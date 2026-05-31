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HONOR ghi nhận đà tăng trưởng mới, đặc biệt là thị trường Trung Đông

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:43 | 31/05/2026
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Sự bứt phá này đến từ chiến lược tập trung và chất lượng sản phẩm vượt trội ở phân khúc trung và cao cấp, giúp thương hiệu thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử tại các thị trường trọng điểm từ Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh cho đến Đông Nam Á và châu Âu.
HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026 Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3 Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Tại khu vực Trung Đông, HONOR đã lần đầu tiên vươn lên trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai với mức tăng trưởng vượt bậc 73% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Kết quả ấn tượng này dựa trên sự cải tiến liên tục trong năng lực vận hành hệ thống bán lẻ, chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối rộng khắp và mức độ nhận diện thương hiệu của HONOR ngày càng gia tăng tại các quốc gia vùng Vịnh. Cụ thể, đối với phân khúc giá 300 - 500 USD, HONOR đạt mức tăng trưởng 130%, nhanh chóng chiếm lĩnh 24% thị phần phân khúc và áp sát vị trí dẫn đầu của Samsung.

HONOR ghi nhận đà tăng trưởng mới, đặc biệt là thị trường Trung Đông
HONOR ghi nhận đà tăng trưởng mới, đặc biệt là thị trường Trung Đông

Tại thị trường Châu Phi, HONOR cũng sở hữu tốc độ tăng trưởng thường niên mạnh nhất toàn ngành với 101%. Nhờ sự đồng hành chiến lược cùng các nhà mạng lớn tại Nam Phi và sự linh hoạt triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính, HONOR không chỉ gia tăng sản lượng mà còn nâng cao đáng kể giá bán trung bình (ASP) của hãng tại khu vực, khẳng định sự thâm nhập thành công vào các phân khúc giá cao hơn.

Theo đánh giá của các tổ chức phân tích thị trường, khu vực Đông Nam Á (SEA) trong Quý 1/2026 cũng đã trải qua một giai đoạn đầy thách thức khi sản lượng xuất xưởng toàn ngành sụt giảm 9% do các hãng ưu tiên biên lợi nhuận. Bất chấp bối cảnh, HONOR trở thành điểm sáng duy nhất khi đạt mức tăng trưởng 28% (YoY). Đặc biệt, tại thị trường phát triển như Singapore, HONOR lần đầu tiên thiết lập cột mốc mới khi vươn lên vị trí thứ ba về thị phần, nhờ chiến lược bán hàng hiệu quả tại các chuỗi bán lẻ và sức hút mạnh mẽ từ danh mục sản phẩm tầm trung.

Tại khu vực Mỹ La-tinh (LATAM), hãng tiếp tục duy trì vị thế vững chắc ở vị trí thứ tư toàn thị trường với mức tăng trưởng ổn định 30% YoY, giữ vững phong độ trước những áp lực về chi phí linh kiện gia tăng trong giai đoạn đầu năm 2026.

Báo cáo thị trường Châu Âu của Omdia cũng khẳng định, HONOR là nhà sản xuất có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các thương hiệu lớn đang hiện diện tại lục địa này. Sản lượng xuất xưởng của hãng trong Quý 1/2026 đã tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là thành quả vô cùng ý nghĩa khi thị trường chung tại Châu Âu chỉ nhích nhẹ 2% và mức giá smartphone tại đây đang chạm đỉnh lịch sử.

Bên cạnh đà tăng trưởng chung của HONOR trên toàn cầu, sự bứt phá của thương hiệu này trong giai đoạn đầu năm còn được bảo chứng bởi chiến lược sản phẩm trọng tâm và sự đón nhận tích cực từ người dùng đối với các danh mục sản phẩm chủ lực. Trong đó, ở nhóm sản phẩm cao cấp (trên 1.000 USD), dòng HONOR 600 Series mới cũng đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Sức cạnh tranh vượt trội về cả công nghệ hình ảnh AI lẫn độ bền phần cứng đã giúp HONOR tự tin đối đầu trực tiếp với các dòng máy flagship của Samsung tại nhiều thị trường trọng điểm.

Riêng dòng sản phẩm HONOR X9d ở phân khúc 500 USD ghi nhận sản lượng xuất xưởng tại thị trường quốc tế vượt mốc 5 triệu sản phẩm, xuất sắc giành vị trí số 1 về thị phần trong cùng phân khúc tại nhiều khu vực như Ả Rập Xê Út, UAE, Malaysia, Philippines và Trung Mỹ.

Chuỗi số liệu tăng trưởng kinh doanh vượt bậc từ các báo cáo trong Quý 1/2026 không chỉ cũng cố vị thế vững chắc của HONOR trên bản đồ công nghệ toàn cầu, mà còn khẳng định niềm tin mãnh liệt của người tiêu dùng đối với các dòng sản phẩm đột phá, mở đường cho những bước tiến xa hơn của thương hiệu trong kỷ nguyên thiết bị di động tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Honor ghi nhận đà tăng trưởng smartphone thị trường Trung Đông

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
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Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026