Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng bền vững

Tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò “xương sống”, quyết định chất lượng tăng trưởng và tương lai phát triển bền vững của thành phố. Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc với Sở KH&CN về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ban hành ngày 22/12/2024, Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu của quốc gia. Nghị quyết không chỉ tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy lực lượng sản xuất hiện đại, hạn chế nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Anh Tín cho biết, đến ngày 17/3/2026, TP Cần Thơ đã hoàn thành 132/244 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết, 112 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ. Thành phố đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời tham mưu xây dựng trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ sinh thái khoa học công nghệ của thành phố từng bước được hình thành với 21 doanh nghiệp khoa học công nghệ đang hoạt động, cùng 2 doanh nghiệp thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ. Các lĩnh vực được chú trọng gồm công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp và cơ khí. Riêng trong tháng 1/2026, thành phố ghi nhận 63 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và 98 văn bằng bảo hộ được cấp mới.

Tuy nhiên, theo đánh giá, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Cần Thơ vẫn chưa phát triển đồng đều, các mô hình còn rời rạc, quy mô nhỏ và thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và yếu; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chưa theo kịp nhu cầu thực tiễn; hợp tác quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ trong quý II/2026, với định hướng trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn vùng, từng bước đưa Cần Thơ trở thành trung tâm khởi nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng ghi nhận những kết quả bước đầu trong quý I/2026, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Ông nhấn mạnh đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành khoa học công nghệ mà là trách nhiệm chung của tất cả các lĩnh vực, địa phương.

Các đại biểu cùng ghi lại khoảnh khắc sau buổi làm việc

Bí thư Thành ủy cũng đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt khoảng 10%, trong đó khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đóng vai trò dẫn dắt. Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ, giúp Cần Thơ tận dụng tốt cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.