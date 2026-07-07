Vì sao nói TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc?

MỖI TUẦN MỘT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Vì sao nói TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55inch là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc? Khi trái bóng khai cuộc chính thức lăn trên sân vận động Azteca (Mexico), nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa giải World Cup 2026, thì trước đó thị trường tivi đã bước vào cuộc đua không kém phần khốc liệt.

Để đón đầu mùa World Cup 2026, TCL đã trình làng dải sản phẩm mới từ rất sớm

Cứ bốn năm một lần, FIFA lại đưa người hâm mộ trên khắp hành tinh được ăn được ngủ và được sống cùng trái bóng tròn. Và đây cũng là dịp để các nhà sản xuất tivi trên toàn thế giới lại được dịp đua tranh để giới thiệu ra những mẫu tivi mới nhằm chiếm lĩnh thị trường vốn không còn nhiều hấp dẫn với người tiêu dùng.

Sôi động thị trường TV toàn cầu

Công ty nghiên cứu thị trường Omdia ghi nhận lượng tivi xuất xưởng trên toàn cầu năm 2026 ước đạt 210 triệu chiếc.

Theo dự báo từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, lượng tivi xuất xưởng trên toàn cầu năm 2026 ước đạt 210 triệu chiếc, chỉ riêng trong quý 1 vừa qua lượng tivi xuất xưởng đã tăng 6% so với cùng kỳ. Con số này có được là nhờ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra 4 năm một lần. Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường này cũng cho biết, nhu cầu tiêu thụ tivi tăng mạnh ở thị trường châu Á và châu Đại dương, tăng khoảng 13%, trong khi đó tại châu Mỹ Latinh là 12%. Riêng tại Việt Nam, thị trường tivi đã chính thức sôi động trở lại ngay sau triển lãm CES 2026 diễn ra vào đầu tháng 1, nơi mà các thương hiệu tivi hàng đầu thế giới đều đã có những màn phô diễn vô cùng ấn tượng các sản phẩm mới, công nghệ mới của họ.

Bên cạnh việc mang đến nhiều lựa chọn kích thước khung hình, TCL còn ra mắt dòng TV all in one hoàn toàn mới

TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55inch, mẫu TV đáng giá nhất phân khúc

Sở dĩ chúng ta lựa chọn TCL A400M thay vì một mẫu tivi khác cùng tầm giá, vì trong phân khúc này thì đây là mẫu tivi có thể ‘cân’ được hầu hết các điều kiện cần và đủ của người dùng về một mẫu tivi đủ đẹp, đủ sang, đủ hitech và thông minh với nhiều công nghệ mới nhất. Tất nhiên, như nhiều dòng tivi khác hiện có trên thị trường, TV A400 Series cũng có rất nhiều lựa chọn kích thước khung hình, với nhiều mức giá khác nhau, từ 43inch cho đến là 65inch, 75inch, 85inch và lớn nhất là 98inch. Ngoài ra, người dùng còn có thêm lựa chọn cao cấp hơn đó là dòng A400 Pro, cũng với đầy đủ các kích thước khung hình kể trên.

Chi tiết về TV A400M, đại diện TCL có chia sẻ trong lễ ra mắt sản phẩm mới vừa qua rằng họ tiếp tục sử dụng tấm nền QD-Mini LED cho mẫu tivi này. Đây là sự kết hợp giữa hai công nghệ đèn nền Mini LED siêu nhỏ và lớp chấm lượng tử Quantum Dot, giúp kiểm soát ánh sáng tốt hơn và khả năng tái tạo màu sắc ấn tượng hơn. Nhờ đó mà tivi có được độ sáng vượt trội, sắc màu rực rỡ, với độ tương phản cao. TCL cũng cho biết, tấm nền QD-Mini LED khi kết hợp lớp chấm lượng tử với hàng nghìn đèn LED mini sẽ tạo ra khả năng kiểm soát đèn nền cực kỳ chính xác. Công nghệ này mang lại độ sáng xuất sắc, độ tương phản tinh tế và dải màu phong phú, ngay cả trong phòng có nhiều ánh sáng hoặc nơi có ánh sáng hỗn hợp. Chính vì thế mà các mẫu tivi sở hữu tấm nền QD-Mini LED của họ đều có độ rõ nét và tính chân thực cao, giúp xem tin tức vào buổi sáng hay xem phim vào buổi tối vẫn đảm bảo sắc màu luôn rực rỡ và chi tiết.

TCL đã sử dụng bộ xử lý TSR AiPQ, kết hợp các thuật toán điều chỉnh độc quyền với AI để phân tích mọi cảnh quay trong thời gian thực

Mẫu TV sử dụng hai công nghệ đèn nền Mini LED siêu nhỏ và lớp chấm lượng tử Quantum Dot, giúp kiểm soát ánh sáng tốt hơn và khả năng tái tạo màu sắc ấn tượng hơn.

Thực tế trải nghiệm cho thấy, tivi TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch không chỉ đạt được sắc màu rực rỡ và trung thực trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, mà chất lượng âm thanh cũng rất ấn tượng. Đây cũng chính là ưu thế vượt trội của công nghệ QD-Mini LED so với các công nghệ khác. Việc có được một chiếc tivi mà đạt được sự hài lòng cả về phần hình lẫn phần tiếng là một điều gần như không thể, đặc biệt là trong phân khúc 15 triệu đồng. Thông thường nếu muốn có được chất lượng âm thanh như ý, nhà sản xuất cũng thường khuyên người dùng nên lựa chọn thêm dàn soundbar bên ngoài. Tuy nhiên với tivi TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch thì việc có hay không có soundbar đi kèm cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến trải nghiệm âm thanh. Đây là thành quả của hệ thống âm thanh ONKYO 2.0 Hi-Fi, một thương hiệu âm thanh hàng đầu trong lĩnh vực rạp hát tại gia cùng thiết kế loa cạnh độc đáo, mang đến trải nghiệm âm thanh trọn vẹn 100%.

TCL A400M

Một trải nghiệm rất đáng chú ý khác trên mẫu tivi TCL A400M đó là khả năng kết nối vô cùng mượt mà, gần như không có độ trễ ngay cả khi kết nối với Wi-Fi. Đây là thành quả của công nghệ Wi-Fi 5 chuẩn chuẩn 802.11ac kết hợp băng thông kép 2.4 GHz và 5 GHz, giúp tải ứng dụng và phát video trực tuyến 4K cực kỳ ấn tượng. TCL giải thích rằng, để có được sự mượt mà này, họ đã sử dụng bộ xử lý TSR AiPQ, kết hợp các thuật toán điều chỉnh độc quyền với AI để phân tích mọi cảnh quay trong thời gian thực, áp dụng các điều chỉnh cấp độ điểm ảnh cho độ tương phản, màu sắc, độ rõ nét và chuyển động để mọi khung hình trông năng động, chi tiết và chân thực hơn. Là một trong nhiều model thuộc dòng A400M Fashion QD-Mini LED hoàn toàn mới của TCL nên TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch sở hữu thiết kế All-in-One siêu mỏng, chỉ 39,9mm và liền mạch ở mặt sau giúp người dùng có thể dễ dàng đặt tivi TCL A400M lên kệ hoặc treo trên tường mà vẫn đạt được độ thẩm mỹ tối ưu cho mọi không gian nội thất.

Điểm cộng cuối cùng và cũng là yếu tố tiên quyết để quyết định đến sự thành công của dòng tivi này chính là giá bán. Hiện tại, mức giá của tivi TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch trên thị trường đang dao động từ 15 đến 17 triệu đồng, đây là phân khúc cạnh tranh gay gắt nhất của thị trường tivi mùa World Cup năm nay. Tuy nhiên, với rất nhiều công nghệ mới, đi cùng thiết kế thời thượng và một mức giá hợp lý, TCL A400M có thể được xem là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc ở thời điểm này.