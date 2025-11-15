Điện tử tiêu dùng
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:55 | 15/11/2025
Hôm qua, Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung, nhà cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT hàng đầu và là đối tác Elite của NVIDIA đã phối hợp cùng ASUS và các chuyên gia của diễn đàn Tinh Tế cùng nhau giải mã sản phẩm siêu máy tính AI thế hệ mới ASUS Ascent GX10.
Được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa việc vận hành các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM), ASUS Ascent GX10 được trang bị siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, đây là một trong những giải pháp AI tiên tiến nhất hiện nay, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ mạnh mẽ, nhằm giải quyết các thách thức về giới hạn VRAM và khả năng xử lý của các mô hình AI phức tạp.

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng như nhà cung cấp đã cùng nhau đưa ra lời giải đáp cho sản phẩm siêu máy tính ASUS Ascent GX10. Theo đó, ASUS Ascent GX10 được tạo ra để các chuyên gia có thể làm chủ kỷ nguyên Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) một cách dễ dàng nhờ vào các ưu điểm kỹ thuật vượt trội, có thể kể đến như:

Siêu chip NVIDIA GB10, cho phép xử lý mô hình trăm tỷ tham số nhờ được tối ưu hóa để Training, Fine-tuning và Inference các mô hình LLM quy mô lớn. Có thể training các mô hình lên đến 200 trăm tỷ tham số, vượt xa khả năng của các Workstation thông thường. Thậm chí khi kết nối 2 máy với nhau, có thể đạt mức 405 Tỷ tham số.

Với nền tảng ổn định và khả năng mở rộng, kiến trúc liên kết băng thông cao NVLink-C2C cùng bộ nhớ nhất quán 128GB, GX10 đảm bảo độ tin cậy và tốc độ xử lý vượt trội, dễ dàng mở rộng theo nhu cầu phát triển của dự án.

Bên cạnh đó, ASUS Ascent GX10 còn được trang bị Hệ điều hành chuyên biệt, có khả năng vận hành trên hệ điều hành NVIDIA DGX Base OS (Ubuntu Linux), đảm bảo môi trường tối ưu và ổn định cho các tác vụ AI phức tạp.

Khả năng kết nối băng thông cao nhờ được trang bị cổng 1 x ConnectX-7 (2x200G QSFP), cùng với kiến trúc liên kết nội bộ băng thông cao, đảm bảo độ tin cậy và tốc độ xử lý vượt trội.

Bộ nhớ LPDDR5X lớn đến 128 GB, cung cấp không gian làm việc rộng rãi cho các tập dữ liệu lớn.

Khả năng lưu trữ tốc độ cao cho phép ASUS Ascent GX10 hỗ trợ lưu trữ 1 x M.2 2242/2230 PCIe Gen5x4 (1TB/4TB), tương thích PCIe Gen4.

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Đại diện NPP Nhất Tiến Chung và đại diện NVIDIA chia sẻ tại sự kiện

ASUS Ascent GX10 còn có khả năng mở rộng linh hoạt với độ tin cậy cao và tốc độ xử lý vượt trội, dễ dàng mở rộng theo nhu cầu phát triển của từng dự án.

Thiết kế siêu gọn nhẹ với trọng lượng chỉ 1.6 kg (3.53 lb) và kích thước nhỏ gọn chỉ 150x150x51 mm (Rộng x Sâu x Cao), GX10 mang sức mạnh siêu máy tính đến tận bàn làm việc của bạn.

Cuối cùng là chế độ bảo hành chuyên nghiệp đến lên 3 năm khi mua hàng tại Thế Giới Máy Chủ.

Đặc biệt tại sự kiện, các chuyên gia đã cùng nhau phân tích sâu về khía cạnh kinh doanh cũng như các giải pháp AI tại chỗ của GX10. Có thể kể đến như:

- Quản lý chi phí hiệu quả (TCO) nhờ chuyển đổi từ chi phí vận hành (OpEx) không kiểm soát sang mô hình đầu tư (CapEx) có thể dự đoán được. Phân tích chi phí sở hữu tổng thể (TCO) cho thấy ROI cao hơn đáng kể so với việc thuê dịch vụ Cloud AI sau một thời gian vận hành nhất định.

- Kiểm soát dữ liệu độc quyền thông qua việc triển khai AI ngay tại hạ tầng doanh nghiệp, giúp đảm bảo kiểm soát 100% dữ liệu nhạy cảm, loại bỏ rủi ro về bảo mật khi truyền dữ liệu qua bên thứ ba và giúp tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt của các ngành như Tài chính, Y tế.

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Việc giải đáp các vấn đề liên quan đến GX10 đã mang đến cho cộng đồng công nghệ và người dùng những thông tin bổ ích về siêu máy tính mới

Sự kiện lần này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa ba bên, bao gồm Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung với vai trò là nhà phân phối và cung cấp giải pháp hạ tầng. ASUS, thương hiệu tiên phong trong việc đưa siêu máy tính, đột phá công nghệ AI, đến người tiêu dùng Việt Nam và Tinh Tế, cộng đồng công nghệ lớn với bài đánh giá chuyên sâu và khách quan, giúp người yêu công nghệ, người dùng và doanh nghiệp cùng thảo luận để hiểu rõ hơn về tiềm năng ứng dụng của GX10.

Đại diện Công ty Nhất Tiến Chung, ông Hồ Vi Đại Nghĩa, Tổng Giám đốc chia sẻ: "Chúng tôi tự tin rằng ASUS Ascent GX10 sẽ là công cụ then chốt, giúp các tổ chức, đơn vị tại Việt Nam rút ngắn thời gian đưa ra thị trường cho các ứng dụng AI và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững."

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

ASUS siêu máy tính ASUS ASCENT XG10 NVIDIA Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung Cộng đồng công nghệ Tinh Tế

