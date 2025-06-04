Trong đó, ROG Strix G16 và G18 là dòng laptop gaming mạnh mẽ cho game thủ eSports với tuỳ chọn RTX 5060 và RTX 5070. Còn ROG Zephyrus G14 2025 là laptop gaming AI mỏng nhẹ hiệu năng mạnh mẽ với RTX 5060, còn TUF Gaming A14 2025 là dòng laptop gaming AI 14-inch mỏng nhẹ nhất Việt Nam với RTX 5060.

Đáng chú ý, toàn bộ dải sản phẩm này sẽ được mở bán từ 30 tháng 6 tới với mức giá khởi điểm từ 45,990,000 đồng. Ngay từ hôm nay người dùng đã có thể đặt trước để nhận ngay chuột ROG Keris Wireless Aimpoint trị giá 2,690,000 đồng.

ASUS ROG mở đặt hàng loạt laptop gaming mới

ASUS cho biết trong loạt sản phẩm laptop gaming được ra mắt lần này thì ROG Strix G16 và G18 sở hữu thiết kế tối ưu để phát huy tối đa hiệu năng phần cứng. Theo đó, cả ROG Strix G16 và G18 đều được trang bị card đồ hoạ NVIDIA® Geforce™ lên đến RTX 5070 và bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 processor 14900HX, mang đến hiệu năng mạnh, sẵn sàng để chinh phục mọi tựa game với thiết lập đồ họa cao.

Bên cạnh các tính năng AI như DLSS 4 và Multi Frame Generation, giúp game thủ luôn sẵn sàng tận hưởng mọi chuyển động mượt mà cũng như đắm chìm trong màu sắc rực rỡ trên màn hình đẹp chuẩn ROG Nebula 2.5K 240Hz IPS với độ phủ màu 100% DCI-P3. Máy còn sở hữu màn hình được trang bị công nghệ ACR với 2 tấm film phủ trên màn hình giúp hạn chế chói và phản chiếu ánh sáng khi sử dụng hàng ngày.

ASUS ROG được trang bị RTX 50 Series

Tương tự như dòng Strix SCAR 2025, ROG Strix G16 và G18 2025 cũng được thừa hưởng ngoại hình mới với thiết kế tháo lắp không cần dụng cụ giúp game thủ nâng cấp RAM & SSD dễ dàng, không cần tháo vít. Máy cũng trang bị mọi công nghệ tản nhiệt của dòng SCAR cao cấp, với tản nhiệt buồng hơi được xếp lớp đa tầng, kết hợp với 3 quạt và keo tản nhiệt kim loại lỏng, giúp ROG Strix G16 và G18 có hiệu suất mạnh mẽ, mát mẻ trong mọi nhu cầu sử dụng.

Trong khi đó, ROG Zephyrus G14 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh, và tính di động. Chính vì thế mà bên cạnh những phiên bản cấu hình cao cấp được trang bị RTX 5080 hay 5070Ti, thì ASUS cũng mang đến cho người dùng thêm các tùy chọn khác như ROG Zephyrus G14 với tùy chọn GPU NVIDIA® GeForce™ RTX 5060 với TGP tối đa 105W, hay ROG Zephyrus G14 với tùy chọn AMD Ryzen™ 9 HX 370 và 32GB RAM LPDDR5X tạo nên một cấu hình toàn diện cho game thủ và các nhà sáng tạo nội dung.

Hệ thống tản nhiệt với 3 quạt Arc Flow 2.0, 3 ống dẫn nhiệt và keo tản nhiệt kim loại lỏng

Với việc trang bị RTX 5060 có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với RTX 5070 Ti và RTX 5080 cũng giúp dễ dàng hơn trong việc tối ưu hệ thống tản nhiệt máy. Hệ thống tản nhiệt với 3 quạt Arc Flow 2.0, 3 ống dẫn nhiệt và keo tản nhiệt kim loại lỏng giúp ROG Zephyrus G14 2025 phiên bản RTX 5060 có hiệu suất mạnh mẽ và ổn định trong thời gian dài, đồng thời giúp máy đạt độ mỏng nhẹ 1.5KG vốn có như Zephyrus G14 2024.

ROG Zephyrus G14 phiên bản RTX 5060 còn được trang bị màn hình đẹp chuẩn ROG Nebula OLED 2.5K 120Hz

Ngoài sức mạnh phần cứng, thì ROG Zephyrus G14 phiên bản RTX 5060 còn được trang bị màn hình đẹp chuẩn ROG Nebula OLED 2.5K 120Hz cùng độ phủ màu 100% DCI-P3, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà, sắc nét cho cả chơi game lẫn sáng tạo nội dung.

TUF Gaming A14 2025 là hiện thân cho một mẫu laptop gaming AI 14inch mỏng nhẹ điển hình. Chính vì thế máy được nâng cấp lên GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 mới nhất với hiệu năng mạnh hơn so với phiên bản cũ 2024, cùng với sự hỗ trợ DLSS 4 với Multi Frame Generation và Reflex 2.0 giúp tăng FPS, máy không chỉ giảm độ trễ mà còn nâng cao chất lượng hình ảnh, mang lại trải nghiệm cho cả game AAA lẫn esports. Đáng chú ý khi TUF Gaming A14 2025 được kết hợp cùng vi xử lý AMD Ryzen AI 7 350 và NPU tích hợp 50 TOPS, máy không chỉ xử lý tốt các tựa game mới nhất mà còn hỗ trợ các tính năng độc quyền của Copilot+ PC mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà và tối ưu điện năng.

TUF Gaming A14 2025 là hiện thân cho một mẫu laptop gaming AI 14inch mỏng nhẹ điển hình

Sức mạnh phần cứng của mẫu laptop gaming AI mỏng nhẹ này được phát huy tối đa nhờ hệ thống tản nhiệt mới với thiết kế hai quạt Arc Flow Fans™ thế hệ hai 89 cánh, khe thoát nhiệt ở phía sau cùng khả năng lấy gió tối ưu đem đến hiệu quả tản nhiệt ấn tượng, đẩy mức TGP lên tối đa 110W ở chế độ Manual Mode, phát huy gần như tối đa sức mạnh của RTX 5060 trên khung máy 14-inch mỏng nhẹ.

Máy có trọng lượng nhẹ ấn tượng chỉ 1.46 kg và mỏng chỉ 1.69 cm

Cùng với trọng lượng nhẹ ấn tượng chỉ 1.46 kg và mỏng chỉ 1.69 cm, ASUS TUF Gaming A14 2025 vẫn là dòng laptop gaming AI 14-inch mỏng nhẹ nhất Việt Nam hiện nay với thiết kế siêu cơ động và hiệu năng ấn tượng, là trợ thủ đắc lực đáng tin cậy của game thủ và các nhà sáng tạo nội dung.