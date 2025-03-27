vivo công bố thành lập Phòng thí nghiệm Robotics

Trong khuôn khổ sự kiện, vivo đã giới thiệu hàng loạt cải tiến công nghệ nổi bật, trong đó có bộ giải pháp Blue Technology Matrix độc quyền bao gồm BlueImage, BlueLM, BlueOS, BlueChip và BlueVolt.

Ngoài ra, hãng cũng mang tới kính thực tế hỗn hợp - vivo Vision (MR headset), công nghệ 6G cùng nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến khác. Đặc biệt, mẫu điện thoại flagship sắp ra mắt vivo X200 Ultra đã được vinh danh là “Điện thoại thông minh chính thức của Diễn đàn châu Á Bác Ngao”.

Ông Hu Baishan - Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc vận hành vivo, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trung tâm vivo

Trong phiên giới thiệu đặc biệt, ông Hu Baishan - Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc vận hành vivo, đồng thời là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trung tâm vivo, đã có bài phát biểu với chủ đề "Công nghệ là phương tiện, nhân văn là tôn chỉ". Ông khẳng định ngành điện thoại di động là đại diện thu nhỏ cho những đổi mới công nghệ của Trung Quốc và sự phát triển của vivo đã phần nào phản ánh sự tiến bộ của ngành hàng smartphone. Ông đã trình bày triết lý kinh doanh cốt lõi của vivo trong suốt ba thập kỷ phát triển, được xây dựng trên ba nền tảng: 'Triết lý nhân quả' của tư duy dài hạn, 'Tư duy nhân văn' dựa trên sự thấu cảm, và 'Trí tuệ cộng sinh' hướng đến sự thành công chung.

Tính đến thời điểm hiện tại, vivo đã vững vàng ở vị trí dẫn đầu thị phần điện thoại di động nội địa Trung Quốc trong bốn năm liên tiếp, đồng thời phục vụ hơn 500 triệu người dùng tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Ông Hu Baishan phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025 với chủ đề "Công nghệ là công cụ, nhân văn là tôn chỉ”

Ông Hu Baishan cho biết ngành điện thoại di động đã trở thành "vườn ươm" cho các ngành công nghiệp mới trong những năm qua, thay đổi đáng kể cách sống và làm việc của con người. Hiện nay, Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot là đại diện cho những thành tựu công nghệ đỉnh cao của thế giới số và thế giới vật lý, hiện vẫn đang hoạt động tương đối độc lập và chưa được kết nối một cách hoàn hảo. Ngành điện thoại di động với lượng người dùng lớn, hệ sinh thái công nghệ tiên tiến và đa dạng ứng dụng là những yếu tố tiềm năng để thay đổi điều này.

Trong tương lai, tobot sẽ là tương lai mới của ngành điện thoại, đóng vai trò cầu nối giữa thế giới vật lý và thế giới số, đồng thời vẫn tuân thủ những giá trị cốt lõi là lấy con người làm trung tâm và tạo ra trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

vivo Vision - kính thực tế ảo hỗn hợp (MR) chính thức ra mắt lần đầu tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (Boao Forum for Asia) 2025

Trong bài phát biểu, ông Hu cũng đã chính thức công bố việc vivo thành lập Phòng thí nghiệm Robot. Dựa trên nền tảng công nghệ BlueTech được vivo dày công xây dựng trong hơn một thập kỷ, bao gồm mô hình học máy lớn (large AI model), công nghệ xử lý hình ảnh và khả năng tính toán không gian theo thời gian thực từ vivo Vision, phòng thí nghiệm robot sẽ tập trung vào việc ươm tạo "bộ não" và "đôi mắt" cho robot. Song song đó, vivo cũng hướng đến thị trường tiêu dùng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm robot dành cho cá nhân và hộ gia đình.

vivo X200 Ultra xuất hiện tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (Boao Forum for Asia) 2025

Kính thực tế hỗn hợp (MR) có tên gọi vivo Vision cũng chính thức ra mắt là một minh chứng cho những thành quả bước đầu của hãng. Tiếp nối sau đó, là mẫu điện thoại vivo X200 Ultra dự kiến ra mắt vào tháng tới, đây là sản phẩm được tích hợp những đột phá công nghệ mới nhất trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Trong tương lai, vivo mong muốn cùng các đối tác trong ngành đưa robot đến với mọi gia đình.