Gaming
Game news Esports Thiết bị chơi Game

Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Thành Biên

Thành Biên

07:32 | 02/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bộ môn Free Fire tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao điện tử khi chính thức góp mặt tại Esports World Cup 2026 (EWC 2026) với quy mô mở rộng và ý nghĩa chiến lược trong hệ thống thi đấu toàn cầu.
Esports World Cup công bố Road to EWC, thiết lập mùa giải vòng loại toàn cầu cho EWC 2026 Esports World Cup công bố Road to EWC, thiết lập mùa giải vòng loại toàn cầu cho EWC 2026
Việt Nam là quốc gia đầu tiên đăng cai SEA Esports Nation Cup Việt Nam là quốc gia đầu tiên đăng cai SEA Esports Nation Cup
Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lộ diện HLV tại ASIAD 2026 Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lộ diện HLV tại ASIAD 2026

Ban tổ chức xác nhận nội dung Free Fire sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến 18/7/2026 tại Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia. Đây là tuần thi đấu thứ hai trong khuôn khổ EWC 2026, sự kiện kéo dài từ 6/7 đến 23/8/2026 và quy tụ hàng loạt tựa game hàng đầu.

Việc Free Fire góp mặt trong hệ thống thi đấu của EWC cho thấy sức hút bền vững của dòng game battle royale trên nền tảng di động. Riyadh tiếp tục đóng vai trò trung tâm của chuỗi sự kiện esports quy mô toàn cầu, thu hút các đội tuyển mạnh nhất từ nhiều khu vực.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi số đội tham dự tăng từ 18 lên 24. Ban tổ chức phân bổ suất thi đấu theo khu vực nhằm bảo đảm tính đại diện và cân bằng cạnh tranh.

Free Fire sẽ diễn ra vào tháng 7/2026 tại Saudi Arabia.
Nội dung Free Fire sẽ diễn ra vào tháng 7/2026 tại Saudi Arabia.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi số đội tham dự tăng từ 18 lên 24. Ban tổ chức phân bổ suất thi đấu theo khu vực nhằm bảo đảm tính đại diện và cân bằng cạnh tranh.

Đội duy nhất chắc suất tính đến cuối tháng 2/2026 là EVOS Divine, nhà vô địch EWC 2025. Tấm vé đặc cách giúp đại diện Indonesia có cơ hội bảo vệ danh hiệu và khẳng định vị thế.

Khu vực Đông Nam Á thông qua hệ thống FFWS SEA Spring nhận tới 8 suất, nhiều nhất trong các khu vực. Brazil có 3 suất, Ấn Độ thông qua FFMIC Spring sở hữu 3 suất, trong khi LATAM và Bangladesh mỗi khu vực có 2 suất. Mỹ có 1 suất từ FFWS USA Spring. Các khu vực Pakistan, Trung Đông & Bắc Phi (MEA), Nepal và châu Phi mỗi nơi được phân bổ 1 suất.

Cách chia này phản ánh tương quan sức mạnh và lượng người chơi tại từng thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội cho các khu vực đang phát triển.

Ban tổ chức công bố tổng quỹ thưởng của toàn bộ EWC 2026 lên tới 75 triệu USD. Riêng nội dung Free Fire được phân bổ 1 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở tiền thưởng.

Đội vô địch Free Fire tại EWC 2026 sẽ giành quyền tham dự trực tiếp Free Fire World Series 2026 Global Finals (FFWS Global Finals 2026). Chung kết Thế giới dự kiến tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 6/11 đến 29/11/2026.

Tấm vé đặc cách này giúp nhà vô địch rút ngắn đáng kể hành trình mùa giải, đồng thời tạo lợi thế lớn trong công tác chuẩn bị chiến thuật và lực lượng. Điều đó khiến EWC 2026 trở thành một cột mốc quan trọng thay vì chỉ là một giải đấu độc lập.

Ban tổ chức định vị EWC 2026 như một phần quan trọng trong hệ sinh thái Free Fire Esports 2026. Với suất vào thẳng Chung kết Thế giới, giải đấu tại Riyadh tác động trực tiếp tới cấu trúc mùa giải, chiến lược phân bổ lực lượng và mục tiêu của các đội.

Đội vô địch Free Fire tại EWC 2026 sẽ giành vé tham dự Free Fire World Series 2026 Global Finals
Đội vô địch Free Fire tại EWC 2026 sẽ giành vé tham dự Free Fire World Series 2026 Global Finals

Các đội mạnh nhiều khả năng sẽ ưu tiên nguồn lực cho EWC nhằm tối đa hóa cơ hội giành vé sớm tới Bangkok. Điều này đồng nghĩa chất lượng chuyên môn tại Riyadh sẽ được đẩy lên mức cao nhất.

Sự kiện cũng tạo áp lực cho các khu vực còn lại trong hệ thống FFWS. Khi một suất Chung kết Thế giới đã được xác định từ tháng 7, cuộc đua giành các tấm vé còn lại vào cuối năm sẽ càng căng thẳng.

Với quy mô mở rộng, giá trị cạnh tranh cao và cơ chế thưởng mang tính chiến lược, Free Fire tại EWC 2026 được kỳ vọng trở thành một trong những nội dung hấp dẫn nhất. 24 đội tuyển sẽ bước vào cuộc đua khốc liệt, nơi mỗi điểm số đều có thể quyết định cục diện.

Riyadh một lần nữa trở thành sân khấu để các khu vực hàng đầu đối đầu trực tiếp. Nhà vô địch không chỉ giành danh hiệu và tiền thưởng mà còn mở toang cánh cửa tới Bangkok vào tháng 11.

Trong bức tranh tổng thể của Free Fire Esports 2026, EWC không còn là trạm dừng giữa mùa giải. Giải đấu này đã trở thành bước ngoặt định hình tham vọng và vị thế của các đội tuyển trên hành trình chinh phục ngôi vương thế giới.

Free Fire EWC 2026 Esports World Cup 2026 EWC 2026 Free Fire Esports

Bài liên quan

PRO X2 SUPERSTRIKE: chuột gaming cảm ứng đầu tiên trên thế giới

PRO X2 SUPERSTRIKE: chuột gaming cảm ứng đầu tiên trên thế giới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lộ diện HLV tại ASIAD 2026

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lộ diện HLV tại ASIAD 2026

Có thể bạn quan tâm

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Game news
Tập đoàn game Valve đang trở thành tâm điểm của một vụ kiện quy mô lớn tại bang New York, sau khi Tổng chưởng lý bang đệ đơn cáo buộc cơ chế “loot box” trong các trò chơi của hãng mang bản chất cờ bạc trái phép.
Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Gaming
Sau nhiều năm liên tục làm mới thương hiệu, Resident Evil Requiem đánh dấu bước đi táo bạo nhưng cũng đầy tính toán của Capcom. Phần thứ 9 của dòng game Resident Evil nhanh chóng nhận “cơn mưa điểm số” tích cực, cho thấy sự đồng thuận cao về chất lượng tổng thể.
Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Gaming
Hãng công nghệ gaming Razer chính thức giới thiệu mẫu bàn phím Razer Huntsman Signature Edition với mức niêm yết 500 USD. Con số này tương đương một card đồ họa tầm trung trên thị trường, đồng thời cao gấp đôi phiên bản tiêu chuẩn cùng dòng.
Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Gaming
Giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 (ĐTDV) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 28/2, mở màn cho năm thứ 10 vận hành của sân chơi Liên Quân Mobile cấp cao nhất Việt Nam.
Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Esports
Một trong những cú sốc lớn nhất tại LCK Cup 2026 đã xảy ra tối 15/2 tại LoL Park (Jongno, Hàn Quốc), khi BNK FearX (BFX) đánh bại T1 với tỷ số 3-1 ở vòng 2 Playoffs.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 28°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,400 18,700
Kim TT/AVPL 18,405 18,710
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,380 18,680
Nguyên Liệu 99.99 17,400 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,350 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,260 18,660
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,210 18,610
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,140 18,590
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
NL 99.90 17,270 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300 ▲150K
Trang sức 99.9 18,040 ▲170K 18,740 ▲170K
Trang sức 99.99 18,050 ▲170K 18,750 ▲170K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,856 ▲1672K 18,862 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,856 ▲1672K 18,863 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,854 ▲16K 1,884 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,854 ▲16K 1,885 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,834 ▲16K 1,869 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,855 ▼159110K 18,505 ▼164960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,439 ▲1200K 140,339 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,355 ▲1088K 127,255 ▲1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,527 ▼93767K 11,417 ▼101777K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,224 ▲933K 109,124 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,195 ▲667K 78,095 ▲667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17993 18268 18864
CAD 18554 18831 19461
CHF 33218 33605 34271
CNY 0 3470 3830
EUR 30135 30409 31454
GBP 34320 34711 35662
HKD 0 3199 3403
JPY 160 164 170
KRW 0 17 19
NZD 0 15308 15899
SGD 20043 20325 20868
THB 753 816 872
USD (1,2) 25784 0 0
USD (5,10,20) 25823 0 0
USD (50,100) 25851 25870 26240
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,870 25,870 26,250
USD(1-2-5) 24,836 - -
USD(10-20) 24,836 - -
EUR 30,204 30,228 31,576
JPY 163.01 163.3 171.19
GBP 34,520 34,613 35,642
AUD 18,171 18,237 18,824
CAD 18,731 18,791 19,446
CHF 33,462 33,566 34,488
SGD 20,110 20,173 20,934
CNY - 3,740 3,863
HKD 3,271 3,281 3,383
KRW 16.56 17.27 18.67
THB 796.84 806.68 863.76
NZD 15,236 15,377 15,838
SEK - 2,825 2,925
DKK - 4,039 4,182
NOK - 2,688 2,795
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,226.5 - 7,031.62
TWD 749.65 - 908.22
SAR - 6,828 7,192.71
KWD - 82,993 88,309
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,840 25,860 26,240
EUR 30,196 30,317 31,495
GBP 34,528 34,667 35,670
HKD 3,261 3,274 3,389
CHF 33,121 33,254 34,195
JPY 162.95 163.60 171.06
AUD 18,192 18,265 18,855
SGD 20,237 20,318 20,905
THB 818 821 858
CAD 18,708 18,783 19,356
NZD 15,349 15,883
KRW 17.40 19.01
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25860 25860 26230
AUD 18059 18159 19087
CAD 18721 18821 19841
CHF 33469 33499 35100
CNY 0 3763.1 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4110 0
EUR 30215 30245 31975
GBP 34447 34497 36268
HKD 0 3330 0
JPY 163.05 163.55 174.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6890 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15328 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2880 0
SGD 20150 20280 21013
THB 0 778.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18300000 18300000 18900000
SBJ 16000000 16000000 18900000
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,873 25,923 26,210
USD20 25,873 25,923 26,210
USD1 25,873 25,923 26,210
AUD 18,240 18,340 19,454
EUR 30,441 30,441 31,861
CAD 18,651 18,751 20,061
SGD 20,294 20,444 21,015
JPY 164.03 165.53 171
GBP 34,475 34,825 35,699
XAU 18,098,000 0 18,402,000
CNY 0 3,648 0
THB 0 819 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/03/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai Xuân'

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' cùng VNPT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa