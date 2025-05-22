Siêu máy tính đám mây dự báo thời tiết đầu tiên trên thế giới

Ảnh minh họa: linkedin.com

Ngày 19-5, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) công bố một siêu máy tính mới với khả năng dự báo chính xác cao.

Theo cơ quan này, hệ thống là siêu máy tính đám mây đầu tiên trên thế giới chuyên về khoa học thời tiết và khí hậu, được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây Azure của Microsoft, nhà cung cấp trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới, vận hành phần lớn cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Theo Met Office, hệ thống đám mây mới chứa 1,8 triệu bộ xử lý lõi, có thể thực hiện 60.000 tỉ phép tính mỗi giây, gấp 4 lần so với thế hệ trước. Hệ thống này cho phép đưa ra dự báo chi tiết trước tới 14 ngày trong khi dự báo lượng mưa cũng sẽ đạt độ chính xác cao hơn.

Cơ quan này cho biết một trong những lợi ích của công nghệ mới là cải thiện khả năng dự báo tại các sân bay, đồng thời có thể cung cấp thông tin chi tiết cho ngành năng lượng trong việc lên kế hoạch ứng phó với tình trạng mất điện và tăng đột biến nhu cầu về điện.

Chạy hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, siêu máy tính cũng sẽ cải thiện khả năng dự báo về những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra như lũ lụt và cháy rừng.

Việc ra mắt hệ thống mới chấm dứt thời gian chờ đợi công nghệ mới về dự báo thời tiết ở Anh, ban đầu được lên lịch vào năm 2022.

Tháng 2-2020, Chính phủ Anh cam kết tài trợ 1,2 tỉ bảng (1,56 tỉ USD) cho dự án này và thông báo kế hoạch kết thúc hoạt động của các siêu máy tính cũ vào năm 2022. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến dự án bị đình trệ.