vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?

Anh Thái

Anh Thái

15:24 | 15/10/2025
Cũng theo vivo, vivo X300 Series vừa có màn ra mắt đầy ấn tượng tại Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ là khởi đầu cho kỷ nguyên mới cho nhiếp ảnh di động, đồng thời ghi dấu 30 năm thành lập thương hiệu vivo.
vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
vivo X300 Series sẽ bao gồm X300 Pro và X300

vivo X300 Series cũng đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng với sự ra mắt bộ đôi vua camera ZEISS cảm biến 200MP (Dual Kings of 200 MP ZEISS Imaging). Không chỉ tập trung vào khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp, X300 series còn được nâng cấp toàn diện về hiệu năng, trải nghiệm hệ thống và thiết kế mang đến cho người dùng một chuẩn mực flagship toàn diện, tinh tế và linh hoạt.

vivo X300 Series sẽ bao gồm X300 Pro và X300. Trong đó, X300 Pro được trang bị hệ thống camera Siêu tele ZEISS APO 200MP, còn X300 sở hữu camera chính ZEISS 200MP đột phá. Cả hai được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 kết hợp với chip hình ảnh độc quyền Blueprint vivo V3+, tạo nên sức mạnh xử lý “siêu chip kép” cho khả năng quay video 4K dẫn đầu ngành.

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
X300 Pro được trang bị hệ thống camera Siêu tele ZEISS APO 200MP, còn X300 sở hữu camera chính ZEISS 200MP đột phá

Ngoài ra, NPU Ultra-Efficient Imaging của Dimensity 9500 được tinh chỉnh riêng cho vivo giúp tăng đáng kể khả năng chụp chuyển động. X300 Pro còn ghi nhận hơn 4,1 triệu điểm AnTuTu trong điều kiện nhiệt độ phòng, đây cũng là minh chứng cho sức mạnh flagship toàn diện. Dòng máy cũng được cài sẵn OriginOS 6 mới nhất, tối ưu hiệu năng mượt mà, vượt trội, lâu dài..

Ghi dấu hành trình 30 năm hình thành và phát triển của vivo, ông Huang Tao, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của vivo chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không phải là những con số mà là những khoảnh khắc người dùng lưu giữ trong album ảnh của họ. Từ điện thoại bàn, điện thoại để nghe nhạc cho đến những chiếc điện thoại flagship chụp ảnh sắc nét như ngày nay, việc được đồng hành cùng người dùng suốt chặng đường 30 năm chính là điều quý giá nhất vivo có được. Công nghệ có thể thay đổi, nhưng cam kết của chúng tôi vẫn luôn bền vững với việc tạo ra sản phẩm xuất sắc, trở thành người bạn đồng hành tin cậy và lâu dài của người dùng”.

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
vivo X300 Pro là mẫu flagship cao cấp nhất của vivo X300 series

Được biết, vivo X300 Pro là mẫu flagship cao cấp nhất của vivo X300 series, máy sở hữu hệ thống camera được nâng cấp toàn diện. Cụ thể camera tele ZEISS APO 200MP tiêu cự 85mm trên X300 Pro là hệ thống chuyên nghiệp với sự phối hợp tối ưu từ cảm biến, quang học cho đến chống rung. Trung tâm của hệ thống là cảm biến HPB kích thước lớn 1/1.4 inch, được đồng phát triển từ vivo và Samsung, với độ phân giải 200MP. Cảm biến này có khẩu độ f/2.67, phủ lớp ZEISS T và đạt chứng nhận ZEISS APO. Toàn bộ cụm camera được trang bị chống rung quang học đạt chuẩn CIPA 5.5, đảm bảo hình ảnh rõ nét và ổn định ngay cả khi chụp tele ở khoảng cách xa. Toàn bộ cụm camera còn tích hợp hệ thống chống rung quang học đạt chuẩn CIPA 5.5 hàng đầu ngành, giúp hình ảnh luôn rõ nét và ổn định ngay cả khi chụp ở tiêu cự xa.

Bộ xử lý NPU Ultra-Efficient Imaging trên Dimensity 9500 được vivo và MediaTek đồng phát triển, kết hợp cùng thuật toán độc quyền và công nghệ BlueImage với bộ máy theo dõi chủ thể Extreme Subject-Tracking Engine giúp vivo X300 Pro mang đến khả năng bắt nét và theo dõi chuyển động vượt trội. Thiết bị có thể bắt nét và phản hồi màn trập ở cấp mili-giây, tăng độ ổn định khi theo dõi hơn 200%. Điều này mang lại khả năng chụp xa ấn tượng tương đương tiêu cự 480 mm, lý tưởng cho các khoảnh khắc như chụp sân khấu hay thể thao. Với những bước tiến vượt bậc về khả năng bắt nét và chất lượng hình ảnh, X300 Pro được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế “công cụ tối thượng để ghi lại mọi khoảnh khắc chuyển động”.

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
vivo X300

vivo X300 sở hữu năng lực chuyên nghiệp đến với những người dùng ưa thiết kế gọn nhẹ. Trong đó, điểm nổi bật là cảm biến HPB 1/1.4 inch 200MP ZEISS (tương tự cảm biến tele của X300 Pro) được sử dụng làm camera chính. Với khẩu độ f/1.68 và chống rung CIPA 4.5, thiết bị cho phép trải nghiệm “chụp trước, crop sau”, nơi một bức ảnh duy nhất có thể được cắt thành nhiều bố cục khác nhau. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng AI One-Shot Multi-Crop để tạo ngay các tác phẩm “ba góc nhìn cuộc sống” hay ảnh đôi kể chuyện chỉ với một chạm. Camera tele của X300 cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS, cải thiện 11,9% độ nhạy sáng (SNR10), đồng thời đạt chứng nhận ZEISS APO khắt khe.

Dòng vivo X300 cũng được trang bị thuật toán mới, không chỉ là “rõ nét” mà còn là “đẹp và có chiều sâu cảm xúc”. Ở chế độ chân dung tĩnh, các phong cách mới như Style Portrait và ZEISS Natural Portrait phục vụ đa dạng gu thẩm mỹ.

Tính năng AI Beauty sử dụng sức mạnh AI trên thiết bị để học thói quen chỉnh sửa của người dùng, cho phép chỉnh hàng loạt chỉ với một chạm. Với ảnh động, tính năng Live Photo được làm mới hoàn toàn, bổ sung Live Photo Passerby Erase, giúp loại bỏ người hoặc vật thể nền một cách tự nhiên. Trong các bối cảnh chân dung ban đêm, vivo tập trung giải quyết bài toán ánh sáng phức tạp từ ngược sáng, đèn neon đến ánh sáng hỗn hợp giúp tách chủ thể chính xác, tái tạo tông da tự nhiên và chi tiết tinh tế.

Ngoài ra, X300 Series còn được trang bị đèn flash thông minh Adaptive Zoom Flash, kết hợp công nghệ chiếu sáng sáng tạo và chế độ Fireworks Portrait, mang lại bầu không khí rực rỡ cho ảnh ban đêm. Nhờ sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và thuật toán thông minh, vivo X300 Series trở thành bậc thầy nhiếp ảnh di động trong mọi hành trình du lịch.

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
Cả hai phiên bản cùng sở hữu thiết kế ấn tượng

Cả hai phiên bản cùng sở hữu thiết kế ấn tượng. Trong đó, vivo X300 Pro có độ mỏng thân máy chỉ 7,99 mm, màn hình 6,78 inch với viền cong tinh tế, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng. Mặt lưng sử dụng thiết kế Unibody 3D Glass, liền mạch giữa cụm camera và thân máy, kết hợp công nghệ Coral Velvet Glass, mang đến hiệu ứng thị giác và xúc giác cao cấp. Còn vivo X300 cho cảm giác cầm nắm thoải mái với màn hình phẳng 6,31 inch, được coi là “kích thước vàng cho thao tác một tay”.

Độ mỏng của máy cũng chỉ 7,95 mm và trọng lượng cũng chỉ 190g, giúp X300 mang lại trải nghiệm cầm nhẹ và vừa vặn. Thiết kế duy trì cụm camera tròn đặc trưng của dòng X, mặt lưng cũng áp dụng Unibody 3D Glass cùng Coral Velvet Glass, cho cảm giác ấm áp, chống bám vân tay hiệu quả.

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
vivo X300 Pro có độ mỏng thân máy chỉ 7,99 mm, màn hình 6,78 inch với viền cong tinh tế

Là mẫu smartphone cao cấp nhất của vivo nên X300 Series cũng được trang bị hàng loạt thông số kỹ thuật cao cấp như hệ thống AI SuperLink do vivo tự phát triển, cảm biến vân tay siêu âm 3D, khả năng chống bụi và chống nước đạt chuẩn IP68 & IP69, động cơ tuyến tính trục X hiệu năng cao, và cổng USB 3.2, tất cả cùng tạo nên nền tảng mạnh mẽ và đáng tin cậy cho một flagship toàn diện.

Để mở rộng giới hạn sáng tạo của dòng X300 Series, vivo còn giới thiệu ống mở rộng tiêu cự ZEISS 2.35x Telephoto Extender và bộ Photography Kit, tương thích với tất cả các mẫu trong series. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc nổi bật từ xa, dù là trong buổi hòa nhạc hay phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
vivo còn giới thiệu ống mở rộng tiêu cự ZEISS 2.35x Telephoto Extender và bộ Photography Kit, tương thích với tất cả các mẫu trong series

vivo X300 Series sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào giữa tháng 11 tới.

vivo X300 Series X300 Pro và X300 hệ thống camera Siêu tele ZEISS APO ống mở rộng tiêu cự ZEISS 2.35x Telephoto Extender bộ Photography Kit

