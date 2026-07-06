Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Đây cũng là minh chứng cho chiến lược lâu dài của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và nền tảng thương mại điện tử nắm giữ thị phần lớn tại Việt Nam. Hoạt động hợp tác này đồng thời hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hành trình của người tiêu dùng, kết hợp đồng bộ giữa việc trải nghiệm giải pháp công nghệ ngoài đời thực và nền tảng mua sắm trực tuyến tiện lợi.

Thông qua việc đồng hành giữa hai thương hiệu cam kết mang lại những giá trị thiết thực, đón đầu xu hướng tiêu dùng thông minh và mở ra những cột mốc bứt phá trong tương lai.

Hợp tác chiến lược giữa TCL và Shopee sẽ mở ra chương mới cho trải nghiệm công nghệ đỉnh cao và mua sắm trực tuyến hiện đại tại Việt Nam.

Là thương hiệu luôn tiên phong đổi mới, TCL Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc bằng việc đẩy mạnh chiến lược toàn diện hóa hệ sinh thái thông minh, TCL đang tập trung nguồn lực mạnh mẽ để mở rộng sang ngành hàng điện gia dụng cao cấp và mảng thiết bị di động.

Định hướng này thể hiện rõ cam kết của TCL trong việc cung cấp giải pháp công nghệ trọn gói, đồng hành cùng mọi nhu cầu từ giải trí đỉnh cao, kết nối cá nhân linh hoạt cho đến việc tối ưu hóa chất lượng cuộc sống gia đình.

Ông Johnny, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam

"Từ những cột mốc vững chắc đã đạt được, TCL cam kết tiếp tục đổi mới sáng tạo và đồng hành lâu dài cùng đối tác để dẫn dắt làn sóng tiêu dùng thông minh tại Việt Nam." Ông Johnny, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ.

Việc kết hợp sức mạnh công nghệ đột phá của dải sản phẩm 2026 với năng lực kết nối mạnh mẽ của Shopee là bước đệm vững chắc cho các chiến dịch mua sắm trực tuyến kết hợp tương tác số tiếp theo của cả hai bên.

Chiếm vị trí chủ đạo và định hình năng lực cốt lõi của TCL vẫn là các giải pháp nghe nhìn đỉnh cao, ghi nhận những bước tiến lớn về công nghệ hiển thị hình ảnh. Trong đó, tâm điểm của công nghệ đỉnh cao chính là C8L SQD-Mini LED - thế hệ TV SQD-Mini LED cao cấp nhất hiện nay với 3 công nghệ cốt lõi Super Dimming, Super QLED, Tấm lọc màu Ultra Color Filter mang lại 5 lợi ích vượt trội về dải màu, độ sáng, khả năng kiểm soát ánh sáng và độ mỏng.

Góc trưng bày hệ sinh thái thông minh toàn diện của TCL với tâm điểm là siêu phẩm C8L SQD-Mini LED TV 98 inch cùng các thiết bị gia dụng, di động thế hệ mới

Thiết bị ghi dấu ấn với 6 đột phá nhờ hiển thị lên đến 100% chuẩn màu BT.2020 sống động, tấm nền WHVA 2.0 Ultra tương phản cao chống phản chiếu, công nghệ kiểm soát chính xác lên đến 4.032 phân vùng cùng độ sáng cực đỉnh HDR 6.000 nits giúp bóc tách chi tiết hoàn hảo. Siêu phẩm được hoàn thiện bằng thiết kế phẳng không viền Virtually Zero Border và hệ thống âm thanh điện ảnh đỉnh cao Châu Âu từ Bang & Olufsen.

Dòng A400 Pro Fashion QD-Mini LED TV

Thứ hai là dòng A400 Pro Fashion QD-Mini LED TV, dòng tivi lifestyle giúp tô điểm không gian sống với thiết kế All In One mỏng phẳng không hộp ngoài, khung liền khối và tấm nền chống chói Matte HVA bảo vệ mắt.

Về hiệu năng, công nghệ QD-Mini LED mang lại hình ảnh hàng đầu với chuẩn màu 93% DCI-P3, độ sáng HDR 1000 nits, 448 vùng điều chỉnh độ sáng chính xác và kiểm soát quầng sáng toàn miền độc quyền. Về trải nghiệm, thiết bị nâng tầm không gian giải trí nhờ tính năng Art Gallery, âm thanh Hi-Fi ONKYO 2.0, tần số quét thực lên đến 144Hz tối ưu chơi game và bộ xử lý trí tuệ nhân tạo TSR AiPQ thông minh.

TCL T8D là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiển thị đỉnh cao, phong cách sống thời thượng và đam mê thể thao bất tận

Và để nâng tầm trải nghiệm thị giác, TCL cũng tập trung vào dải siêu phẩm QD-Mini LED thế hệ mới, nơi chiếm vị trí chiến lược là dải TV QD-Mini LED đột phá với cuộc cách mạng về độ sáng và sắc đen sâu thẳm chuẩn điện ảnh. Điển hình là bộ đôi 65Q6C và 65T8D sở hữu tấm nền cao cấp cho góc nhìn siêu rộng, độ sáng vượt trội cùng 512 vùng kiểm soát đèn nền chính xác. Được tích hợp Dolby Vision và HDR10+, thiết bị bóc tách hoàn hảo từng chi tiết trong vùng sáng – tối. Trải nghiệm giải trí tại gia được nâng tầm như rạp phim thực thụ nhờ màn hình tần số quét cao mượt mà chống xé hình và hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos sống động.

Song hành cùng chất lượng hình ảnh là hệ thống âm thanh đồng bộ với giải pháp loa thanh thế hệ mới gồm A65K và S60K, tích hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos và loa trầm mạnh mẽ, đem lại hiệu ứng đa chiều bao phủ không gian.

Dòng máy lạnh FreshIN 3.0

Bên cạnh đó, TCL cũng đang tập trung vào mảng gia dụng thông minh, thông qua dải sản phẩm mới. Trong đó, nổi bật là dòng máy lạnh FreshIN 3.0 với hệ thống điều hòa khí tươi chủ động, liên tục cung cấp oxy tươi và lọc bụi mịn bảo vệ sức khỏe cùng với tính năng AI Voice Control điều khiển thông minh qua giọng nói.

Ở mảng chăm sóc quần áo cao cấp năm nay TCL mang đến giải pháp giặt sấy toàn diện khi tập trung vào dòng tháp giặt sấy thông minh, thời thượng và dòng máy sấy Heatpump thế hệ mới. Hệ thống sở hữu công nghệ giặt khử khuẩn bằng hơi nước, sấy nhiệt độ thấp bảo vệ tối ưu cho từng sợi vải cùng động cơ biến tần vận hành siêu êm ái, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn của một ngôi nhà hiện đại.

Góc Smart Home hoàn mỹ của TCL với giải pháp chăm sóc quần áo toàn diện

Dòng thiết bị di động không thể không kể đến máy tính bảng TCL Note A1 NXTPAPER tích hợp công nghệ hiển thị mô phỏng giấy tự nhiên độc quyền, giúp loại bỏ ánh sáng xanh có hại và chống chói hiệu quả khi sử dụng ngoài trời.

Ngoài ra thì TCL cũng mang đến một lựa chọn khác đó chính là TCL TAB A1 Plus hiệu năng đa nhiệm cùng các dòng màn hình máy tính QD-Mini LED và OLED chuyên dụng phục vụ tối ưu cho công việc và giải trí.

Thông qua mối quan hệ hợp tác toàn diện này, với sự cộng hưởng thế mạnh cốt lõi, TCL và Shopee cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài để mang đến những chiến dịch bùng nổ hơn nữa, liên tục tối ưu hóa hành trình trải nghiệm số và mang lại những đặc quyền mua sắm vượt trội dành riêng cho người dùng trong thời gian tới.