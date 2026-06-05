Từ ngày 31/5, dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân sẽ được cập nhật và liên thông với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/5, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế số, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả.

Theo quy định mới, dữ liệu sức khỏe cá nhân sẽ được hình thành từ hai nguồn chính gồm kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại các cơ sở y tế và dữ liệu khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ. Việc kết nối, liên thông dữ liệu được thực hiện thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm đồng bộ với cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân do Bộ Y tế quản lý.

Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật đơn thuần mà còn là một trong những mắt xích quan trọng trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Việc số hóa và liên thông dữ liệu sức khỏe góp phần hình thành kho dữ liệu y tế thống nhất, tạo nền tảng cho việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Để bảo đảm chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu, Bộ Y tế yêu cầu toàn bộ thông tin được kết nối, liên thông phải đầy đủ, chính xác và được ký số theo quy định. Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc lên hệ thống trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc đợt khám. Đối với dữ liệu phát sinh trước thời điểm quyết định có hiệu lực, việc đồng bộ phải hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Từ nguồn dữ liệu được cập nhật, Bộ Y tế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý dữ liệu dân cư để tạo lập và duy trì Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Khi đó, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất, có thể dễ dàng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, kết quả khám sức khỏe, thông tin điều trị cũng như thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế ngay trên môi trường số.

Việc hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và ngành y tế. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ hoặc cung cấp lại thông tin ở mỗi lần khám chữa bệnh, người dân chỉ cần sử dụng dữ liệu đã được xác thực trên hệ thống. Đồng thời, đội ngũ y, bác sĩ có thể nhanh chóng tiếp cận tiền sử bệnh tật, kết quả xét nghiệm và quá trình điều trị trước đó của người bệnh, qua đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và giảm thiểu các thủ tục không cần thiết.

Về lâu dài, việc xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất còn giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân xuyên suốt vòng đời, hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, hạn chế tình trạng xét nghiệm, chẩn đoán trùng lặp giữa các cơ sở y tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và hoạch định chính sách y tế.

Những kết quả bước đầu cho thấy nền tảng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang được triển khai đồng bộ và đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã sử dụng căn cước công dân gắn chip trong quy trình tiếp nhận người bệnh. Hệ thống đã ghi nhận gần 400 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế thành công, tiếp nhận hơn 647 triệu lượt dữ liệu khám chữa bệnh và thực hiện trên 254 triệu lượt tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc liên thông dữ liệu sức khỏe lên VNeID không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo nền tảng để xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Đây là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu mỗi công dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần hiện thực hóa nền y tế số và xã hội số tại Việt Nam.