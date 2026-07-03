OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Thiết kế hành tinh 3D phá cách và màn hình 144Hz

OPPO Reno16 Series mang đến diện mạo mới mẻ thông qua ngôn ngữ thiết kế hành tinh 3D kết hợp công nghệ HoloVerse 3D được cấu tạo từ hàng triệu vi thấu kính. Mặt lưng phiên bản màu Trắng mô phỏng một dải ngân hà thu nhỏ, tạo hiệu ứng các khối hình nổi nhẹ lấp lánh và thay đổi theo từng góc nhìn.

Bên cạnh đó, thiết kế điêu khắc lạnh nguyên khối liền mạch hoàn toàn với cụm camera cũng được áp dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm nhằm tối ưu cảm giác cầm nắm và hạn chế bám bụi.

OPPO Reno16 5G & Reno16 F 5G có nhiều tuỳ chọn màu sắc gồm: Trắng, Tím Đen và Tím Nhạt bản Tím Nhạt sở hữu thiết kế mặt lưng Đuôi Kỳ Lân sành điệu). Phiên bản Reno16 Pro 5G cao cấp hơn có 2 tuỳ chọn màu: Trắng và Đen.

Về khả năng hiển thị, cả ba model đều được nâng cấp lên màn hình LTPS AMOLED với tần số quét 144Hz. Bộ đôi Reno16 5G và Reno16 Pro 5G sở hữu kích thước màn hình 6.32 inch nhỏ gọn, viền nhôm hàng không cùng độ sáng 3.600 nits giúp hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt. Trong khi đó, Reno16 F 5G mang lại không gian trải nghiệm rộng lớn hơn với màn hình 6.57 inch FHD+. Toàn bộ dải sản phẩm đều đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP69, IP68, IP69K và tích hợp công nghệ bảo vệ mắt PWM 3840Hz.

Camera đáp ứng nhu cầu giới trẻ cùng trải nghiệm sáng tạo nhờ AI

Hướng tới thế hệ trẻ yêu thích sáng tạo nội dung, OPPO trang bị cho Reno16 Series hệ thống camera kết hợp thuật toán AI. Cả ba phiên bản đều sở hữu camera selfie góc siêu rộng 50MP cùng camera chân dung Tele 3.5x 50MP (tiêu cự vàng 85mm). Đặc biệt, phiên bản cao cấp Reno16 Pro 5G được ưu ái trang bị cảm biến chính 200MP tích hợp OIS, giúp người dùng tự do cắt và tái bố cục khung hình mà không lo giảm chất lượng chi tiết.

Bên cạnh phần cứng, Reno16 Series còn tích hợp loạt tính năng sáng tạo như:

Tính năng POP Cam: Sở hữu 9 bộ lọc màu đa dạng giúp Gen Z dễ dàng bắt trọn làn sóng ảnh hoài niệm như Máy Quay Kỹ Thuật Số Y2K, Phim Chụp Lấy Liền hay hiệu ứng Hở Sáng nghệ thuật kết hợp Flash AI 3.0.

Ghép Ảnh Sáng Tạo AI (AI Remix Collage): Tự động tách nền chủ thể chính xác để tạo thành các nhãn dán động độc đáo từ ảnh động (Motion Photo) hoặc video ngắn dài đến 6 giây, hỗ trợ xếp nhiều lớp layer và hiệu ứng viền vẽ tay cá nhân hóa.

Popout 2.0: Nâng cấp khả năng nhận diện thông minh đa bối cảnh (từ kiến trúc đến vật dụng hàng ngày) giúp chủ thể "bước ra" khỏi khung hình một cách sống động theo mọi hướng, hỗ trợ ghép tối đa 9 ảnh tĩnh hoặc 3 ảnh động trong một bố cục.

Vận hành thông minh với ColorOS 16, hiệu năng bền bỉ & pin đến 7.000mAh

OPPO Reno16 Series 5G chạy trên hệ điều hành ColorOS 16 lấy AI làm trung tâm. Đây cũng là dòng Reno đầu tiên sở hữu phím bấm vật lý AI Snap Key, cho phép người dùng truy cập nhanh vào Không gian tinh thần (AI Mind Space) để lưu trữ và phân loại dữ liệu. Tại đây, các công cụ như Quản Lý Hóa Đơn AI sẽ tự động phân loại giao dịch chi tiêu, trong khi AI Mind Pilot điều phối và gợi ý mô hình AI phù hợp cho công việc. Đối với người dùng yêu thích dịch chuyển, tính năng Dịch Menu AI sẽ hỗ trợ hiển thị hình ảnh minh họa và giải thích trực quan về ẩm thực địa phương.

Sức mạnh phần cứng của các phiên bản được tối ưu hóa cho từng phân khúc:

Reno16 Pro 5G: Vi xử lý MediaTek Dimensity 8550 Super.

Reno16 5G: Vi xử lý Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4.

Reno16 F 5G: Vi xử lý MediaTek Dimensity 7300.

Các dòng máy đi kèm các tùy chọn RAM/ROM linh hoạt cùng viên pin dung lượng lớn, trong đó Reno16 Pro và Reno16 5G được trang bị viên pin 6.700mAh, riêng phiên bản Reno16 F 5G sở hữu viên pin 7.000mAh. Tất cả đều tích hợp công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W cùng giải pháp kết nối AI LinkBoost 4.0 nhằm duy trì tín hiệu mạng ổn định trong các môi trường sóng yếu. Trải nghiệm giải trí cũng được nâng tầm nhờ hệ thống loa kép công nghệ âm thanh ba chiều chuẩn rạp phim và chế độ Siêu Âm Lượng 300%.

OPPO Bubble: Phụ kiện nam châm công nghệ độc đáo cho Gen Z

Đồng hành cùng dải smartphone mới là món phụ kiện độc đáo mang tên OPPO Bubble. Với trọng lượng nhẹ chỉ 35 gram và cơ chế hít từ tính tiện lợi, OPPO Bubble sở hữu màn hình AMOLED sắc nét hoạt động như một màn hình phụ hiển thị thời gian thực từ camera sau. Phụ kiện này giúp người dùng dễ dàng căn chỉnh khung hình khi selfie bằng camera chính, đồng thời đóng vai trò như thiết bị điều khiển chụp từ xa ở khoảng cách 10 mét. Thiết bị cũng hỗ trợ tùy biến giao diện hiển thị thông qua ứng dụng chuyên dụng và có thể sử dụng như một món đồ trang trí thời trang.

Về giá bán, OPPO Reno16 có giá 18,9 triệu đồng, trong khi đó phiên bản Reno16F có giá từ 14,9 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất là Reno16 Pro có giá 25,9 triệu đồng.