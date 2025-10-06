Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025 lập kỷ lục mới mùa 4

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 khép lại với thành công rực rỡ, quy tụ hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 4 cự ly: Marathon (42,195km), Bán marathon (21,1km), 10km và 5km.

Đáng chú ý, số lượng vận động viên đăng ký cự ly 21.1km năm nay chiếm hơn 30%, tăng nhiều so với mùa trước cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thể thao Việt Nam.

Vận động viên Việt Nam bứt phá, lập nhiều kỷ lục mới

Năm nay, giải đấu quy tụ dàn vận động viên hàng đầu Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Trung Cường, cùng nhà vô địch mùa trước Kiptoo Edwin (Kenya), tạo nên màn tranh tài gay cấn.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của Đoàn tàu Không Số - tập hợp hơn 80 chân chạy từng hoàn thành marathon với thành tích dưới 3 giờ 5 phút.

Cuộc cạnh tranh giữa các gương mặt kỳ cựu và những nhân tố mới đã tạo nên những màn rượt đuổi hấp dẫn ở cự ly Marathon, khép lại với kết quả đầy bất ngờ khi một gương mặt mới đến từ Ethiopia xuất sắc vươn lên giành chiến thắng chung cuộc.

Ở đường đua Marathon nam, vận động viên Kure Ebisa Takele (Ethiopia) về đích đầu tiên với thành tích 2:29:34, theo sau là Lilan Kennedy (Kenya) với thời gian hoàn thành trong 2:30:27, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và Huỳnh Anh Khôi - hai đại diện đến từ Việt Nam - lần lượt về thứ ba và thứ tư với thành tích 2:30:57 và 2:33:34, Edwin Kiptoo (Kenya) về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 2:37:34.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank chạy qua những địa danh văn hóa, lịch sử đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội .

Ở đường đua Marathon nữ, Vận động viên Việt Nam áp đảo tuyệt đối khi chiếm toàn bộ năm vị trí dẫn đầu, khẳng định sức bật và bản lĩnh của các nữ vận động viên trong nước. Hoàng Thị Ngọc Hoa, người giữ kỷ lục gia quốc gia năm 2024 với thành tích 2:44:52 tại Hong Kong Marathon, đồng thời bốn lần liên tiếp chiến thắng Giải Vô địch quốc gia Marathon (2022–2025) – tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi về nhất với kết quả 2:54:19. Bùi Thị Thu Hà và Doãn Thị Oanh lần lượt về thứ hai và thứ ba với thành tích 2:57:03 và 2:57:55. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Thị Trà Giang với thành tích 3:07:55 và Thái Thị Hồng với thành tích 3:08:16.

Tranh tài tại hạng mục Marathon Việt Nam mở rộng, những cái tên nổi bật tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đường đua đầy thử thách. Ở bảng nam, vận động viên Phạm Tiến Sản xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2:40:25, theo sau là Hà Quang Thắng ở vị trí thứ hai với thời gian 2:41:27, và Nguyễn Mai Trung về thứ ba với thành tích 2:43:23. Ở bảng nữ, ngôi đầu thuộc về Hoàng Hương Thủy với thành tích 3:10:21,về nhì là Phạm Thị Mỹ Duyên với thời gian 3:12:53, và Nguyễn Thị Mỹ Hiền về thứ ba với kết quả 3:18:40.

Cung đường chạy đi qua nhiều địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu Long Biên, Nhà Thờ Lớn..

Những con số kỷ lục này không chỉ thể hiện sự nỗ lực cá nhân mà còn chứng minh chất lượng chuyên môn và sức bật của phong trào marathon Việt Nam đang vươn tầm khu vực.

Một điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là Đoàn tàu Không số (Sub 3) – nhóm hơn 80 chân chạy từng hoàn thành marathon với thành tích dưới 3 giờ, đông nhất trong lịch sử các giải chạy tại Việt Nam.

Được khởi xướng bởi PR SPORT, hình ảnh “Đoàn tàu Sub 3” đã trở thành biểu tượng của tốc độ, kỷ luật và khát vọng chinh phục giới hạn bản thân, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao tích cực trong cộng đồng runner.

Giải chạy biểu trưng của Thủ đô – kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam

Trải qua 4 mùa liên tiếp, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã trở thành sự kiện thể thao biểu trưng của Thủ đô, nơi tôn vinh ý chí bền bỉ và tinh thần vượt qua giới hạn.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội và Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank Trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất đường đua Marathon Nữ.

Làng Marathon 2025, diễn ra từ ngày 3–5/10, thu hút gần 30.000 lượt khách, tăng 30% so với năm trước, cùng hơn 30 gian hàng triển lãm, biến khu vực tổ chức thành ngày hội văn hóa – thể thao sôi động của Hà Nội.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, khẳng định: “Sự kiện năm nay không chỉ lan tỏa niềm tự hào dân tộc mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng vận động viên và công chúng, đúng với tinh thần của Thủ đô ngàn năm văn hiến.”

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, chia sẻ:“Techcombank tự hào đồng hành cùng hơn 13.000 vận động viên. Chúng tôi đã ứng dụng AI cá nhân hóa hành trình chạy, phát sóng đa nền tảng để mang đến trải nghiệm mới mẻ, lan tỏa tinh thần ‘Vượt trội hơn mỗi ngày’ đến cộng đồng.”

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao và Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội trao giải cho các VĐV xuất sắc đường đua Marathon nam.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, cho biết:“Thành công của mùa giải thứ 4 là minh chứng cho nỗ lực tổ chức chuyên nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên và tình yêu thể thao mãnh liệt của cộng đồng runner. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho 100 triệu người Việt phát huy tiềm năng thông qua sức mạnh của thể thao.”

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 không chỉ là một sự kiện thể thao quy mô quốc tế mà còn là biểu tượng của tinh thần Việt Nam năng động, bền bỉ và hội nhập. Từ thành công của giải đấu, hình ảnh đất nước – con người Việt Nam tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ với thông điệp: “Mỗi bước chạy – Một niềm tự hào – Vì một Việt Nam vượt trội.”