MWC 2026: HONOR bắt tay ARRI, nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone

Hợp tác chiến lược giữa HONOR và ARRI sẽ mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho nhiếp ảnh và quay phim di động

Có lẽ HONOR Robot Phone đã trở thành tâm điểm tại MWC 2026 khi thiết bị này khẳng định chiến lược mở rộng Augmented Human Intelligence (AHI) của HONOR trên không gian số lẫn thế giới vật lý. Bằng việc tích hợp sâu AI vào phần cứng và phần mềm, HONOR đang từng bước định hình hệ sinh thái thông minh liền mạch, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ mà còn đồng hành và nâng tầm trải nghiệm con người trong kỷ nguyên AI.

Cũng như thiết lập nên chuẩn mực mới về nhiếp ảnh

Theo HONOR, công nghệ của ARRI sẽ chính thức ra mắt trên mẫu HONOR Robot Phone sắp tới, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa các tiêu chuẩn hình ảnh điện ảnh chuyên nghiệp vào thiết bị di động. Bằng việc kết hợp năng lực hình ảnh tiên tiến của HONOR với di sản hơn một thế kỷ định hình chất lượng hình ảnh điện ảnh của ARRI, sự hợp tác này thể hiện tham vọng chung trong việc mở ra những khả năng sáng tạo mới và mở rộng chuẩn mực điện ảnh từ thế giới làm phim cao cấp đến thế hệ nhà sáng tạo nội dung tiếp theo.

Theo ông James Li, CEO HONOR chia sẻ thì việc hợp tác với ARRI là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm trải nghiệm hình ảnh trên smartphone, đưa các tiêu chuẩn và quy trình điện ảnh chuyên nghiệp vào hệ sinh thái thiết bị AI của HONOR. Sự kết hợp này cho phép HONOR chủ động tích hợp những tinh hoa của khoa học hình ảnh điện ảnh vào nền tảng di động của mình, để cùng các nhà sáng tạo công cụ mạnh mẽ hơn để kể những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc.

“HONOR đang tiên phong mở ra một kỷ nguyên mới của hình ảnh di động, nơi công nghệ không chỉ mạnh mẽ mà còn là chất xúc tác để mỗi cá nhân sáng tạo và kể nên nhiều câu chuyện,” ông nói.

HONOR Robot Phone được giới thiệu như một “loài” smartphone hoàn toàn mới, nhờ sự kết hợp AI hiện thân với chuyển động cấp độ robot và khả năng ghi hình điện ảnh. Ngoài ra, Robot Phone hỗ trợ gọi video AI đa góc độ với khả năng theo dõi người dùng nhờ hệ thống điều khiển chuyển động cấp robot.

Thiết bị còn phản hồi bằng “ngôn ngữ cơ thể” cảm xúc như gật đầu, lắc đầu, thậm chí nhảy theo nhịp nhạc, mang đến trải nghiệm sống động và vui nhộn.

Những thành quả đầu tiên của định hướng tiên phong này sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay trên HONOR Robot Phone, đánh dấu bước tiến mới của HONOR trong việc định hình tương lai hình ảnh di động.

Nhờ mô-tơ siêu nhỏ gọn cùng hệ thống gimbal 4DoF tích hợp, máy cũng hỗ trợ ổn định ba trục, AI Object Tracking, AI SpinShot xoay 90°/180° mượt mà và cảm biến 200MP, giúp người dùng không chỉ ghi lại khoảnh khắc mà còn kể những câu chuyện với chất lượng đậm chất điện ảnh.

HONOR Magic V6

HONOR Magic V6 sẽ là sản phẩm kế thừa đáng giá của dòng V series, thiết lập nên chuẩn mực mới cho dòng điện thoại gập flagship nhờ thiết kế siêu mỏng chỉ 8,75mm khi gập, cấu trúc gia cố bền bỉ và chuẩn kháng nước, bụi IP68/IP69.

Máy cũng được tích hợp pin silicon-carbon thế hệ thứ năm phát triển cùng ATL, đạt tỷ lệ silicon 25% đồng thời mở ra kỷ nguyên pin 6.660mAh với công nghệ Silicon-carbon Blade Battery mới tại MWC 2026.

Thông điệp mà HONOR muốn truyền tải rất rõ ràng: mỏng, nhẹ nhưng vẫn an toàn.

Trong đoạn teaser ngắn được chia sẻ tại sự kiện, đại diện HONOR đã giới thiệu công nghệ “Silicon-Carbon Blade Battery”. Hình ảnh quảng bá mang đậm tính trình diễn khi một lá bài được ném xoay tròn trong không trung bởi Rick Smith Jr., người giữ kỷ lục Guinness trước khi video gợi ý rằng “lá bài” thực chất chính là viên pin siêu mỏng sẽ được lắp trên HONOR Magic V6. Thông điệp mà HONOR muốn truyền tải rất rõ ràng: mỏng, nhẹ nhưng vẫn an toàn.

Magic V6 còn nổi bật với màn hình LTPO 2.0 kép 6,52 inch và 7,95 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 6.000/5.000 nit, kính linh hoạt siêu mỏng giảm 44% nếp gấp, cùng công nghệ chống phản xạ và bảo vệ mắt tiên tiến. Trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi, thiết bị mang lại hiệu năng mượt mà cho đa nhiệm, sáng tạo nội dung và chơi game, đồng thời tương thích linh hoạt với hệ sinh thái của Apple.

HONOR Magic Book Pro 14 và HONOR MagPad 4

Ngoài ra, HONOR còn mang đến MWC 2026 nhiều sản phẩm ấn tượng khác như HONOR Magic Pad 4 và HONOR Magic Book Pro 14.

HONOR Magic Pad 4 với thiết kế siêu mỏng 4,8mm

Theo đó, Magic Pad 4 được trang bị nền tảng Snapdragon 8 Gen 5, sở hữu thiết kế siêu mỏng 4,8mm, màn hình OLED 3K 12,3 inch tần số quét 165Hz và các công cụ đa nhiệm tăng cường AI, hỗ trợ làm việc và sáng tạo nội dung mượt mà, đồng thời cho phép cộng tác đa thiết bị, kể cả trong hệ sinh thái của Apple. Thiết bị cũng có thể triển khai trợ lý OpenClaw AI thông qua Linux Lab mới trong Developer Options.

Magic Book Pro 14 với bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 vượt trội

Trong khi đó, Magic Book Pro 14 sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3, kết hợp màn hình OLED 14,6 inch chuẩn màu cao, pin ấn tượng, quản lý hiệu năng thông minh và thiết kế siêu nhẹ, tối ưu cho công việc sáng tạo và tác vụ cường độ cao.

