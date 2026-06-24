Cụ thể, thành viên beOne được hoàn 10% beXu trên mọi giao dịch đủ điều kiện trong hệ sinh thái Be. Với quy đổi 1.000 beXu = 1.000 đồng, số xu tích lũy có thể được sử dụng để giảm giá trực tiếp cho các chuyến đi hoặc đơn hàng tiếp theo.

Theo đó, cơ chế tích lũy bePoint sẽ được thay thế bằng beXu, đơn vị giá trị mới trên nền tảng Be.

Như vậy từ tháng 6/2026, nhóm tài khoản khách hàng trung thành hoặc có chi tiêu cao trên BE sẽ tự động được kích hoạt trải nghiệm gói Khách hàng Ưu tiên beOne hoàn toàn miễn phí trong thời gian từ 14 đến 30 ngày tùy theo điều kiện chương trình.

Sau thời gian trải nghiệm, người dùng có thể tiếp tục duy trì quyền lợi beOne theo hai hình thức:

Duy trì tổng chi tiêu từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày để tiếp tục là thành viên beOne miễn phí trong 30 ngày tiếp theo.

Hoặc đăng ký gói beOne với mức phí 19.000 đồng/tháng.

Mức điều kiện này được xây dựng dựa trên hành vi sử dụng thực tế của người dùng thường xuyên, nhằm đảm bảo những khách hàng gắn bó với nền tảng luôn nhận được nhiều giá trị hơn.

Bộ đặc quyền dành riêng cho khách hàng ưu tiên beOne

Bên cạnh cơ chế hoàn xu, thành viên beOne còn được hưởng nhiều quyền lợi ưu tiên trên toàn hệ sinh thái Be.

Hoàn 10% beXu trên mọi dịch vụ: Đi càng nhiều, hoàn xu càng nhiều. Toàn bộ beXu tích lũy có thể được sử dụng để giảm giá trực tiếp cho các giao dịch tiếp theo.

Bộ voucher độc quyền: Thành viên beOne được hưởng mã giảm đến 20% áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện có trên nền tảng, cùng nhiều ưu đãi từ hệ sinh thái đối tác. Giúp tối ưu chi phí thường xuyên mà không cần chờ các chương trình khuyến mãi ngắn hạn.

Giá ổn định hơn trong giờ cao điểm: Một trong những quyền lợi nổi bật của beOne là khả năng tiếp cận mức giá ổn định hơn trong các khung giờ nhu cầu cao, giúp người dùng chủ động kiểm soát chi phí di chuyển hơn.

Ưu tiên phát chuyến Trong cùng khu vực và cùng thời điểm đặt xe, tài khoản beOne sẽ được ưu tiên kết nối với tài xế. Quyền lợi này giúp rút ngắn thời gian tìm tài xế, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc những thời điểm nhu cầu tăng cao.

Theo Be Group, đây là một trong những quyền lợi được người dùng thường xuyên sử dụng dịch vụ quan tâm nhất, bởi thời gian chờ đợi đôi khi quan trọng không kém yếu tố giá cả.

Từ khách hàng trung thành đến khách hàng ưu tiên

Có hai vấn đề lớn nhất mà người dùng thường gặp khi sử dụng các ứng dụng gọi xe hiện nay là mất thời gian so sánh giá giữa nhiều nền tảng và lo ngại thời gian chờ tìm tài xế, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Sự ra đời của beOne nhằm giải quyết trực tiếp hai bài toán này thông qua các quyền lợi ưu tiên về chi phí và thời gian.

"Hàng triệu người Việt đang lựa chọn BE mỗi ngày, và beOne chính là bước đi chiến lược của chúng tôi để nâng cấp trải nghiệm của khách hàng trung thành. Giải pháp này thiết lập một chuẩn mực hoàn toàn mới về dịch vụ on-demand tại Việt Nam: Ưu tiên tuyệt đối cả về chi phí lẫn trải nghiệm, mang lại sự an tâm tối đa cho khách hàng trung thành.” Đại diện Be Group chia sẻ.

“Be Group chính thức kích hoạt gói trải nghiệm beOne miễn phí tối thiểu 14 ngày cho nhóm khách hàng trung thành ngay trong tháng 6/2026. Đồng thời, chúng tôi sẽ liên tục mở rộng hệ sinh thái đối tác chiến lược và gia tăng quyền lợi thành viên, hướng tới mục tiêu đưa beOne trở thành đặc quyền ưu tiên không thể thiếu, giải quyết mọi nhu cầu hàng ngày của người Việt một cách tiện lợi và tối ưu nhất." Đại diện Be Group khẳng định.

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