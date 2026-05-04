Rủi ro đầu tư số lộ rõ qua vụ phát hành cổ phiếu ảo Bankland

Bankland phát hành cổ phiếu ảo lừa đảo 3.000 tỉ. Buổi khai trương rầm rộ của Công ty Bankland. Ảnh: Bankland

Vụ Bankland phát hành cổ phiếu ảo đang thu hút sự chú ý khi cơ quan tố tụng xác định hành vi huy động vốn được thực hiện thông qua một hệ thống giao dịch nội bộ không được cấp phép.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh, 45 tuổi, cùng 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại Công ty Bankland và một số doanh nghiệp liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại công nghệ Cawiho có vốn điều lệ 86 tỉ đồng, do Lê Ngọc Nam làm đại diện pháp luật. Sau đó, Vũ Đức Tĩnh chuyển giao cho Tạ Văn Cương giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc.

Dù hoạt động chưa đến một năm và không đủ điều kiện pháp lý, nhóm này vẫn lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử nội bộ mang tên Cawiho Exchange từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Tĩnh và Cương thống nhất phát hành cổ phiếu nội bộ mã CWE với tổng giá trị lên tới 3.000 tỉ đồng. Giá khởi điểm được đưa ra là 0,003 USD mỗi cổ phiếu, sau đó vẽ ra lộ trình tăng giá lên tới 5,6 USD nhằm thu hút nhà đầu tư.

Nhóm bị can liên tục tung ra các chương trình hợp tác cổ đông chiến lược, cam kết lợi nhuận cao, tặng thêm cổ phiếu với giá ưu đãi cho người tham gia sớm. Nhà đầu tư được khuyến khích nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản để sở hữu cổ phần.

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Cơ quan công tố xác định bản chất của số cổ phiếu này là tài sản do các bị can tự tạo ra, không có thanh khoản trên thị trường, không được cơ quan quản lý công nhận.

Hoạt động phát hành cổ phiếu của Cawiho vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, do không đáp ứng điều kiện kinh doanh có lãi và không thực hiện đăng ký chào bán ra công chúng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, nhóm bị can đã chào bán cổ phiếu CWE và chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng của 13 bị hại.

Quá trình xác minh cho thấy, Cawiho không có tên trong danh sách công ty đại chúng. Cơ quan quản lý cũng không nhận được bất kỳ hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán nào từ doanh nghiệp này.

Hệ thống lưu ký chứng khoán và các sở giao dịch tại Hà Nội, TP HCM đều không ghi nhận mã cổ phiếu CWE.

Theo lời khai của các bị hại, họ tham gia đầu tư sau khi được giới thiệu qua mạng xã hội và bạn bè. Doanh nghiệp được quảng bá hoạt động đa ngành trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, công nghệ và có nguồn vốn nước ngoài.

Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lãi suất cao, có thể rút toàn bộ tiền gốc. Tuy nhiên sau khi nộp tiền, họ không thể thu hồi vốn như cam kết.

Vụ việc cho thấy rủi ro lớn từ các mô hình huy động vốn trái phép núp bóng công nghệ và giao dịch điện tử, trong bối cảnh thị trường tài chính số phát triển nhanh nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ.