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Không chỉ để định danh, VNeID còn giúp người dân tiết kiệm nhiều khoản phí từ 15/8

Phan Quỳnh

Phan Quỳnh

11:26 | 14/07/2026
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Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến Từ ngày 15/8/2026 theo quy định sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về phí, lệ phí. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.
Liên thông dữ liệu sức khỏe lên VNeID: Bước tiến quan trọng trong xây dựng công dân số VNeID bổ sung tính năng kiểm tra hiệu lực thẻ Căn cước bằng mã QR Luật Thương mại điện tử có hiệu lực, định danh người bán bằng VNeID
Ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam (Ảnh minh họa).
Ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam (Ảnh minh họa).

VNeID sẽ mang đến nhiều chính sách miễn, giảm phí, lệ phí cho người dân từ ngày 15/8/2026 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.

Theo quy định, công dân hoàn thành việc tích hợp giấy chứng nhận đăng ký xe cùng 5 loại giấy tờ, thông tin thiết yếu trên ứng dụng VNeID, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời phương tiện giao thông thông qua dịch vụ công trực tuyến sẽ được miễn lệ phí đăng ký và cấp biển số đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đối với lĩnh vực căn cước, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, đã tích hợp đầy đủ các thông tin theo quy định trên VNeID và thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước bằng hình thức trực tuyến cũng sẽ được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Một điểm mới đáng chú ý khác là chính sách ưu đãi đối với giao dịch nhà, đất. Theo đó, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện kê khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng. Chính sách này chỉ áp dụng một lần trong một năm, với mức giảm tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Để được hưởng ưu đãi, người dân phải đáp ứng một trong các điều kiện như đã tích hợp thành công mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và các giấy tờ thiết yếu khác trên ứng dụng VNeID.

Đối với phương tiện giao thông, Nghị quyết cũng đưa ra mức ưu đãi lớn về lệ phí trước bạ. Cụ thể, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô và giảm 100% lệ phí trước bạ đối với mô tô khi đăng ký quyền sở hữu, nếu công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện các thủ tục điện tử theo quy định.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi về tài chính, Nghị quyết cũng chính thức quy định ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham gia xây dựng xã hội số.

Theo Phụ lục I ban hành kèm Nghị quyết, danh mục giấy tờ và thông tin thiết yếu được tích hợp, cập nhật trên ứng dụng VNeID gồm nhiều loại giấy tờ quan trọng như: giấy khai sinh, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ sức khỏe điện tử, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lý lịch tư pháp, mã số thuế cá nhân, giấy đăng ký kết hôn...

Việc triển khai các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí gắn với sử dụng VNeID được kỳ vọng sẽ tạo động lực để người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ giao dịch số, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

VNeID Công dân số Dịch vụ công trực tuyến miễn giảm phí Chuyển đổi số

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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
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Cập nhật: 14/07/2026 12:00
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Cập nhật: 14/07/2026 12:00

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