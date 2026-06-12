Thiết kế của HONOR 600 mang đến cảm giác cao cấp khi cầm trên tay

Đầu tiên là về thiết kế

Cảm giác đầu tiên khi cầm HONOR 600 là sự cao cấp nhờ phần viền màn hình được tối ưu siêu mỏng. Dù phải mang trong mình một viên pin dung lượng lớn, nhưng máy vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ 7.8mm, mang lại cảm giác cầm nắm thanh thoát, không bị cấn tay khi sử dụng lâu.

Màn hình với tấm nền AMOLED 1.5K (120Hz) cùng viền màn hình mỏng là điểm cộng giúp HONOR 600 ghi điểm ngay ở những giây đầu tiên, bên cạnh trải nghiệm mượt mà và đẹp mắt nhờ tần số làm mờ PWM 3.840Hz kết hợp AI bảo vệ mắt, giúp bảo vệ mắt người dùng ngay cả khi cày phim hay lướt TikTok hàng giờ mỗi đêm.

Với độ phân giải 200MP, camera của HONOR 600 phát huy tác dụng tối đa khi zoom hoặc crop ảnh

Điểm cộng thứ hai chính là hệ thống camera AI 200MP

HONOR 600 không cạnh tranh bằng số lượng camera, mà thay vào đó là chất lượng độ phân giải và các thuật toán AI bổ trợ, giúp người dùng có thể dễ dàng áp dụng trong thực tế mà không cần phải quá am tường về công nghệ hay AI.

Cụ thể, với độ phân giải 200MP, camera của HONOR 600 phát huy tác dụng tối đa khi zoom hoặc crop ảnh. Thuật toán AI Super Zoom 2.0 tự động bù đắp chi tiết, giúp các bức ảnh zoom 3x, 5x vẫn giữ được độ sắc nét cao.

Về màu ảnh và chất lượng hình ảnh, nhờ vào thuật toán của hệ thống camera AI nên HONOR 600 cho chất lượng hình ảnh hậu kỳ không quá rực, quá đà gây mất tự nhiên, mà tập trung vào độ trung thực. Riêng về chế độ chụp ảnh chân dung và chụp ảnh đêm, nhờ sự hỗ trợ của AI mà hình ảnh được cân bằng sáng tốt hơn, ảnh giữ được độ chi tiết ở vùng tối tốt mà không làm bệt da. Tông màu da người cũng giữ được sự tự nhiên, tối ưu vẻ hồng hào, tươi tắn.

Đồng thời bộ công cụ AI trên HONOR 600 giúp người dùng có thể chỉnh sửa, hậu kỳ hình ảnh một cách nhanh chóng dù không phải là người dùng chuyên nghiệp. Chúng ta có thể dễ dàng xóa chủ thể, tái tạo chi tiết và nhiều thứ khác trong một vài thao tác.

Không chỉ dừng lại ở AI xóa vật thể hay tách nền đơn thuần, HONOR 600 mang đến một công cụ thực dụng hơn rất nhiều cho kỷ nguyên video ngắn, đó là AI Image to Video 2.0.

AI Image to Video 2.0 được xem là bước cải tiến cực lớn

Nhờ đó mà đây được xem là điểm cộng cực lớn, tạo nên bước ngoặt cho những người làm nội dung ngắn. Không chỉ dừng lại ở AI xóa vật thể hay tách nền đơn thuần, HONOR 600 mang đến một công cụ thực dụng hơn rất nhiều cho kỷ nguyên video ngắn, đó là AI Image to Video 2.0.

Với bộ công cụ AI này, người dùng có thể dễ dàng tạo được video ngắn với những bức ảnh sẵn có. Chỉ đơn giản bằng việc chọn một đến ba bức ảnh tĩnh bất kỳ, nhập một câu lệnh (prompt) đơn giản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, máy đã trả về một đoạn video ngắn có hiệu ứng chuyển động khớp với bối cảnh và đúng như người dùng yêu cầu. Tính năng này đơn giản đến mức một người không biết gì về AI hay không chuyên về gen AI vẫn có thể tự tạo ra một video ngắn theo cách riêng của mình.

HONOR đã trang bị cho HONOR 600 vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) cùng hệ điều hành MagicOS 10 dư sức để gánh vác mọi tác vụ thường ngày

Hiệu năng mượt mà, độ bền chuẩn quân đội

Là một chiếc smartphone thuộc phân khúc cận cao cấp nên HONOR đã trang bị cho HONOR 600 vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) cùng hệ điều hành MagicOS 10. Với hiệu năng này, HONOR 600 dư sức để gánh vác mọi tác vụ thường ngày, từ việc xử lý các tính năng AI phức tạp, render video ngắn cho đến chơi các tựa game phổ biến hiện nay, máy đều vận hành mượt mà và mát mẻ.

Bên cạnh đó, việc tích hợp chuẩn kháng nước/kháng bụi cao cấp IP68 và IP69 cũng giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng thực tế. Với chuẩn kháng nước này, người dùng có thể an tâm khi vô tình làm đổ nước vào máy hay gặp những cơn mưa bất chợt khi đang chụp ảnh ngoài trời,...

Viên pin Lithium Polymer lên đến 7.000mAh biến HONOR 600 trở thành một trong những chiếc smartphone sở hữu viên pin ấn tượng nhất phân khúc

Viên pin khủng nhất phân khúc

Với viên pin Lithium Polymer lên đến 7.000mAh, HONOR 600 trở thành một trong những chiếc smartphone sở hữu viên pin ấn tượng nhất phân khúc. Đặc biệt với công nghệ sạc nhanh 80W, người dùng cũng có thể tái nạp năng lượng một cách nhanh chóng, loại bỏ hoàn toàn "nỗi sợ hết pin" vốn thường gặp trên các dòng máy mỏng nhẹ.

TOP 5 điểm nổi bật giúp HONOR 600 trở thành lựa chọn đáng chú ý