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OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Sơn Tinh

Sơn Tinh

15:36 | 03/07/2026
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Với định vị “Chuyên Gia Săn Ảnh Thời Thượng”, thế hệ OPPO Reno16 là sự giao thoa giữa ngôn ngữ thiết kế 3D độc đáo, hệ thống camera nâng và loạt tính năng AI thông minh từ hệ điều hành ColorOS 16.
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Thiết kế hành tinh 3D phá cách và màn hình 144Hz

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 Series mang đến diện mạo mới mẻ thông qua ngôn ngữ thiết kế hành tinh 3D kết hợp công nghệ HoloVerse 3D được cấu tạo từ hàng triệu vi thấu kính. Mặt lưng phiên bản màu Trắng mô phỏng một dải ngân hà thu nhỏ, tạo hiệu ứng các khối hình nổi nhẹ lấp lánh và thay đổi theo từng góc nhìn.

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Bên cạnh đó, thiết kế điêu khắc lạnh nguyên khối liền mạch hoàn toàn với cụm camera cũng được áp dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm nhằm tối ưu cảm giác cầm nắm và hạn chế bám bụi.

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 5G & Reno16 F 5G có nhiều tuỳ chọn màu sắc gồm: Trắng, Tím Đen và Tím Nhạt bản Tím Nhạt sở hữu thiết kế mặt lưng Đuôi Kỳ Lân sành điệu). Phiên bản Reno16 Pro 5G cao cấp hơn có 2 tuỳ chọn màu: Trắng và Đen.

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Về khả năng hiển thị, cả ba model đều được nâng cấp lên màn hình LTPS AMOLED với tần số quét 144Hz. Bộ đôi Reno16 5G và Reno16 Pro 5G sở hữu kích thước màn hình 6.32 inch nhỏ gọn, viền nhôm hàng không cùng độ sáng 3.600 nits giúp hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt. Trong khi đó, Reno16 F 5G mang lại không gian trải nghiệm rộng lớn hơn với màn hình 6.57 inch FHD+. Toàn bộ dải sản phẩm đều đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP69, IP68, IP69K và tích hợp công nghệ bảo vệ mắt PWM 3840Hz.

Camera đáp ứng nhu cầu giới trẻ cùng trải nghiệm sáng tạo nhờ AI

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Hướng tới thế hệ trẻ yêu thích sáng tạo nội dung, OPPO trang bị cho Reno16 Series hệ thống camera kết hợp thuật toán AI. Cả ba phiên bản đều sở hữu camera selfie góc siêu rộng 50MP cùng camera chân dung Tele 3.5x 50MP (tiêu cự vàng 85mm). Đặc biệt, phiên bản cao cấp Reno16 Pro 5G được ưu ái trang bị cảm biến chính 200MP tích hợp OIS, giúp người dùng tự do cắt và tái bố cục khung hình mà không lo giảm chất lượng chi tiết.

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Bên cạnh phần cứng, Reno16 Series còn tích hợp loạt tính năng sáng tạo như:

Tính năng POP Cam: Sở hữu 9 bộ lọc màu đa dạng giúp Gen Z dễ dàng bắt trọn làn sóng ảnh hoài niệm như Máy Quay Kỹ Thuật Số Y2K, Phim Chụp Lấy Liền hay hiệu ứng Hở Sáng nghệ thuật kết hợp Flash AI 3.0.

Ghép Ảnh Sáng Tạo AI (AI Remix Collage): Tự động tách nền chủ thể chính xác để tạo thành các nhãn dán động độc đáo từ ảnh động (Motion Photo) hoặc video ngắn dài đến 6 giây, hỗ trợ xếp nhiều lớp layer và hiệu ứng viền vẽ tay cá nhân hóa.

Popout 2.0: Nâng cấp khả năng nhận diện thông minh đa bối cảnh (từ kiến trúc đến vật dụng hàng ngày) giúp chủ thể "bước ra" khỏi khung hình một cách sống động theo mọi hướng, hỗ trợ ghép tối đa 9 ảnh tĩnh hoặc 3 ảnh động trong một bố cục.

Vận hành thông minh với ColorOS 16, hiệu năng bền bỉ & pin đến 7.000mAh

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 Series 5G chạy trên hệ điều hành ColorOS 16 lấy AI làm trung tâm. Đây cũng là dòng Reno đầu tiên sở hữu phím bấm vật lý AI Snap Key, cho phép người dùng truy cập nhanh vào Không gian tinh thần (AI Mind Space) để lưu trữ và phân loại dữ liệu. Tại đây, các công cụ như Quản Lý Hóa Đơn AI sẽ tự động phân loại giao dịch chi tiêu, trong khi AI Mind Pilot điều phối và gợi ý mô hình AI phù hợp cho công việc. Đối với người dùng yêu thích dịch chuyển, tính năng Dịch Menu AI sẽ hỗ trợ hiển thị hình ảnh minh họa và giải thích trực quan về ẩm thực địa phương.

Sức mạnh phần cứng của các phiên bản được tối ưu hóa cho từng phân khúc:

Reno16 Pro 5G: Vi xử lý MediaTek Dimensity 8550 Super.

Reno16 5G: Vi xử lý Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4.

Reno16 F 5G: Vi xử lý MediaTek Dimensity 7300.

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Các dòng máy đi kèm các tùy chọn RAM/ROM linh hoạt cùng viên pin dung lượng lớn, trong đó Reno16 Pro và Reno16 5G được trang bị viên pin 6.700mAh, riêng phiên bản Reno16 F 5G sở hữu viên pin 7.000mAh. Tất cả đều tích hợp công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W cùng giải pháp kết nối AI LinkBoost 4.0 nhằm duy trì tín hiệu mạng ổn định trong các môi trường sóng yếu. Trải nghiệm giải trí cũng được nâng tầm nhờ hệ thống loa kép công nghệ âm thanh ba chiều chuẩn rạp phim và chế độ Siêu Âm Lượng 300%.

OPPO Bubble: Phụ kiện nam châm công nghệ độc đáo cho Gen Z

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Đồng hành cùng dải smartphone mới là món phụ kiện độc đáo mang tên OPPO Bubble. Với trọng lượng nhẹ chỉ 35 gram và cơ chế hít từ tính tiện lợi, OPPO Bubble sở hữu màn hình AMOLED sắc nét hoạt động như một màn hình phụ hiển thị thời gian thực từ camera sau. Phụ kiện này giúp người dùng dễ dàng căn chỉnh khung hình khi selfie bằng camera chính, đồng thời đóng vai trò như thiết bị điều khiển chụp từ xa ở khoảng cách 10 mét. Thiết bị cũng hỗ trợ tùy biến giao diện hiển thị thông qua ứng dụng chuyên dụng và có thể sử dụng như một món đồ trang trí thời trang.

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Về giá bán, OPPO Reno16 có giá 18,9 triệu đồng, trong khi đó phiên bản Reno16F có giá từ 14,9 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất là Reno16 Pro có giá 25,9 triệu đồng.

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22°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
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Chuyển động số

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Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Kinh tế số

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

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Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game