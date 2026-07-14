Công nghệ số

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực

Phạm Anh

Phạm Anh

15:27 | 14/07/2026
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Ứng dụng này đồng thời vươn lên trở thành trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.
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Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực
The Gemini Report|Southeast Asia 2026 vừa diễn ra sáng nay tại Singapore

Mô hình Gemini của Google cũng được đánh giá là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có hiệu năng tốt nhất đối với các ngôn ngữ Đông Nam Á theo hệ thống đánh giá SEA-HELM của AI Singapore. Trong đó, tại Việt Nam tần suất sử dụng Gemini trong hỗ trợ học thuật và sở hữu tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa cao nhất khu vực.

Báo cáo cũng chỉ rõ các xu hướng sử dụng Gemini các quốc gia tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Thái Lan nhằm hé lộ những góc nhìn mới về người dùng trong khu vực đã và đang sử dụng Gemini để làm việc, sáng tạo và quản lý cuộc sống thường nhật như thế nào. Thành tựu này đóng góp vào cột mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của ứng dụng trên toàn cầu. Sự tăng trưởng ấn tượng này được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ, am hiểu công nghệ của Đông Nam Á, với gần 40% dân số dưới 25 tuổi, cùng năng lực xử lý ngôn ngữ địa phương vượt trội của Gemini.

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực
Bà Sapna Chadha, Phó Chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á

Bà Sapna Chadha, Phó Chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi thấy Gemini đã trở thành lựa chọn AI hàng đầu cho rất nhiều người dùng tại Đông Nam Á. Điều khiến khu vực này trở nên đặc biệt là cách công nghệ được tích hợp một cách tự nhiên vào cuộc sống hàng ngày. Người dùng không chỉ đơn thuần thích nghi với Gemini, họ đang sử dụng nó theo cách riêng của mình – thông qua các phương thức họ thích, bằng ngôn ngữ họ nói và trong những bối cảnh đặc thù của cuộc sống. Những số liệu trong báo cáo minh chứng rằng AI không còn là công cụ của tương lai, mà là một cộng sự đồng hành không thể thiếu đang trực tiếp định hình cách chúng ta làm việc, học tập và sinh hoạt hiện nay.”

Nội dung báo cáo cũng đi sâu vào khai thác khía cạnh cách người dùng từng quốc gia đang sử dụng Gemini như thế nào. Báo cáo nêu rõ:

Giới trẻ là thế hệ người dùng chủ lực: Thế hệ công dân số trẻ đang dẫn đầu xu hướng sử dụng ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á. So với các nhóm tuổi khác, họ đưa ra nhiều yêu cầu hơn, duy trì các cuộc hội thoại dài hơn và viết các câu lệnh với mức độ chi tiết cao hơn hẳn.

Bậc thầy về ngôn ngữ bản địa: Thành công của Gemini tại khu vực bắt nguồn từ khả năng thông thạo ngôn ngữ địa phương. Gần 70% số câu lệnh tại khu vực được gửi bằng tiếng mẹ đẻ, dẫn đầu là Việt Nam (89%), Thái Lan (87%) và Indonesia (84%). Theo Hệ thống Đánh giá Toàn diện Mô hình Ngôn ngữ Đông Nam Á (SEA-HELM) do viện nghiên cứu AI hàng đầu AI Singapore thực hiện, Gemini được đánh giá là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có hiệu năng tổng thể xuất sắc nhất cho các ngôn ngữ Đông Nam Á.

“Việc áp dụng AI chỉ thực sự diễn ra khi công nghệ mang lại cảm giác bản địa hóa tự nhiên, thay vì là một sản phẩm dịch thuật. Trong một khu vực đa dạng về ngôn ngữ như Đông Nam Á, các mô hình phải hiểu sâu sắc bối cảnh địa phương để có thể phát huy hiệu quả. Vị thế vững chắc của Gemini trên khung đánh giá SEA-HELM của chúng tôi là minh chứng cho khả năng định hướng xuất sắc trước bối cảnh ngôn ngữ phức tạp của khu vực. Những kết quả này nhấn mạnh lý do tại sao việc đánh giá nghiêm ngặt và liên tục phát triển AI đa ngôn ngữ vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng AI trên khắp Đông Nam Á,” Tiến sĩ Leslie Teo, Giám đốc Cấp cao Sản phẩm AI của AI Singapore, nhận định.

Đa phương thức và tiện lợi mọi lúc mọi nơi: Gần ba phần tư số lượng yêu cầu gửi đến Gemini trên toàn khu vực xuất phát từ các thiết bị di động. Nhờ khả năng tương tác thoải mái bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, người dùng đang dần bỏ qua bàn phím, thay vào đó, họ phụ thuộc vào câu lệnh hội thoại, hình ảnh và video với hơn 40% số câu lệnh, và sử dụng hoàn toàn bằng giọng nói cho hơn 10% số câu lệnh. Thông qua các tính năng như Gemini Live, họ có thể xử lý các tình huống trong thời gian thực, chẳng hạn như dịch biển báo đường phố, tìm cách sửa chữa đồ đạc trong nhà hay phân tích tài liệu ngay khi đang di chuyển.

Người cộng sự sáng tạo: Khoảng 40% truy vấn yêu cầu Gemini tạo ra các đầu ra hoàn toàn mới, điển hình như hình ảnh, âm nhạc, video và soạn thảo tài liệu. Trong năm qua, người dùng khắp Đông Nam Á đã tạo ra 5 tỷ hình ảnh bằng Nano Banana, mô hình tạo ảnh của Google. Họ cũng đã sáng tác gần 1 triệu bài hát kể từ khi Lyria 3 mô hình tạo nhạc của Gemini, được ra mắt tại khu vực.

Đối tác nghiên cứu và tư duy: Người dùng thường xuyên xem Gemini như một trợ lý nghiên cứu để tóm tắt các tài liệu chuyên sâu và cấu trúc lại dữ liệu thô. Họ cũng sử dụng ứng dụng này như một đối tác tư duy để đưa ra lời khuyên, đóng góp ý kiến và đề xuất, ví dụ như ý tưởng quà tặng sinh nhật, điểm đến du lịch, và các bước giải quyết vấn đề cụ thể.

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực
Số lượng người dùng hoạt động trên ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm qua

Đáng chú ý, trong nội dung báo cáo chỉ rõ rằng, người dùng Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực về việc ứng dụng Gemini có trách nhiệm trong học thuật cả tần suất sử dụng trong học thuật lẫn tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini. Cụ thể, Việt Nam sở hữu tỷ lệ sử dụng tiếng bản xứ cao nhất khu vực, với 89% số câu lệnh được gửi bằng tiếng Việt. Đóng vai trò là cầu nối quan trọng vươn ra thị trường toàn cầu, người dùng Việt Nam dựa vào khả năng dịch thuật và bản địa hóa của Gemini nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á.

Từ lớp học đến các phòng lập trình, Gemini đã trở thành người bạn đồng hành tối ưu cho học sinh, nhà giáo dục và tài năng công nghệ của Việt Nam. Dưới đây là cách người dùng Việt đang ứng dụng Gemini:

Học có trách nhiệm: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á trong việc ứng dụng AI vào học tập một cách có trách nhiệm, trong đó các hoạt động học thuật chiếm tới 17% tổng số câu lệnh. Hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ Ôn thi Gemini Canvas (Gemini Canvas Exam Preparation tool) mỗi tháng, trong khi các nhà giáo dục tạo ra 55.000 yêu cầu liên quan đến hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.

Lập trình hiệu suất cao: Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng yêu cầu liên quan đến hỗ trợ lập trình và tư duy toán học trên Gemini. Đáng chú ý, gần một phần ba tổng tương tác diễn ra trên nền tảng máy tính, thể hiện tính tập trung và kỹ thuật cao trong các tác vụ mà người dùng Việt Nam đang cộng tác với Gemini.

“Là một sinh viên và nhà sáng tạo nội dung, Nga nhận thấy Gemini là một công cụ rất thiết thực để giúp xây dựng thói quen học tập hiệu quả hơn. Các tính năng như Canvas trong Gemini đóng vai trò như một cộng sự đồng hành khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp Nga và các bạn của mình phân tích các công thức toán phức tạp hoặc phát hiện ra lĩnh vực mình cần ôn luyện nhiều hơn. Đây là một cách hữu ích để hỗ trợ giải quyết vấn đề và hệ thống hóa dữ liệu. Nga cũng hiểu tư duy phản biện và kết quả hoàn thiện cuối cùng vẫn đến từ chính các bạn sinh viên. Công cụ Gemini đơn giản là giúp cho toàn bộ quá trình học tập trở nên nhanh chóng, hiệu quả và có tổ chức hơn rất nhiều.” Đặng Thanh Nga, một nhà sáng tạo nội dung công nghệ giáo dục (Study with Gem) và là đại sứ Sinh viên Google chia sẻ.

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực
Trong năm qua, người dùng khắp Đông Nam Á đã tạo ra 5 tỷ hình ảnh bằng Nano Banana

Cũng trong khôn khổ sự kiện, Google đưa ra cam kết sẽ đưa Gemini trở thành trợ lý AI hữu ích nhất cho 600 triệu người dân Đông Nam Á. Theo đó, bước tiếp theo mà Google sẽ làm là mang sức mạnh của các tác nhân AI đến với người tiêu dùng một cách an toàn và bảo mật. Điều này bao gồm Gemini Spark, giải pháp giúp chuyển đổi Gemini từ một trợ lý trả lời câu hỏi thành một đối tác tích cực trực tiếp hoàn thành công việc thay cho bạn.

Spark là một tác nhân AI cá nhân hóa hoạt động 24/7 được thiết kế để chủ động quản lý các tác vụ và giúp người dùng điều hành cuộc sống số của họ. Được tích hợp sâu với các công cụ Workspace như Gmail, Docs và Slides, đặc vụ chạy trên nền tảng đám mây này hoạt động ngầm, ngay cả khi máy tính xách tay đã gập lại hoặc điện thoại đang khóa.

Gemini Spark hiện đã có sẵn bằng tiếng Anh cho những người dùng đăng ký gói Google AI Ultra. Công cụ này cũng sẽ được triển khai bằng tất cả các ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á cho những người đăng ký gói Ultra bắt đầu từ tuần này.

Đợt triển khai này tiếp nối một chuỗi các tính năng đang mở rộng nhanh chóng của Gemini, vốn được thiết kế cho các tiện ích hàng ngày, bao gồm

Sáng tạo hình ảnh và học tập: Các công cụ như Nano Banana, Omni và Canvas giúp người dùng tạo hình ảnh và đi sâu hơn vào các chủ đề phức tạp.

AI cá nhân hóa: Tính năng Custom Gems cho phép người dùng tùy chỉnh Gemini phục vụ cho các mục tiêu cá nhân và chuyên môn cụ thể.

Mua sắm ngay trong ứng dụng: Tại Việt Nam, Indonesia, Philippines, và Thái Lan, người dùng giờ đây có thể chuyển từ việc lên ý tưởng sang duyệt xem sản phẩm trực tiếp ngay trong cửa sổ trò chuyện, đi kèm với danh sách sản phẩm có thể mua sắm, bảng so sánh và giá cả được tổng hợp từ khắp nơi trên Internet.

Chi tiết báo cáo xem thêm tại đây.

Google Gemini SEA Gemini Report Việt Nam Đông Nam Á

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Cập nhật: 14/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
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