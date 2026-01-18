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Đại học Đại Nam hợp tác chiến lược với KdKOO, thành lập Khoa Thể thao điện tử đầu tiên tại Việt Nam

Thành Biên

Thành Biên

13:41 | 18/01/2026
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Việc Đại học Đại Nam chính thức ký kết hợp tác với KdKOO (Hàn Quốc) để thành lập Khoa Thể thao điện tử đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa Esports tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mô hình đào tạo thể thao điện tử được đưa vào bậc đại học một cách bài bản, có định hướng học thuật và gắn với hệ sinh thái nghề nghiệp hoàn chỉnh.
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Đại học Đại Nam chính thức ký kết hợp tác với KdKOO (Hàn Quốc). Ảnh: Đại học Đại Nam
Đại học Đại Nam chính thức ký kết hợp tác với KdKOO (Hàn Quốc). Ảnh: Đại học Đại Nam

Theo thỏa thuận hợp tác, Đại học Đại Nam sẽ xây dựng hệ sinh thái đào tạo Esports toàn diện, bao gồm đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia phân tích chiến thuật, quản lý đội tuyển và tổ chức giải đấu. Chương trình đào tạo được kết nối trực tiếp với mạng lưới Esports quốc tế thông qua đối tác KdKOO, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu và làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên Việt Nam.

Sự kiện này được xem là bước ngoặt của Esports học đường, trong bối cảnh thể thao điện tử tại Việt Nam đã được công nhận là một môn thể thao chính thức nhưng vẫn thiếu các mô hình đào tạo chuẩn hóa ở bậc giáo dục đại học. Việc đưa Esports vào giảng đường không chỉ đáp ứng nhu cầu của người học mà còn phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và công nghiệp nội dung số.

Khoa Thể thao điện tử đánh dấu cột mốc mới trong quá trình chuyên nghiệp hóa Esports tại Việt Nam. Ảnh: Đại học Đại Nam
Khoa Thể thao điện tử đánh dấu cột mốc mới trong quá trình chuyên nghiệp hóa Esports tại Việt Nam. Ảnh: Đại học Đại Nam

Minh chứng cho quy mô hợp tác giữa các bên là kế hoạch tổ chức giải đấu League of Legends với quy mô khoảng 35.000 khán giả tại Hà Nội vào tháng 5 tới, do KdKOO và KooplanIT phối hợp triển khai. Đây được đánh giá là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại có quy mô khán giả lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của Esports từ hoạt động giải trí sang lĩnh vực tổ chức chuyên nghiệp và học thuật.

Theo thống kê đến đầu năm 2026, Việt Nam có khoảng 28,2 triệu người chơi Esports, trong đó sinh viên là lực lượng nòng cốt. Các giải đấu dành cho sinh viên ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn mức đầu tư.

Tiêu biểu là Giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc 2025 (NSOC 2025), thu hút hơn 5.000 tuyển thủ tham gia, với tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng và mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Hệ thống các giải đấu cấp trường và liên trường cũng đang trở thành nguồn cung quan trọng cho các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Sự hợp tác này mở ra cơ hội việc làm cho nhiều bạn trẻ đam mê Thể thao điện tử. Ảnh: Đại học Đại Nam
Sự hợp tác này mở ra cơ hội việc làm cho nhiều bạn trẻ đam mê Thể thao điện tử. Ảnh: Đại học Đại Nam

Thực tế cho thấy, Esports không chỉ giới hạn ở vai trò tuyển thủ thi đấu. Ngành này đang tạo ra nhiều vị trí việc làm khác nháu như:

Quản lý đội tuyển: Điều phối hoạt động, xây dựng lịch trình, quản lý tài chính và phát triển thương hiệu cho đội tuyển.

Tổ chức sự kiện: Lên kế hoạch và triển khai các giải đấu, từ quy mô nhỏ đến các sự kiện quốc tế.

Truyền thông và sáng tạo nội dung: Phát triển nội dung cho các nền tảng trực tuyến, xây dựng cộng đồng người hâm mộ.

Phát triển kinh doanh: Xây dựng quan hệ đối tác, tìm kiếm nhà tài trợ và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Công nghệ và phát triển game: Tham gia vào quá trình phát triển và hoàn thiện các trò chơi điện tử.

Sự đa dạng này phản ánh tính chất đa ngành của Esports, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức về công nghệ, kinh doanh, truyền thông và tâm lý học. Vì vậy, chương trình đào tạo tại Đại học Đại Nam cần được thiết kế để trang bị cho sinh viên các kỹ năng đa dạng, giúp họ có thể thích ứng với nhiều vai trò khác nhau trong ngành.

Với vai trò tiên phong của Đại học Đại Nam, giới chuyên môn nhận định trong những năm tới, Esports có thể trở thành một ngành học chính thức tại nhiều cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam. Việc hình thành các khoa, chuyên ngành đào tạo thể thao điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa Esports Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Esports Đại học Đại Nam Thể thao điện tử Khoa Thể thao điện tử giáo dục đại học liên minh huyền thoại NSOC 2025

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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TCL trở thành đối tác của

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam