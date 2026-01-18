Đại học Đại Nam hợp tác chiến lược với KdKOO, thành lập Khoa Thể thao điện tử đầu tiên tại Việt Nam

Đại học Đại Nam chính thức ký kết hợp tác với KdKOO (Hàn Quốc). Ảnh: Đại học Đại Nam

Theo thỏa thuận hợp tác, Đại học Đại Nam sẽ xây dựng hệ sinh thái đào tạo Esports toàn diện, bao gồm đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia phân tích chiến thuật, quản lý đội tuyển và tổ chức giải đấu. Chương trình đào tạo được kết nối trực tiếp với mạng lưới Esports quốc tế thông qua đối tác KdKOO, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu và làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên Việt Nam.

Sự kiện này được xem là bước ngoặt của Esports học đường, trong bối cảnh thể thao điện tử tại Việt Nam đã được công nhận là một môn thể thao chính thức nhưng vẫn thiếu các mô hình đào tạo chuẩn hóa ở bậc giáo dục đại học. Việc đưa Esports vào giảng đường không chỉ đáp ứng nhu cầu của người học mà còn phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và công nghiệp nội dung số.

Khoa Thể thao điện tử đánh dấu cột mốc mới trong quá trình chuyên nghiệp hóa Esports tại Việt Nam. Ảnh: Đại học Đại Nam

Minh chứng cho quy mô hợp tác giữa các bên là kế hoạch tổ chức giải đấu League of Legends với quy mô khoảng 35.000 khán giả tại Hà Nội vào tháng 5 tới, do KdKOO và KooplanIT phối hợp triển khai. Đây được đánh giá là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại có quy mô khán giả lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của Esports từ hoạt động giải trí sang lĩnh vực tổ chức chuyên nghiệp và học thuật.

Theo thống kê đến đầu năm 2026, Việt Nam có khoảng 28,2 triệu người chơi Esports, trong đó sinh viên là lực lượng nòng cốt. Các giải đấu dành cho sinh viên ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn mức đầu tư.

Tiêu biểu là Giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc 2025 (NSOC 2025), thu hút hơn 5.000 tuyển thủ tham gia, với tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng và mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Hệ thống các giải đấu cấp trường và liên trường cũng đang trở thành nguồn cung quan trọng cho các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Sự hợp tác này mở ra cơ hội việc làm cho nhiều bạn trẻ đam mê Thể thao điện tử. Ảnh: Đại học Đại Nam

Thực tế cho thấy, Esports không chỉ giới hạn ở vai trò tuyển thủ thi đấu. Ngành này đang tạo ra nhiều vị trí việc làm khác nháu như:

Quản lý đội tuyển: Điều phối hoạt động, xây dựng lịch trình, quản lý tài chính và phát triển thương hiệu cho đội tuyển.

Tổ chức sự kiện: Lên kế hoạch và triển khai các giải đấu, từ quy mô nhỏ đến các sự kiện quốc tế.

Truyền thông và sáng tạo nội dung: Phát triển nội dung cho các nền tảng trực tuyến, xây dựng cộng đồng người hâm mộ.

Phát triển kinh doanh: Xây dựng quan hệ đối tác, tìm kiếm nhà tài trợ và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Công nghệ và phát triển game: Tham gia vào quá trình phát triển và hoàn thiện các trò chơi điện tử.

Sự đa dạng này phản ánh tính chất đa ngành của Esports, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức về công nghệ, kinh doanh, truyền thông và tâm lý học. Vì vậy, chương trình đào tạo tại Đại học Đại Nam cần được thiết kế để trang bị cho sinh viên các kỹ năng đa dạng, giúp họ có thể thích ứng với nhiều vai trò khác nhau trong ngành.

Với vai trò tiên phong của Đại học Đại Nam, giới chuyên môn nhận định trong những năm tới, Esports có thể trở thành một ngành học chính thức tại nhiều cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam. Việc hình thành các khoa, chuyên ngành đào tạo thể thao điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa Esports Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.