Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo: Chỉ xác thực thuê bao di động qua VNeID

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức giả danh cơ quan chức năng, doanh nghiệp viễn thông để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện xác thực thuê bao qua các đường dẫn lạ.

Các đối tượng thường gửi tin nhắn, gọi điện hoặc phát tán đường link giả mạo, dụ người dùng đăng nhập và cung cấp dữ liệu nhạy cảm. Hệ quả là nhiều trường hợp bị chiếm quyền sử dụng số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hành vi lừa đảo liên quan đến thông tin thuê bao di động có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây

Trước thực trạng này, Bộ nhấn mạnh việc xác thực thông tin thuê bao di động cần được thực hiện qua kênh chính thống, trong đó ứng dụng VNeID là nền tảng được khuyến nghị sử dụng. Đây là ứng dụng do cơ quan chức năng quản lý, tích hợp các tính năng định danh điện tử, cho phép người dân xác minh thông tin một cách an toàn, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khuyến cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ

Việc sử dụng VNeID giúp giảm thiểu nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Thông qua nền tảng này, dữ liệu được xác thực trực tiếp với hệ thống quản lý nhà nước, hạn chế sự can thiệp của bên thứ ba. Đồng thời, quy trình xác thực được kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng sơ hở để giả mạo danh tính.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hoặc dữ liệu định danh cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào qua các kênh không chính thức. Mọi yêu cầu liên quan đến cập nhật, xác thực thông tin thuê bao cần được kiểm tra kỹ nguồn gốc, chỉ thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc tại các điểm giao dịch chính thức của doanh nghiệp viễn thông.

Tại Họp báo thường kỳ chiều 29/4, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin lưu ý, toàn bộ quá trình xác nhận thuê bao chính chủ chỉ được thực hiện qua VNeID.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Tiền Phong

Tại họp báo, ông Nguyễn Anh Cương cho biết, trong năm 2023, cơ quan quản lý đã triển khai đợt rà soát diện rộng nhằm bảo đảm toàn bộ thông tin thuê bao di động được gắn với giấy tờ hợp pháp và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả, khoảng 17 triệu thuê bao có thông tin giấy tờ không hợp lệ đã được xử lý, trong đó 11 triệu thuê bao được chuẩn hóa dữ liệu và 6 triệu thuê bao bị thu hồi.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, việc đối soát mới dừng lại ở ba trường thông tin cơ bản gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ do hạn chế về kỹ thuật. Để khắc phục, Thông tư 08 (có hiệu lực từ 15/4/2026) đã bổ sung thêm dữ liệu hình ảnh trong quá trình xác thực, qua đó nâng cao độ chính xác và giảm nguy cơ giả mạo giấy tờ, đặc biệt là các trường hợp thay đổi khuôn mặt mà doanh nghiệp viễn thông khó kiểm chứng.

“Người dân cần nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin”, lãnh đạo Cục Viễn thông lưu ý.

Ông Cương cũng khẳng định, không phải toàn bộ người dùng đều phải thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao. Phần lớn người dân đã cung cấp đầy đủ dữ liệu, bao gồm cả hình ảnh, ngay từ thời điểm đăng ký mới.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các kênh chính thống trong quá trình xác thực thông tin. Các đơn vị cần chủ động cảnh báo sớm về các hình thức lừa đảo mới, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xác thực thuê bao di động: Lá chắn an ninh trong kỷ nguyên số

Đối với người dân, việc nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân là yếu tố then chốt. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thông tin cá nhân trở thành tài sản quan trọng, cần được bảo vệ chặt chẽ. Người dùng cần chủ động cập nhật kiến thức, nhận diện các dấu hiệu lừa đảo và tuân thủ hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Các chuyên gia cũng nhận định, việc áp dụng định danh điện tử thông qua VNeID là bước tiến trong quản lý thông tin thuê bao, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch. Tuy nhiên, hiệu quả của giải pháp phụ thuộc lớn vào mức độ tham gia và tuân thủ của người dân.

Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin theo quy định mới cần lưu ý Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ ...

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hệ thống xác thực thông tin, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai đúng quy định. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái số an toàn, hạn chế tối đa các rủi ro liên quan đến lộ lọt thông tin cá nhân.

Khuyến cáo “chỉ xác thực qua VNeID” không chỉ là biện pháp kỹ thuật mà còn là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ trước các nguy cơ lừa đảo đang gia tăng. Việc tuân thủ khuyến cáo này sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác quản lý và đảm bảo an ninh thông tin trong kỷ nguyên số.