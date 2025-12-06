Chuyển động số
Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động

Nam Khánh

Nam Khánh

10:36 | 06/12/2025
Ngày 5/12, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 8 - sự kiện trọng điểm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025 đã chính thức khai mạc. Ngày chạy chính thức sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 7/12.
Sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và đơn vị tổ chức Sunrise Events Vietnam.

Giải được tổ chức nhằm thực hiện định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao và văn hóa, một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược xây dựng TP.HCM thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động
Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Năm nay, giải tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện chạy bộ lớn nhất Việt Nam với hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Quy mô này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với tổng số vận động viên dự kiến tăng hơn 30% so với mùa giải 2024.Giải chạy lan tỏa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, đi qua 17 địa danh biểu tượng – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai của Thành phố giao hòa trong từng bước chạy.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 là một hành trình quảng bá hình ảnh một Thành phố năng động, thân thiện và tràn đầy sức sống đến du khách trong và ngoài nước, qua từng bước chạy của các vận động viên.

Việc giải đấu được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2025 khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn liền với thể thao và văn hóa, một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược xây dựng thành phố thành siêu đô thị du lịch quốc tế. Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Ban tổ chức để đảm bảo công tác chuẩn bị, an toàn và chất lượng trải nghiệm, hướng tới một điểm đến xanh, bền vững và đáng trải nghiệm.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động
Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị, Techcombank.

Ngay sau lễ khai mạc, Làng Marathon tại The Global City của Masterise Homes chính thức mở cửa chào đón vận động viên, gia đình và người yêu thể thao đến nhận bộ vật phẩm đường đua, tham quan triển lãm (Expo).

Tại đây, người tham dự sẽ được trải nghiệm không gian trưng bày ấn tượng của Nhà tài trợ chiến lược Techcombank với những giải pháp tài chính - công nghệ hiện đại và những vật phẩm đặc sắc, sáng tạo. Khu vực triển lãm còn quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng, thể thao, chăm sóc sức khỏe... cùng gian trưng bày của công ty bảo hiểm nhân thọ thế hệ mới Techcom Life, Quỹ thiện nguyện Chạm Yêu Thương...

Đây cũng là điểm gặp gỡ của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế trước thềm ngày đua chính, đồng thời tích hợp không gian giới thiệu du lịch TP HCM với thông tin về 17 điểm đến tiêu biểu trên cung đường chạy, các sản phẩm du lịch mới của Thành phố như du lịch đường sông, du lịch xanh, cũng như thông tin về các hoạt động lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến 12/12 trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Giải Marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8.

Đặc biệt, mùa giải ra mắt "Giải phá Kỷ lục Marathon Việt Nam" với giá trị tiền thưởng cao nhất cả nước, lên đến 120 triệu đồng/giải, được tài trợ bởi công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life. Những vận động viên hàng đầu Việt Nam và quốc tế đã sẵn sàng nhập cuộc như Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Hồng Lệ, Hứa Thuận Long, Đặng Anh Quyết, Edwin Kiptoo, Lilan Kennedy, Birehan Marta, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tranh tài kịch tính trên đường đua.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là minh chứng rõ nét cho định hướng xây dựng ‘thành phố của những công dân khỏe mạnh’, nơi các bộ môn thể thao phong trào dần trở thành một phần trong đời sống.

Qua bảy mùa tổ chức, giải đã khơi dậy tinh thần rèn luyện, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên, góp phần hình thành một cộng đồng đoàn kết và năng động. Đây cũng là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện thể thao trong mọi lứa tuổi, giúp tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" trở nên gần gũi và được lan tỏa rộng rãi trong đời sống người dân".

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị, Techcombank chia sẻ: "Gần một thập kỷ kiến tạo nền tảng sống khỏe, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là giải chạy hàng năm biểu trưng của thành phố, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, tự tin và thịnh vượng. Tinh thần ấy càng được củng cố khi Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành, đặt mục tiêu nâng cao tầm vóc, tuổi thọ và tỉ lệ vận động thể chất của người dân. Chúng tôi tin rằng, với thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" và sự chung sức của cộng đồng, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và kiến tạo một Việt Nam mới khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn".

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động
Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam khẳng định: "Chúng tôi kiên định theo đuổi sứ mệnh ‘Giúp 100 triệu người Việt Nam nhận ra sức mạnh của mình qua thể thao’, luôn đặt vận động viên ở vị trí trung tâm, bảo đảm mọi khâu tổ chức đạt chuẩn mực cao nhất - từ đường chạy, an ninh, y tế, tiếp nước đến đào tạo tình nguyện viên.

Ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức, hạn chế ảnh hưởng đến nhịp sống của người dân, đồng thời mang đến trải nghiệm an toàn, công bằng và đầy cảm xúc cho mọi vận động viên. Đó chính là cam kết bền vững rằng chúng tôi không chỉ tổ chức một giải chạy chuyên nghiệp, mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng thể thao mạnh mẽ và gắn kết".

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động

Ngày 6/12/2025, Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN sẽ diễn ra tại The Global City, dự kiến chào đón hơn 1.200 em nhỏ từ 5 đến 14 tuổi tham gia hai cự ly 1,5 km và 3 km. Từ năm 2017, KIDS RUN là điểm nhấn quan trọng trong hệ sinh thái hoạt động của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, góp phần hình thành thói quen vận động và truyền cảm hứng thể thao cho thế hệ trẻ. Hoạt động này tiếp tục khẳng định định hướng của Thành phố trong việc xây dựng "Thành phố của những công dân khỏe mạnh", nơi thể thao phong trào trở thành một phần đời sống.

Trong không gian mới của Thành phố Hồ Chí Minh, mùa giải năm nay đánh dấu nhiều bước tiến mang tính khẳng định tầm vóc quốc tế. Đó là việc Giải chạy tiếp tục được AIMS và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cấp chứng nhận đường đua đạt chuẩn cự ly theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các chuẩn mực toàn cầu.

Đồng thời, việc tổ chức Chương trình giới thiệu về thể thao đại chúng lần thứ 3 tại TP HCM đồng hành cùng giải đấu là minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng của quốc tế vào năng lực tổ chức và vị thế của thành phố. Toàn bộ sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể Thao cùng các nền tảng số của HTV và Techcombank.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

