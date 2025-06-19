BYD Việt Nam và Be Group hợp tác triển khai chương trình ưu đãi cho tài xế công nghệ

Hợp tác giữa BYD Việt Nam và Be Group không chỉ mang lại cơ hội sở hữu phương tiện hiện đại, tiết kiệm và thân thiện môi trường cho hàng trăm nghìn tài xế beCar, mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong mô hình liên kết giữa nhà sản xuất ô tô và nền tảng công nghệ tại thị trường Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác này, các tài xế beCar khi mua xe điện BYD sẽ được hưởng các ưu đãi thiết thực bao gồm:

Ưu đãi 20 triệu - 80 triệu đồng tùy dòng xe

Tặng bộ sạc treo tường 7kW, sạc cầm tay 2,2kW và bộ chuyển đổi nguồn V2L

Bảo hành pin mở rộng lên đến 500.000 km (so với tiêu chuẩn 160.000 km)

Miễn phí tối đa 6 lần bảo dưỡng tiêu chuẩn

Thưởng hiệu suất 1 triệu đồng/tháng khi hoàn thành từ 150 chuyến (áp dụng từ tháng thứ 7 đến tháng 24)

Nâng hạng PRO miễn phí trong 12 tháng đầu tiên

Chương trình được triển khai độc quyền thông qua trung tâm BE5X, nền tảng hỗ trợ tài xế toàn diện được Be Group phát triển, từ hỗ trợ sở hữu phương tiện, tiếp cận tài chính, bảo hiểm, bảo trì đến công việc ổn định lâu dài.

Phát biểu về mối quan hệ hợp tác này, ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam - chia sẻ: “BYD và BE cùng chung một tầm nhìn và sứ mệnh: chung tay phát triển bền vững vì tương lai xanh của đất nước Việt Nam. Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ là đổi mới, mà còn là công cụ để phụng sự đời sống, từ việc di chuyển hằng ngày đến các hoạt động giao nhận, vận chuyển thiết yếu.”

Về phía Be Group, ông Hoàng Công Huấn - Giám đốc phát triển kinh doanh và dự án chiến lược – phát biểu: “Thông qua nền tảng công nghệ và hệ sinh thái vận hành sẵn có, BE5X giúp các hãng xe đưa sản phẩm đến đúng khách hàng mục tiêu, rút ngắn thời gian thử nghiệm thị trường, tối ưu chi phí mở rộng”.

BYD không ngừng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các dòng xe năng lượng mới, thân thiện với môi trường và kinh tế hơn cho người dùng. Đồng thời, tại Việt Nam, BYD cũng đang chung tay xây dựng và phát triển hệ sinh thái trạm sạc trên toàn quốc nhằm hỗ trợ khách hàng an tâm sử dụng xe điện ở bất kỳ đâu.