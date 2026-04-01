Chuyển đổi số giáo dục: 99% hồ sơ trực tuyến nhưng dữ liệu vẫn chậm

Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đồng chủ trì buổi làm việc liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham dự buổi làm việc có đại diện nhiều đơn vị thuộc hai bộ, cùng các cơ quan, tổ chức liên quan như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an), Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) và Bộ Tài chính.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung rà soát tiến độ xây dựng các nền tảng số dùng chung và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã đăng ký hai nền tảng số vào danh mục quốc gia, gồm nền tảng giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ và Nền tảng giáo dục quốc gia.

Đến nay, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã công bố 166 thủ tục, cấp hơn 44.800 tài khoản và tiếp nhận, xử lý trên 28.600 hồ sơ; trong đó, khoảng 99% hồ sơ được nộp trực tuyến. Đối với nền tảng giáo dục quốc gia, hiện có 12 hệ thống thành phần. Trong số này, 6 hệ thống đã đi vào vận hành chính thức, 5 hệ thống đang trong giai đoạn thử nghiệm và 1 hệ thống chưa triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng 5 cơ sở dữ liệu theo yêu cầu tại các Nghị quyết 71 và 214/NQ-CP còn chậm. Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp mới đáp ứng 5/19 tiêu chí theo đánh giá của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đồng chủ trì buổi làm việc

Đại diện Bộ Khoa và Công nghệ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng thời rà soát, chuẩn hóa tên gọi, phạm vi các nền tảng theo quy định của Luật Chuyển đổi số. Việc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu cần được đẩy nhanh, bảo đảm tính kết nối, đồng bộ và làm rõ mối quan hệ với các nền tảng số dùng chung. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp thu các ý kiến, sớm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Buổi làm việc cũng cho thấy vai trò điều phối, dẫn dắt chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hỗ trợ các bộ, ngành tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, công nghệ và dữ liệu. Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Tòa án Nhân dân tối cao và một số cơ quan liên quan để thúc đẩy triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Nghị quyết.