Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025

Hồng Anh

11:33 | 10/10/2025
Giải thưởng dành cho những doanh nghiệp thể hiện thành quả kinh doanh nổi bật, và Công ty Cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển siêu ứng dụng BE, đã được vinh danh với giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc Châu Á (Corporate Excellence Award).
Giải thưởng Corporate Excellence Award là hạng mục đặc biệt, chỉ dành cho các đề cử đã chứng minh khả năng huy động nhân tài hiệu quả và năng lực tổ chức mạnh mẽ để mang lại kết quả kinh doanh nhất quán, đồng thời kiên định với mục đích hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Năm nay, giải thưởng là sự khẳng định mạnh mẽ cho nền tảng tài chính vững vàng và năng lực quản trị xuất sắc của Be Group. Trong giai đoạn 2021–2024, doanh thu của Be tăng trưởng gấp 8 lần. Ở mảng dịch vụ vận tải, Be đã ghi nhận lãi gộp dương từ tháng 8/2022, chứng tỏ đã vượt qua điểm hòa vốn và vận hành hiệu quả ở lĩnh vực cốt lõi. Trên phạm vi toàn công ty, từ năm 2025, Be bắt đầu ghi nhận EBITDA dương, đánh dấu bước chuyển bền vững về hiệu quả kinh doanh.

Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025
Thành tựu này tiếp nối hành trình phát triển bền bỉ của Be Group. Trước đó, Be Group đã từng nhận được giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh - Fast Enterprise” tại APEA 2020. Việc được vinh danh là “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á - Corporate Excellence Award” sau 6 năm phát triển đã minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của một doanh nghiệp công nghệ Việt, từ một startup tăng trưởng thần tốc trở thành một doanh nghiệp có năng lực quản trị và kinh doanh xuất sắc.

Bên cạnh phát triển kinh doanh chiến lược, Be Group cũng luôn tạo ra giá trị bền vững. Cụ thể đối với người lao động, hệ sinh thái của Be Group đang có hơn 500.000 đối tác tài xế, đối với khách hàng và doanh nghiệp, ứng dụng BE mang lại giải pháp toàn diện, tối ưu hóa các dịch vụ di chuyển, logistics, và tài chính số… đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp ở mọi ngành hàng, mọi quy mô thông qua nền tảng công nghệ số.

Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025
“Từ giải thưởng Fast Enterprise năm 2020 đến Corporate Excellence năm 2025, chặng đường 6 năm của Be là minh chứng cho tinh thần không ngừng đổi mới, bứt phá. Thành tựu đạt lãi gộp dương trong mảng dịch vụ vận tải từ năm 2022 và EBITDA dương toàn công ty từ năm 2025 cùng với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng, đã chứng minh rõ ràng nhất về khả năng tự chủ công nghệ và phát triển bền vững, giúp chúng tôi tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam và khu vực.” Đại diện Be Group chia sẻ.

Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025
Việc Be Group được vinh danh tại APEA 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, đồng thời chứng tỏ khả năng quản trị hiệu quả, năng lực nhân sự vượt trội và tinh thần kinh doanh bản lĩnh, sẵn sàng đón đầu tương lai.

