Georgia Tech cũng là nơi đặt siêu máy tính PACE Hive Gateway. Ảnh: Học Viện Công nghệ Georgia

Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ vừa phê duyệt 20 triệu USD cho Georgia Tech xây dựng Nexus, một siêu máy tính trí tuệ nhân tạo với khả năng tính toán vượt xa khả năng của con người. Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại khi hoàn thành vào năm 2026, mở ra kỷ nguyên mới cho nghiên cứu khoa học.

Siêu máy tính Nexus được thiết kế để thực hiện hơn 400 nghìn tỷ tỷ phép tính mỗi giây, con số tương đương với việc toàn bộ dân số thế giới liên tục thực hiện 50 triệu phép tính mỗi giây. Hiệu trưởng Học viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), Ángel Cabrera, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án: "Georgia Tech tự hào là nguồn hàng đầu về nhân tài và công nghệ trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy cuộc cách mạng kinh tế. Việc được chọn đăng cai siêu máy tính này sẽ hỗ trợ làn sóng đổi mới tập trung vào trí tuệ nhân tạo trên toàn quốc."

Khác với các siêu máy tính truyền thống tập trung vào tính toán thuần túy, Nexus được tối ưu hóa cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu suất cao. Hệ thống sẽ hỗ trợ nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực từ khám phá thuốc mới, năng lượng sạch đến mô hình hóa khí hậu và phát triển robot.

Sức mạnh vượt trội với cấu hình khủng

Siêu máy tính Nexus sở hữu cấu hình ấn tượng với 330 nghìn tỷ byte bộ nhớ và 10 nghìn tỷ tỷ byte lưu trữ flash. Để hình dung quy mô này, nếu chuyển đổi thành giấy, dung lượng lưu trữ tương đương 10 tỷ ream giấy. Xếp chồng lên nhau, khối giấy này sẽ tạo thành cột cao 500.000 km, đủ để kéo dài từ Trái Đất đến Mặt Trăng và một phần ba đường trở lại.

Katie Antypas, giám đốc Văn phòng Cơ sở hạ tầng mạng tiên tiến của Quỹ Khoa học Quốc gia, giải thích về tính năng độc đáo: "Cách tiếp cận mới của Nexus kết hợp hỗ trợ các dịch vụ khoa học liên tục với điện toán hiệu suất cao truyền thống, tạo ra quy trình làm việc khoa học và trí tuệ nhân tạo mới, rút ngắn thời gian khám phá khoa học."

Hệ thống truyền dữ liệu cực nhanh của Nexus đảm bảo các nhà nghiên cứu dành ít thời gian chờ đợi thông tin di chuyển giữa các hệ thống và tập trung nhiều hơn vào khám phá. Khả năng xử lý các vấn đề phức tạp và tập dữ liệu khổng lồ sẽ mở ra những khả năng nghiên cứu chưa từng có.

Dân chủ hóa tiếp cận công nghệ cao

Điểm khác biệt quan trọng của Nexus là khả năng tiếp cận rộng rãi. Thay vì chỉ phục vụ các trung tâm công nghệ lớn, hệ thống được thiết kế để các nhà nghiên cứu từ khắp nước Mỹ có thể nộp đơn xin truy cập thông qua Quỹ Khoa học Quốc gia. Giao diện thân thiện với người dùng giúp các công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến trở nên dễ tiếp cận hơn cho các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực.

Suresh Marru, nghiên cứu viên chính của dự án và giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo trong Khoa học và Kỹ thuật mới của Georgia Tech, nhấn mạnh: "Siêu máy tính này sẽ giúp cân bằng sân chơi, làm cho các công cụ trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ dễ sử dụng và có sẵn cho nhiều nhà nghiên cứu ở nhiều nơi hơn."

Dự án này là sự hợp tác giữa Georgia Tech và Trung tâm Quốc gia về Ứng dụng Siêu máy tính tại Đại học Illinois Urbana-Champaign. Các hệ thống sẽ được kết nối qua mạng tốc độ cao mới, tạo ra cơ sở hạ tầng nghiên cứu quốc gia chung. Georgia Tech sẽ bắt đầu xây dựng Nexus trong năm nay, dành 10% công suất cho nghiên cứu trong trường và quản lý quyền truy cập thông qua quy trình đánh giá của Quỹ Khoa học Quốc gia.

Nexus không chỉ là một siêu máy tính mà còn là nền tảng cho cuộc cách mạng khoa học tương lai. Với khả năng tính toán vượt trội và tính dễ tiếp cận, hệ thống này có thể thúc đẩy những đột phá quan trọng trong nghiên cứu y học, khoa học vật liệu, và mô hình hóa khí hậu. Sự xuất hiện của Nexus đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nghiên cứu khoa học, hứa hẹn mang lại những khám phá mới sẽ định hình tương lai của nhân loại.