Esports World Cup công bố Road to EWC, thiết lập mùa giải vòng loại toàn cầu cho EWC 2026

Theo EWCF, Road to EWC 2026 bao gồm hơn 230 giải đấu được tổ chức trên toàn thế giới, trải rộng ở mọi khu vực với nhiều cấp độ thi đấu. Chương trình kết nối các giải đấu do nhà phát hành dẫn dắt, hệ thống vòng loại chính thức được tổ chức thống nhất, tạo thành một lộ trình xuyên suốt. Điều này giúp tuyển thủ và các câu lạc bộ xác định rõ con đường tham dự sân khấu Esports lớn nhất thế giới.

EWCF chính thức công bố chương trình vòng loại toàn cầu Road to EWC. Ảnh: EWC

Việc thống nhất vòng loại của nhiều bộ môn trong một lịch thi đấu toàn cầu duy nhất được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Esports.

Mô hình cho phép tuyển thủ chủ động xây dựng sự nghiệp, các câu lạc bộ sớm phân bổ nguồn lực, nhà phát hành đồng bộ hệ sinh thái, trong khi người hâm mộ có thể theo dõi mùa giải quanh năm.

“Road to EWC kết nối những hành trình làm nên Esports thi đấu đỉnh cao,” ông Faisal Bin Homran, Giám đốc Sản phẩm của EWCF, cho biết. “Một mùa giải vòng loại rõ ràng giúp toàn bộ hệ sinh thái chủ động hơn, từ tuyển thủ, câu lạc bộ đến người hâm mộ, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện và mang tính toàn cầu của Esports.”

Road to EWC được tích hợp trực tiếp vào hệ thống các giải đấu Esports hàng đầu thế giới, có thể kể đến một số cái tên như: Apex Legends Global Series, EA Sports FC Pro, EVO, Free Fire World Series, Fortnite Reload Elite Series, Overwatch Champions Series, PUBG Global Series, PUBG MOBILE Global Open,…

Bên cạnh các giải đấu chuyên nghiệp, EWCF cũng tổ chức các vòng loại trực tuyến mở và giải đấu cộng đồng cho Call of Duty: Warzone, Dota 2, Teamfight Tactics và Chess, nhằm mở rộng cơ hội cho game thủ phong trào cạnh tranh với các tên tuổi hàng đầu.



Road to EWC được tích hợp trực tiếp vào các giải đấu Esports hàng đầu thế giới. Ảnh: EWC

Toàn bộ các giải vòng loại sẽ được tổng hợp trong lịch thi đấu Esports World Cup thống nhất. Song song đó, EWCF triển khai chiến dịch truyền thông đa nền tảng, cung cấp các nội dung như tổng hợp trận đấu, phỏng vấn tuyển thủ, bài viết phân tích, livestream, VOD và hoạt động tác nghiệp tại chỗ từ các nhà sáng tạo nội dung.

Trong mùa giải EWC 2025, hơn 2.500 tuyển thủ đến từ hơn 100 quốc gia và 200 câu lạc bộ đã giành quyền tham dự EWC thông qua Road to EWC. Những dấu ấn đáng chú ý bao gồm chức vô địch Free Fire của tuyển thủ 15 tuổi Rasyah “Rasyah” Rasyid, thành công của Manuel “ManuBachoore” Bachoore (EA FC), Zeng “Xiao Hai” Zhuojun (Street Fighter) và danh hiệu Club Championship lần thứ hai của Team Falcons.

Thông tin chi tiết về Road to EWC được cập nhật tại esportsworldcup.com, bao gồm lịch thi đấu, địa điểm, thể thức và cách theo dõi. Hiện vé cho Esports World Cup 2026 đã được mở bán thông qua các đối tác quốc tế như Tixr, Webook, Platinumlist, Damai cùng các gói du lịch sớm từ Saudia Holidays.

Esports World Cup là sự kiện esports thường niên quy mô toàn cầu, quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu thế giới thi đấu ở nhiều bộ môn, cạnh tranh cho quỹ giải thưởng lớn nhất trong lịch sử esports và danh hiệu Nhà vô địch Câu lạc bộ Esports World Cup.