hiệu năng CPU với các tác vụ render. Intel Core i7-13700H trên Legion Slim 5i đạt 1623 điểm đơn nhân và 15814 điểm đa nhân.

Khi thử với Cinebech 2024, phiên bản mới nhất của Cinebech với thêm phần test GPU thì card đồ họa RTX 4060 trên máy đạt 10.580 điểm, còn CPU i7-13700H đa nhân đạt 936 điểm, đơn nhân đạt 98 điểm. Với GeekBench 6 cũng chuyên đo hiệu năng CPU và GPU thi CPU của Slim 5i 2023 đạt 2282 điểm đơn nhân và 12.536 điểm đa nhân, còn GPU đạt 99.002 điểm.

Với PCMark 10 chuyển giả lập các tác vụ đa nhiệm thường ngày thì Legion Slim 5i đạt 7684 điểm.

Các bài test với 3D Mark Time Spy và 3D Mark Fire Strike Extreme để đánh giá hiệu năng GPU cho điểm lần lượt là 10.915 và 12.721.

Đây đều là các điểm số rất cao, thể hiện đúng hiệu năng mạnh mẽ của Legion Slim 5i 2023 trong các tác vụ công việc như dựng phim, chỉnh sửa video, hình ảnh, render, kết xuất 3D, thiết kế, kiến trúc,… Ngoài ra, Legion Slim 5i còn hỗ trợ Advanced Optimus tự động chuyển đổi giữa iGPU và card đồ họa rời dựa trên tác vụ sử dụng, và MUX Switch giúp xuất hình ảnh trực tiếp từ card đồ họa ra màn hình để tăng hiệu năng và giảm độ trễ.

Còn với việc chơi game, khi kết hợp sử dụng cả việc chơi game thực tế và quan sát bằng Riva Tuner lẫn sử dụng các trình benchmark tích hợp sẵn trong các tựa game. Tiêu biểu như Guardians of the Galaxy ở thiết lập đồ hoạ cao nhất Ultra, DLSS Quality, độ phân giải 2.5K. FPS trung bình của Legion Slim 5i sau khi kết thúc benchmark là 71. Và thực tế khi vào chơi tôi cũng thấy game chạy hoàn toàn mượt mà, hình ảnh sắc nét, đẹp mắt, tựa như đang được hòa mình vào tựa phim cùng tên của Marvel vậy.

Còn với Final Fantasy XV Benchmark ghi nhận điểm số 7644, mức hiệu năng High ở độ phân giải 2.5K, thiết lập đồ hoạ cao nhất High Quality cũng là mức hiệu năng rất cao, đảm bảo trải nghiệm chơi game muột mà.

Với các tựa game eSport như Fifa 23, CES:GO, Valorant, Liên Minh Huyền Thoại, Legion Slim 5i 2023 đều “xử” đẹp ở mức thiết lập đồ họa cao nhất, độ phân giải 2.5K, số khung hình trung bình luôn đạt mức từ 100 đến hơn 200 fps. Ngay khi khung hình thấp hơn tần số quét 165Hz của màn hình thì nhờ công nghệ NVIDIA G-SYNC, bạn vẫn thấy hoàn toàn mượt mà, không bị hiện tượng rách hay xé hình xảy ra.

Đảm nhận việc lưu trữ dữ liệu trên Legion Slim 5i 2023 là ổ SSD SK hynix PC801 dung lượng 512GB chuẩn PCIe Gen 4. Đo nhanh với Crystal Disk Mark, chiếc SSD này đạt tốc độ đọc lên tới hơn 7000 MB/s nhưng tốc độ ghi lại chỉ được hơn 1400 MB/s. Đây là một lựa chọn hợp lý trong tầm giá này, SSD Gen 5 thì quá đắt đỏ trong phân khúc, tốc độ của SSD Gen 4 vẫn là quá đủ để đáp ứng nhu cầu gaming cũng như sử dụng hàng ngày. Máy còn có một khe SSD PCIe Gen 4 trống chờ sẵn để bạn có thể nâng cấp thêm khi cần.

Tản nhiệt hiệu quả

Hiệu năng cao thì tản nhiệt cũng rất quan trọng, Legion Slim 5i được trang bị hệ thống tản nhiệt ColdFront 5.0 gồm 4 ống dẫn nhiệt, quạt tản nhiệt kép 85mm 12V, bộ heatsink kích thước lớn đi kèm các miếng tản nhiệt dạng thermal pad để tản nhiệt cho cả RAM và SSD. Theo Lenovo thì máy sẽ hút khí vào nhiều hơn 28,6% và hốc tản nhiệt lớn hơn 24%.

Benchmark với 3DMark Time Spy ở Performance Mode, CPU Core i7-13700H chạm ngưỡng 100 độ C, còn GPU RTX 4070 là 85 độ C, duy trì khoảng hơn 50 giây trước khi hạ xung để tránh quá nhiệt.

Pin 4-5 giờ nhưng sạc cực nhanh

Legion Slim 5i 2023 được trang bị viên pin 80 Whr, ở nhu cầu sử dụng bình thường không chơi game thì có thể sử dụng khoảng 4-5 giờ, tùy vào độ sáng màn hình và các thiết lập hiệu năng trong phần mềm Lenovo Vantage. Tất nhiên, để hiệu năng chơi game được tốt nhất thì chúng ta vẫn phải cắm sạc.

Bù lại, với công nghệ Super Rapid Charge (có thể bật tắt trong Lenovo Vantage), Legion Slim 5i có thể sạc được 70% pin chỉ trong 30 phút, và sạc đầy 100% chỉ trong 80 phút với củ sạc slim 300W đi kèm máy. Công suất sạc tối đa qua Type-C là 140W, nên thời gian sạc đầy sẽ lâu hơn nếu bạn dùng sạc bên thứ ba.

Tổng kết

Với Legion Slim 5i 2023, bạn sẽ có được một chiếc laptop phục vụ tốt cho cả công việc lẫn giải trí. Máy còn đặc biệt phù hợp với những ai không muốn mình quá nổi bật giữa các đồng nghiệp, bạn bè, tránh bớt ánh mắt săm soi của sếp hay các thầy cô, phụ huynh nhờ ngoại hình "hiền lành", thậm chí còn có phần "nghiêm túc" như một chiếc laptop doanh nhân.

Với giá bán khởi điểm từ 37,990,000 VNĐ cùng chế độ bảo hành với gói dịch vụ cao cấp Legion Ultimate Support (LUS), Lenovo Legion Slim 5i 2023 rõ ràng là một món hời cho những ai đang tìm kiếm chiếc laptop “làm hay, chơi giỏi”, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục mọi dealine từ đời thực đến thế giới ảo.