Công nghệ số
AI

CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn 'Your Companion to AI Living'

Anh Thái

Anh Thái

12:12 | 05/01/2026
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Theo đó, sự kiện tập trung làm rõ AI như một triết lý cốt lõi, đó là nền tảng kết nối xuyên suốt các hoạt động của hãng, từ nghiên cứu & phát triển sản phẩm, vận hành và trải nghiệm người dùng.
Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026 CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Chia sẻ tại sự kiện, ông TM Roh, CEO kiêm Giám đốc mảng Device eXperience (DX) của Samsung, cho rằng, với vai trò dẫn dắt AI của Samsung, nhờ hệ sinh thái thiết bị kết nối rộng lớn tích hợp AI, Samsung có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm AI như một người bạn đồng hành thực thụ trong cuộc sống hằng ngày. Cách tiếp cận này giúp người dùng không chỉ khai thác những tiện ích cơ bản từ công nghệ, mà còn mở ra cơ hội tìm thấy nhiều khoảnh khắc ý nghĩa hơn ở mọi nơi.

“Samsung đang xây dựng một trải nghiệm ngày càng đồng bộ và cá nhân hóa trên các lĩnh vực thiết bị di động, hiển thị, gia dụng và dịch vụ. Với hệ sinh thái thiết bị kết nối toàn cầu và việc tích hợp AI xuyên suốt các danh mục sản phẩm, Samsung đang dẫn dắt xu hướng mang đến những trải nghiệm AI ý nghĩa hơn trong đời sống hằng ngày.” CEO TM Roh khẳng định.

CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn “Your Companion to AI Living”
Ông SW Yong, Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Màn hình Hiển thị (VD) của Samsung Electronics

Theo đó, Samsung giới thiệu Entertainment Companion, cách trải nghiệm vượt xa cách nghe nhìn truyền thống. Trong phần này, ông SW Yong, Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Màn hình Hiển thị (VD) của Samsung Electronics, cùng bà Sukhmani Mohta, Giám đốc Marketing & Đối tác, ngành hàng VD của Samsung Electronics America, đã cùng nhau chia sẻ cách Samsung kết hợp giữa phần cứng vượt trội và trí tuệ hình ảnh để mang đến một “người bạn đồng hành giải trí” thực thụ. Với hơn 20 năm dẫn dắt ngành TV toàn cầu, Samsung đã xây dựng danh mục AI TV toàn diện, mở ra cách tương tác hoàn toàn mới giữa người dùng và TV.

Trung tâm của danh mục hiển thị là Micro RGB 130inch, đại diện cho bước nhảy vọt mang tính cột mốc về quy mô và chất lượng hình ảnh. Micro RGB 130inch mở ra kỷ nguyên màu sắc mới, sở hữu dải màu rộng và chi tiết nhất từng xuất hiện trên TV Samsung. Thiết kế Timeless Frame tối giản giúp hình ảnh trở thành tâm điểm với vẻ đẹp tinh tế, thánex h lịch. Nguồn sáng RGB kích thước siêu nhỏ, với từng diode đỏ, xanh lá và xanh dương hoạt động độc lập, tạo nên màu sắc thuần khiết và tự nhiên nhất. Công nghệ Micro RGBAI Engine Pro cho phép kiểm soát chính xác màu RGB, mang lại chất lượng hình ảnh sống động vượt trội trong mọi khung cảnh.

Nhằm nâng tầm trải nghiệm xem, Vision AI Companion (VAC) ứng dụng công nghệ AI để đồng hành cùng người dùng như một trợ lý giải trí toàn diện, hỗ trợ từ xem nội dung, ăn uống đến điều chỉnh cảm xúc, ở mọi không gian trong ngôi nhà. Người dùng có thể nhận gợi ý xem gì, ăn gì hay nghe nhạc gì, giúp trải nghiệm TV vượt xa khái niệm xem truyền thống.

Samsung cũng mang đến các chế độ trực quan nhằm cá nhân hóa trải nghiệm. Với người hâm mộ bóng đá, AI Soccer Mode Pro tối ưu hình ảnh và âm thanh bằng AI, tái hiện không khí sống động của sân vận động. AI Sound Controller Pro còn cho phép người dùng tùy chỉnh âm lượng tiếng khán giả, bình luận hoặc nhạc nền, mang lại trải nghiệm nghe cá nhân hóa, phù hợp cho từng nội dung chương trình TV và phim ảnh. Người dùng chỉ cần ra lệnh đơn giản bằng giọng nói, mọi TV được trang bị VAC, bao gồm Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED và UHD, đều có thể hiểu ngữ cảnh và thực hiện yêu cầu.

Trên nhiều thể loại nội dung khác nhau, VAC còn nâng tầm trải nghiệm phong cách sống tổng thể. Người dùng có thể dễ dàng tìm công thức cho các món ăn xuất hiện trên TV chỉ bằng một câu hỏi, đồng thời VAC tận dụng những thông tin cập nhật mới nhất để đưa ra gợi ý phù hợp với mục tiêu sức khỏe và thể chất. Bên cạnh đó, VAC hỗ trợ trải nghiệm đa thiết bị, cho phép gửi trực tiếp các công thức được đề xuất đến những thiết bị khác như The Movingstyle vừa ra mắt - thiết kế để di chuyển linh hoạt trong không gian sống - cũng như các thiết bị bếp, mang đến trải nghiệm liền mạch nhờ sự tích hợp trọn vẹn của hệ sinh thái.

Samsung cũng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường loa thanh toàn cầu trong 11 năm liên tiếp. Theo đó, tại CES 2026 hãng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tích hợp với việc giới thiệu hai mẫu loa Wi-Fi mới, đó là Music Studio 5 và Music Studio 7. Các sản phẩm này hỗ trợ đa dạng cấu hình hệ thống âm thanh, nâng cao chất lượng nghe nhìn và góp phần hoàn thiện tính thẩm mỹ cho mọi không gian. Mỗi mẫu loa đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế chấm tròn vượt thời gian do nhà thiết kế danh tiếng Erwan Bouroullec sáng tạo, lấy cảm hứng từ biểu tượng phổ quát trong âm nhạc và nghệ thuật, đồng thời được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Samsung.

Loạt sản phẩm mới được thiết kế hài hòa với không gian sống và thẩm mỹ của người dùng. Trong đó, TV OLED S95H siêu mỏng thế hệ mới sở hữu viền màn hình tinh giản, mang đến vẻ đẹp tinh tế như một tác phẩm trưng bày trong phòng tranh. Bên cạnh đó, máy chiếu di động The Freestyle+ được trang bị Vision AI Companion (VAC) cho phép người dùng trình chiếu nội dung lên tường, trần nhà cũng như các bề mặt không bằng phẳng như góc tường hay rèm cửa.

Theo đó, dòng TV 2026 được hỗ trợ HDR10+ ADVANCED, mang lại độ sáng vượt trội hơn, khả năng tối ưu theo thể loại nội dung, làm mượt chuyển động thông minh, ánh xạ tông màu cục bộ nâng cao và trải nghiệm chơi game được cải thiện rõ rệt.

Trong bối cảnh HDR10+ ngày càng được các nền tảng OTT lớn áp dụng rộng rãi, Samsung sẽ là hãng đầu tiên triển khai HDR10+ ADVANCED trên dòng TV 2026. Đồng thời, Samsung cũng trang bị Eclipsa Audio, hệ thống âm thanh không gian mới của hãng trên toàn bộ các mẫu TV 2026, mang đến trải nghiệm nghe nhìn sống động và đồng bộ hơn.

Samsung cũng giới thiệu dòng màn hình chơi game Odyssey tiên tiến nhất từ trước đến nay, với 5 mẫu mới, phá vỡ giới hạn về độ phân giải, tần số quét và trải nghiệm hình ảnh đắm chìm. Dẫn đầu là màn hình Odyssey G9 6K 3D đầu tiên của Samsung, dòng sản phẩm Odyssey 2026 mang đến những công nghệ hiển thị lần đầu xuất hiện trên thế giới dành cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung, bao gồm Odyssey G6 thế hệ mới cùng 3 mẫu Odyssey G8 hoàn toàn mới.

Trung tâm của toàn bộ những đổi mới này chính là phiên bản Tizen OS mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Giờ đây, người dùng có thể tận hưởng 7 năm nâng cấp Tizen OS, đảm bảo TV tiếp tục được cải tiến lâu dài ngay cả sau khi đã trở thành một phần của không gian sống.

CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn “Your Companion to AI Living”
Ông Cheolgi Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc mảng Thiết bị Gia dụng Kỹ thuật số (DA) của Samsung Electronics

Chia sẻ về hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh kết nối Home Companion, ông Cheolgi Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc mảng Thiết bị Gia dụng Kỹ thuật số (DA) của Samsung Electronics, cùng bà Elizabeth Anderson, Giám đốc Marketing Tích hợp mảng DA của Samsung Electronics America (SEA), đã chia sẻ tầm nhìn của Samsung trong việc chuyển mình từ nhà cung cấp thiết bị gia dụng sang những “người bạn đồng hành thực thụ” trong gia đình, giúp giảm bớt áp lực việc nhà. Ông Cheolgi Kim cũng cho biết, tính đến tháng 12/2025, SmartThings đã phục vụ hơn 430 triệu người dùng, mang lại cho Samsung quy mô và chiều sâu dữ liệu vượt trội, tạo nên lợi thế khác biệt so với các thương hiệu khác.

Tầm nhìn này được hiện thực hóa thông qua Family Hub. Tủ lạnh tích hợp AI này đóng vai trò trung tâm của ngôi nhà - giờ đây được nâng cấp với AI Vision phát triển trên nền tảng Google Gemini, qua đó tái định nghĩa phong cách sống cho tương lai AI. Với bản nâng cấp này, AI Vision khắc phục những giới hạn trước đây trong việc nhận diện thực phẩm, theo dõi liền mạch các món đồ được đưa vào và lấy ra khỏi tủ lạnh, giúp việc lên kế hoạch bữa ăn và quản lý thực phẩm trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Family Hub đã giành được 10 Giải thưởng Sáng tạo CES, trong khi các dòng tủ lạnh tích hợp AI của Samsung liên tiếp được vinh danh trong 3 năm qua.

Thông qua tính năng “What’s for Today?” được trò chơi hóa, một số mẫu tủ lạnh cho phép đề xuất công thức nấu ăn dựa trên nguyên liệu hiện có trong tủ lạnh hoặc đưa ra gợi ý ngẫu nhiên, giúp giảm bớt áp lực khi lựa chọn món ăn mỗi ngày. Khi người dùng chọn công thức, nội dung sẽ hiển thị trên SmartThings Food, cung cấp hướng dẫn từng bước để có thể bắt đầu ngay lập tức. Công thức được chọn cũng có thể gửi trực tiếp đến các thiết bị nấu ăn được kết nối để khởi động quy trình một cách liền mạch. Tính năng Video to Recipe tiếp tục đơn giản hóa trải nghiệm, bằng cách đề xuất các video hướng dẫn nấu ăn và chuyển đổi video thành các bước thực hiện dễ theo dõi, cho phép người dùng vừa nấu vừa xem mà không cần tạm dừng hay tua lại video.

Samsung cũng giới thiệu FoodNote, báo cáo hàng tuần mới giúp tổng hợp thói quen tiêu thụ thực phẩm của người dùng, từ những nguyên liệu được sử dụng nhiều nhất, gợi ý công thức nấu ăn, cho đến các mặt hàng cần bổ sung. Bên cạnh đó, Now Brief được bổ sung thêm nhiều widget trên màn hình Family Hub và, nhờ Voice ID, nó có thể phân biệt từng thành viên trong gia đình để hiển thị nội dung phù hợp với từng cá nhân. Tổng hòa lại, các tính năng này mang đến những thông tin và gợi ý hữu ích xuyên suốt cả tuần, giúp người dùng quản lý sinh hoạt hằng ngày một cách chủ động và tiện lợi hơn.

Trong không gian giặt giũ, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo loại bỏ nhu cầu chuyển đồ giữa máy giặt và máy sấy, giải quyết một trong những bất tiện lớn đối với nhiều gia đình. Phiên bản năm nay được nâng cấp nhiều tính năng, bao gồm chu trình giặt siêu tốc nhanh hơn và hiệu suất sấy được cải thiện. Bên cạnh đó, tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser thế hệ mới của Samsung tiếp tục giải quyết một vấn đề quen thuộc khác với quần áo. Sản phẩm được trang bị Auto Wrinkle Care, sử dụng luồng khí mạnh kết hợp hơi nước để làm phẳng nếp nhăn trên áo. Người dùng chỉ cần treo áo và chờ đợi, giúp giảm bớt áp lực trong những buổi sáng bận rộn.

Trong toàn bộ không gian ngôi nhà, robot hút hụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, được trang bị bộ xử lý Qualcomm Dragonwing™, sở hữu cảm biến Active Stereo 3D có khả năng nhận diện các chất lỏng như cà phê, nước trái cây, thậm chí cả chất lỏng trong suốt như nước. Camera tích hợp không chỉ hỗ trợ định vị và di chuyển chính xác, mà còn cho phép robot hút bụi đóng vai trò như một thiết bị giám sát khi người dùng vắng nhà, thông báo về thú cưng cũng như phát hiện các hoạt động bất thường. Ngoài ra, với Bixby cải tiến thông minh hơn, người dùng có thể giao tiếp tự nhiên bằng giọng nói với robot hút bụi để thực hiện các tác vụ một cách dễ dàng. Nhờ mức độ kết nối và tích hợp sâu – nền tảng cho trải nghiệm AI toàn diện, các thiết bị Bespoke AI của Samsung đã được vinh danh với Giải thưởng Sáng tạo CES (CES Innovation Award).

Tất cả những lợi ích bổ sung trên còn đến từ quan hệ hợp tác lần đầu tiên giữa Samsung và Hartford Steam Boiler (HSB). Ông Greg M. Barats, Chủ tịch kiêm CEO của HSB, đã tham gia phần trình bày để chia sẻ về mối quan hệ hợp tác này, đồng thời làm rõ tiềm năng giảm phí bảo hiểm khi các thiết bị gia dụng thông minh được kết nối với SmartThings. Đây chính là giá trị ưu việt của kỷ nguyên AI, tăng cường bảo vệ đồng thời giảm chi phí cho người dùng. Sau chương trình thử nghiệm thành công tại Mỹ vào năm 2025, sự hợp tác này đang được mở rộng sang nhiều bang khác tại Mỹ, cũng như triển khai cùng các nhà cung cấp bảo hiểm nhà ở hàng đầu tại những khu vực khác trên toàn cầu.

CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn “Your Companion to AI Living”
Ông Praveen Raja, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng Sức khỏe Kỹ thuật số tại Samsung Research America (SRA)

Tới Care Companion, ông Praveen Raja, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng Sức khỏe Kỹ thuật số tại Samsung Research America (SRA), đã giới thiệu tầm nhìn dài hạn của Samsung về chăm sóc thông minh, được thúc đẩy bởi hệ sinh thái thiết bị kết nối toàn diện của hãng, qua đó tái định nghĩa chăm sóc từ nhu cầu phản ứng sang cơ hội chủ động.

Với AI, điện thoại, thiết bị gia dụng, thiết bị đeo và các thiết bị kết nối khác sẽ cùng phối hợp để giúp người dùng phòng ngừa các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn ngay từ trước khi chúng xảy ra. Chẳng hạn, Samsung hướng tới việc cung cấp huấn luyện sức khỏe cá nhân hóa, đưa ra các chương trình tập luyện hiệu quả và tư vấn giấc ngủ nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nghiêm trọng, đồng thời đề xuất công thức nấu ăn phù hợp dựa trên nguyên liệu sẵn có trong các tủ lạnh được kết nối. Bên cạnh đó, khi phát hiện các dấu hiệu hoặc mô hình bất thường, hệ thống sẽ cảnh báo người dùng, đồng thời cho phép chia sẻ các chỉ số sức khỏe với các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế thông qua nền tảng Xealth, qua đó tạo điều kiện cho các buổi tư vấn chuyên môn từ xa.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, Samsung cũng đang mở rộng năng lực phát hiện sớm sa sút trí tuệ thông qua các quan hệ hợp tác nghiên cứu. Theo đó, các thiết bị đeo có thể ghi nhận những thay đổi tinh vi về khả năng vận động, giọng nói và mức độ tương tác, những dấu hiệu có thể phản ánh các biến đổi nhận thức trong dài hạn.

Cuối cùng là Samsung Knox và Knox Matrix sẽ đóng vai trò nền tảng bảo mật cho hệ sinh thái siêu cá nhân hóa này, bảo vệ dữ liệu người dùng ở mọi khía cạnh. Cụ thể, khi AI không ngừng phát triển, Knox và Knox Matrix cũng liên tục được nâng cấp để thích ứng. Nhằm duy trì mức độ an toàn trước những thay đổi liên tục, các hệ thống bảo mật của Samsung chủ động nhận diện rủi ro từ AI, tăng cường bảo vệ dữ liệu trong quá trình huấn luyện AI và thẩm định các mô hình thông qua phân tích “red team” trước khi triển khai.

Triển lãm Samsung tại CES mở cửa đón công chúng từ ngày 4 đến 7 tháng 1. Thông tin chi tiết xem tại Samsung Newsroom

Samsung tầm nhìn Your Companion to AI Living CES 2026 AI

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24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
24°C
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24°C
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26°C
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26°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 09:00
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Thứ năm, 02/07/2026 12:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
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Khánh Hòa

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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
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Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 12:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
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Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Nghệ An

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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
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Phan Thiết

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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
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